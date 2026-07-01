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2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая

Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
А вы давно уделяли время себе? Предлагаем позволить себе эту роскошь посреди головокружительных Приморских пейзажей.

Вас ждут неспешные прогулки по «Парку Драконов», сбор причудливых камешков в бухте Тасовая, медитации, пикник с видом на Японское море и купание в природной радоновой ванне.

А ещё научим вас плести мандалу и загадывать желание, пройдём через портал и заглянем на мараловую ферму (за доплату).
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая

Описание тура

Организационные детали

Тур подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки.

Проживание. Будем жить на базе отдыха, 2-местное размещение.

Питание. В программу включён 1 походный ужин и 1 завтрак.

Транспорт. Микроавтобус.

Программа тура по дням

1 день

«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу

В 05:00 на комфортабельном микроавтобусе стартуем из Владивостока. Позавтракаем в кафе «Ущелье Дарданеллы» в 08:00, а затем остановимся в селе Лазо. Здесь можно купить интересные сувениры с тигром, обитающим в местном заповеднике.

В 12:00 начнём пеший маршрут по «Парку Драконов» в поисках сказочных существ, облачённых в камень. Пройдём скальный комплекс по кругу с остановками на обзорных площадках. Расскажем и покажем, как необычным способом загадать желание с помощью монетки. А ещё пройдём через портал и искупаемся в природной радоновой ванне.

В 17:00 заселимся на базу отдыха. Ужин в походном формате, желающие смогут воспользоваться мангалом на территории. После ужина научим вас плести мандалу — символ гармонии.

«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу
2 день

Мыс Столбовой и бухта Тасовая

Встанем пораньше, позавтракаем в 07:00 и выселимся. В 10:00 пешком отправимся на маршрут. Держим курс на мыс Столбовой, прогуляемся по бухте Тасовая и пособираем камешки. Спешить никуда не будем — у вас будет время побыть наедине с природой, нафотографироваться и устроить пикник из своих продуктов.

В 15:00 поедем на мараловую ферму. Вы увидите, как кормят животных, сможете понаблюдать за ними и сделать эффектные кадры. А ещё здесь можно купить местные полезные деликатесы.

В 18:00 отправимся назад во Владивосток.

Мыс Столбовой и бухта ТасоваяМыс Столбовой и бухта ТасоваяМыс Столбовой и бухта ТасоваяМыс Столбовой и бухта ТасоваяМыс Столбовой и бухта ТасоваяМыс Столбовой и бухта ТасоваяМыс Столбовой и бухта ТасоваяМыс Столбовой и бухта ТасоваяМыс Столбовой и бухта ТасоваяМыс Столбовой и бухта Тасовая

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе отдыха
  • 1 ужин и 1 завтрак
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
  • Услуги гида
  • Стоимость тура при группе 2-3 человека (в этом случае будем передвигаться на джипе) - 60 000 ₽
Что не входит в цену
  • Питание и перекусы
  • Экскурсия на мараловую ферму - ок. 350 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 05:00
Завершение: Владивосток, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира
Кира — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 20 туристов
Привет! Меня зовут Кира, я коренная жительница Владивостока. Обожаю прогулки и спорт, живу полной жизнью. Уже 8 лет занимаюсь походами по любимому краю. С радостью покажу вам наши приморские просторы.

Тур входит в следующие категории Владивостока

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