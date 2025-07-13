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от капитана Софьи, вместе ставили парус. Отдельное спасибо нашему судовому повару Надежде, которая из простых продуктов готовила нам шедевры. А также баловала блинчиками и оладьями. Внутри яхты все достаточно просто, но для путешествия все есть. В каюте много полок для вещей. Тур получился замечательный и душевный. Кстати, капитан отлично играет на гитаре и красиво поет.