Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Вас ждёт несложный треккинг к скальному комплексу «Самовар» под местные легенды и предания, пикники в самых живописных местах — в Дубовой бухте, на мысе Четырёх скал и на берегу реки.
мая
июн
июл
окт
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 950 ₽
Описание
Организационные детали
Тур подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки.
Проживание. Будем жить на базе отдыха и в гостинице в селе Кавалерово.
Питание. В программу включён 1 походный ужин и 1 завтрак в гостинице.
Программа тура по дням
Фотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухте
В 05:00 выезжаем из Владивостока на микроавтобусе. В 08:00 позавтракаем (за свой счёт) в селе Ивановка в столовой, а в 12:00 пообедаем в кафе в селе Кавалерово. Здесь будет магазин, где вы сможете купить необходимые продукты.
Следующая остановка — бухта Зеркальная. Сделаем эффектные кадры на побережье — волны здесь гигантские! Затем доберёмся до базы отдыха, заселимся и с небольшим рюкзаком отправимся на пешую прогулку.
Наша цель — бухта Дубовая, где мы устроим пикник с головокружительным видом. В 19:00 вернёмся на базу и поужинаем.
Встреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикник
Желающие смогут отправиться встречать рассвет в 05:00 недалеко от базы на цветущем склоне. Полюбуемся просыпающимся солнцем, выпьем чай и искупаемся.
В 08:00 позавтракаем и поедем в село Тимофеевка. Отсюда начнём маршрут до скального комплекса «Самовары». Спешить и устанавливать рекорды по скорости не будем — вас ждёт приятная прогулка, во время которой вы услышите местные легенды.
В 14:00 устроим пикник на мысе Четырёх скал (продукты для перекуса каждый берёт самостоятельно).
В селе Кавалерово заселимся в гостиницу и пойдём ужинать в кафе (самостоятельно), а потом прогуляемся по округе.
«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток
Встанем в 08:00, позавтракаем и поедем смотреть местные достопримечательности. Вы побываете на «кислотных» озёрах и увидите водосброс. Обязательно рассмотрим скалу Дерсу Узала и узнаем легенды о визитной карточке края.
В 14:00 устроим пикник на берегу речки и поедем во Владивосток.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
- Проживание на базе отдыха и в гостинице
- Услуги гида
- 1 ужин и 1 завтрак
- Стоимость тура при группе 2-3 человека (в этом случае будем передвигаться на джипе) - 65 000 рублей
Что не входит в цену
- Питание и перекусы