Стартуем в 05:00, а в 08:00 позавтракаем (самостоятельно) в кафе «Ущелье Дарданеллы». В 12:00 остановимся в селе Лазо, заглянем в музей и купим сувениры, а в магазине пополним запас сладостей.

Прибудем в бухту Валентин в 14:00, поставим лагерь и передохнём. Затем начнём сплав на сапах — надувной доске с веслом. Стоять на сапе и чувствовать себя уверенно научим всех, развлечение подойдёт даже детям от 10 лет!

На досках обогнём мыс Титова и вернёмся назад. В 20:00 соберёмся у костра, чтобы поужинать, поделиться эмоциями и фотографиями. Ночевать будем в палатках.