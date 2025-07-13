От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
«На парусной яхте отправляемся в круиз по самым интересным локациям Японского моря»
7 авг в 10:00
15 авг в 10:00
77 000 ₽ за человека
Приморье с комфортом: морские круизы и увлекательные экскурсии
Увидеть лежбище сивучей, познакомиться с производством морских деликатесов и побывать в океанариуме
Начало: Владивосток, аэропорт, точное время по договорённо...
«Вас ждёт настоящий калейдоскоп впечатлений: от прогулки по бухтам полуострова Гамова и пляжей с лежбищами морских котиков и сивучей — до морского круиза к острову Шкота с дегустацией свежих морепродуктов прямо на ферме»
15 авг в 00:00
8 сен в 00:00
137 000 ₽ за человека
Круиз по Японскому морю: Владивосток - Сахалин
Начало: Приморский край, Владивосток
22 июн в 10:00
от 514 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна13 июля 2025Путешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узнали интересные факты о регионе
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Круизы»
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Сейчас во Владивостоке в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 77 000 до 514 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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