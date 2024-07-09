Не переживайте, если слышите о сапах впервые —
Описание тура
Организационные детали
Тур подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки.
Проживание. Будем жить в палатках. Можем предоставить в пользование палатку, коврики и рюкзак.
Питание. Не входит в стоимость и оплачивается на месте. Питание обговаривается заранее, меню составляется с учётом пожеланий туристов и закупается отдельно.
Программа тура по дням
Прибытие в бухту Валентин и мыс Титова
Стартуем в 05:00, а в 08:00 позавтракаем (самостоятельно) в кафе «Ущелье Дарданеллы». В 12:00 остановимся в селе Лазо, заглянем в музей и купим сувениры, а в магазине пополним запас сладостей.
Прибудем в бухту Валентин в 14:00, поставим лагерь и передохнём. Затем начнём сплав на сапах — надувной доске с веслом. Стоять на сапе и чувствовать себя уверенно научим всех, развлечение подойдёт даже детям от 10 лет!
На досках обогнём мыс Титова и вернёмся назад. В 20:00 соберёмся у костра, чтобы поужинать, поделиться эмоциями и фотографиями. Ночевать будем в палатках.
Треккинг к бухте Ежовой
Встанем в 09:00, позавтракаем и уже в 10:00 выйдем на маршрут. Сегодня вас ждёт несложный треккинг по живописной тропе вдоль побережья. По пути будем собирать травы и проведём для вас небольшой урок по правилам сбора.
Конечная точка — бухта Ежовая. Пройти предстоит около 14 км с небольшим рюкзаком — перекус каждый берёт сам.
В 19:00 приготовим ужин на костре и заварим ароматный чай из собранных нами трав. Вечер проведём весело: будем петь песни, прыгать через костёр и любоваться звёздами.
Бухты Кит, Камбальная и Заря
Подъём в 08:00. После горячего завтрака соберём лагерь и поедем в село Глазовка. В 11:00 вновь встанем на сапы и обогнём бухту Кит. Вы увидите огромный скелет кита, выброшенного на берег! Затем проплывём Камбальную бухту, полюбуемся кекуром и выйдем в бухту Заря. Пейзажи здесь невероятные — жёлтый, будто из золота, песок, шиповник, полевые цветы и море.
Высадимся в бухте Та-Чингоуза и сфотографируемся с камнем «Акулёнок» и начнём обратный путь.
В 15:00 соберём сапы, поедим и поедем во Владивосток. По пути будем останавливаться по вашему требованию.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость тура при наборе от 5 человек - 18 000 рублей, при наборе от 2 человек - 23 000 рублей
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- В случае непогоды предоставим дождевики
- Аренда палатки, ковриков и рюкзаков
Что не входит в цену
- Прокат сап-борда (ок. 2000 рублей)
- Питание
- Входной билет в музей - 100 рублей