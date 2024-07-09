Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках

Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Объявляем перерыв от дэдлайнов, бесконечных дел и забот. Палатки, сап-борды и хорошее настроение — вот и всё, что нам понадобится для полного ретрита.

Не переживайте, если слышите о сапах впервые —
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мы научим вас уверенно передвигаться на надувной доске с веслом.

В атмосфере спокойствия и релакса будем плавать в живописных бухтах Лазовского заповедника, гулять вдоль побережья и проводить уютные вечера у костра с песнями.

Вы увидите огромный скелет кита, попробуете ароматный травяной чай местного сбора и сфотографируетесь с «Акулёнком».

Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки.

Проживание. Будем жить в палатках. Можем предоставить в пользование палатку, коврики и рюкзак.

Питание. Не входит в стоимость и оплачивается на месте. Питание обговаривается заранее, меню составляется с учётом пожеланий туристов и закупается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в бухту Валентин и мыс Титова

Стартуем в 05:00, а в 08:00 позавтракаем (самостоятельно) в кафе «Ущелье Дарданеллы». В 12:00 остановимся в селе Лазо, заглянем в музей и купим сувениры, а в магазине пополним запас сладостей.

Прибудем в бухту Валентин в 14:00, поставим лагерь и передохнём. Затем начнём сплав на сапах — надувной доске с веслом. Стоять на сапе и чувствовать себя уверенно научим всех, развлечение подойдёт даже детям от 10 лет!

На досках обогнём мыс Титова и вернёмся назад. В 20:00 соберёмся у костра, чтобы поужинать, поделиться эмоциями и фотографиями. Ночевать будем в палатках.

Прибытие в бухту Валентин и мыс ТитоваПрибытие в бухту Валентин и мыс ТитоваПрибытие в бухту Валентин и мыс ТитоваПрибытие в бухту Валентин и мыс ТитоваПрибытие в бухту Валентин и мыс Титова
2 день

Треккинг к бухте Ежовой

Встанем в 09:00, позавтракаем и уже в 10:00 выйдем на маршрут. Сегодня вас ждёт несложный треккинг по живописной тропе вдоль побережья. По пути будем собирать травы и проведём для вас небольшой урок по правилам сбора.

Конечная точка — бухта Ежовая. Пройти предстоит около 14 км с небольшим рюкзаком — перекус каждый берёт сам.

В 19:00 приготовим ужин на костре и заварим ароматный чай из собранных нами трав. Вечер проведём весело: будем петь песни, прыгать через костёр и любоваться звёздами.

Треккинг к бухте ЕжовойТреккинг к бухте ЕжовойТреккинг к бухте ЕжовойТреккинг к бухте ЕжовойТреккинг к бухте Ежовой
3 день

Бухты Кит, Камбальная и Заря

Подъём в 08:00. После горячего завтрака соберём лагерь и поедем в село Глазовка. В 11:00 вновь встанем на сапы и обогнём бухту Кит. Вы увидите огромный скелет кита, выброшенного на берег! Затем проплывём Камбальную бухту, полюбуемся кекуром и выйдем в бухту Заря. Пейзажи здесь невероятные — жёлтый, будто из золота, песок, шиповник, полевые цветы и море.

Высадимся в бухте Та-Чингоуза и сфотографируемся с камнем «Акулёнок» и начнём обратный путь.

В 15:00 соберём сапы, поедим и поедем во Владивосток. По пути будем останавливаться по вашему требованию.

Бухты Кит, Камбальная и ЗаряБухты Кит, Камбальная и ЗаряБухты Кит, Камбальная и ЗаряБухты Кит, Камбальная и ЗаряБухты Кит, Камбальная и ЗаряБухты Кит, Камбальная и Заря

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Стоимость тура при наборе от 5 человек - 18 000 рублей, при наборе от 2 человек - 23 000 рублей
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • В случае непогоды предоставим дождевики
  • Аренда палатки, ковриков и рюкзаков
Что не входит в цену
  • Прокат сап-борда (ок. 2000 рублей)
  • Питание
  • Входной билет в музей - 100 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 05:00
Завершение: Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаSUP-прогулкиВодные развлечения

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