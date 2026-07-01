Вас ждут неспешные прогулки по «Парку Драконов», сбор причудливых камешков в бухте Тасовая, медитации, пикник с видом на Японское море и купание в природной радоновой ванне.
А ещё научим вас плести мандалу и загадывать желание, пройдём через портал и заглянем на мараловую ферму (за доплату).
Описание тура
Организационные детали
Тур подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки.
Проживание. Будем жить на базе отдыха, 2-местное размещение.
Питание. В программу включён 1 походный ужин и 1 завтрак.
Транспорт. Микроавтобус.
Программа тура по дням
«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу
В 05:00 на комфортабельном микроавтобусе стартуем из Владивостока. Позавтракаем в кафе «Ущелье Дарданеллы» в 08:00, а затем остановимся в селе Лазо. Здесь можно купить интересные сувениры с тигром, обитающим в местном заповеднике.
В 12:00 начнём пеший маршрут по «Парку Драконов» в поисках сказочных существ, облачённых в камень. Пройдём скальный комплекс по кругу с остановками на обзорных площадках. Расскажем и покажем, как необычным способом загадать желание с помощью монетки. А ещё пройдём через портал и искупаемся в природной радоновой ванне.
В 17:00 заселимся на базу отдыха. Ужин в походном формате, желающие смогут воспользоваться мангалом на территории. После ужина научим вас плести мандалу — символ гармонии.
Мыс Столбовой и бухта Тасовая
Встанем пораньше, позавтракаем в 07:00 и выселимся. В 10:00 пешком отправимся на маршрут. Держим курс на мыс Столбовой, прогуляемся по бухте Тасовая и пособираем камешки. Спешить никуда не будем — у вас будет время побыть наедине с природой, нафотографироваться и устроить пикник из своих продуктов.
В 15:00 поедем на мараловую ферму. Вы увидите, как кормят животных, сможете понаблюдать за ними и сделать эффектные кадры. А ещё здесь можно купить местные полезные деликатесы.
В 18:00 отправимся назад во Владивосток.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|27 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха
- 1 ужин и 1 завтрак
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
- Услуги гида
- Стоимость тура при группе 2-3 человека (в этом случае будем передвигаться на джипе) - 60 000 ₽
Что не входит в цену
- Питание и перекусы
- Экскурсия на мараловую ферму - ок. 350 ₽