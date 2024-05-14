Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Авторский тур во Владивостоке

Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море

Путешествие с шумом волн Японского моря, атмосферой спокойствия и размеренности, ароматами цветущих склонов и неспешными прогулками.

Вас ждёт несложный треккинг к скальному комплексу «Самовар» под местные легенды и предания, пикники в самых живописных местах — в Дубовой бухте, на мысе Четырёх скал и на берегу реки.
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Ближайшие даты:
14
мая
18
июн
16
июл
8
окт
22
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки.

Проживание. Будем жить на базе отдыха и в гостинице в селе Кавалерово.

Питание. В программу включён 1 походный ужин и 1 завтрак в гостинице.

Программа тура по дням

1 день

Фотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухте

В 05:00 выезжаем из Владивостока на микроавтобусе. В 08:00 позавтракаем (за свой счёт) в селе Ивановка в столовой, а в 12:00 пообедаем в кафе в селе Кавалерово. Здесь будет магазин, где вы сможете купить необходимые продукты.

Следующая остановка — бухта Зеркальная. Сделаем эффектные кадры на побережье — волны здесь гигантские! Затем доберёмся до базы отдыха, заселимся и с небольшим рюкзаком отправимся на пешую прогулку.

Наша цель — бухта Дубовая, где мы устроим пикник с головокружительным видом. В 19:00 вернёмся на базу и поужинаем.

Фотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухтеФотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухтеФотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухтеФотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухтеФотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухте
2 день

Встреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикник

Желающие смогут отправиться встречать рассвет в 05:00 недалеко от базы на цветущем склоне. Полюбуемся просыпающимся солнцем, выпьем чай и искупаемся.

В 08:00 позавтракаем и поедем в село Тимофеевка. Отсюда начнём маршрут до скального комплекса «Самовары». Спешить и устанавливать рекорды по скорости не будем — вас ждёт приятная прогулка, во время которой вы услышите местные легенды.

В 14:00 устроим пикник на мысе Четырёх скал (продукты для перекуса каждый берёт самостоятельно).

В селе Кавалерово заселимся в гостиницу и пойдём ужинать в кафе (самостоятельно), а потом прогуляемся по округе.

Встреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикник
3 день

«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток

Встанем в 08:00, позавтракаем и поедем смотреть местные достопримечательности. Вы побываете на «кислотных» озёрах и увидите водосброс. Обязательно рассмотрим скалу Дерсу Узала и узнаем легенды о визитной карточке края.

В 14:00 устроим пикник на берегу речки и поедем во Владивосток.

«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
  • Проживание на базе отдыха и в гостинице
  • Услуги гида
  • 1 ужин и 1 завтрак
  • Стоимость тура при группе 2-3 человека (в этом случае будем передвигаться на джипе) - 65 000 рублей
Что не входит в цену
  • Питание и перекусы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 05:00
Завершение: Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

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