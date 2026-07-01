В 05:00 на комфортабельном микроавтобусе стартуем из Владивостока. Позавтракаем в кафе «Ущелье Дарданеллы» в 08:00, а затем остановимся в селе Лазо. Здесь можно купить интересные сувениры с тигром, обитающим в местном заповеднике.

В 12:00 начнём пеший маршрут по «Парку Драконов» в поисках сказочных существ, облачённых в камень. Пройдём скальный комплекс по кругу с остановками на обзорных площадках. Расскажем и покажем, как необычным способом загадать желание с помощью монетки. А ещё пройдём через портал и искупаемся в природной радоновой ванне.

В 17:00 заселимся на базу отдыха. Ужин в походном формате, желающие смогут воспользоваться мангалом на территории. После ужина научим вас плести мандалу — символ гармонии.