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Круизы и туры по воде во Владивостоке

Найдено 3 тура в категории «Круизы» во Владивостоке, цены от 77 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
На яхте
8 дней
1 отзыв
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
«На парусной яхте отправляемся в круиз по самым интересным локациям Японского моря»
7 авг в 10:00
15 авг в 10:00
77 000 ₽ за человека
Приморье с комфортом: морские круизы и увлекательные экскурсии
На машине
На микроавтобусе
7 дней
Приморье с комфортом: морские круизы и увлекательные экскурсии
Увидеть лежбище сивучей, познакомиться с производством морских деликатесов и побывать в океанариуме
Начало: Владивосток, аэропорт, точное время по договорённо...
«Вас ждёт настоящий калейдоскоп впечатлений: от прогулки по бухтам полуострова Гамова и пляжей с лежбищами морских котиков и сивучей — до морского круиза к острову Шкота с дегустацией свежих морепродуктов прямо на ферме»
15 авг в 00:00
8 сен в 00:00
137 000 ₽ за человека
Круиз по Японскому морю: Владивосток - Сахалин
Пешая
SUP-прогулки
7 дней
Круиз по Японскому морю: Владивосток - Сахалин
Начало: Приморский край, Владивосток
22 июн в 10:00
от 514 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    13 июля 2025
    От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
    Путешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узнали интересные факты о регионе
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    от капитана Софьи, вместе ставили парус. Отдельное спасибо нашему судовому повару Надежде, которая из простых продуктов готовила нам шедевры. А также баловала блинчиками и оладьями. Внутри яхты все достаточно просто, но для путешествия все есть. В каюте много полок для вещей. Тур получился замечательный и душевный. Кстати, капитан отлично играет на гитаре и красиво поет.

    Путешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узналиПутешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узналиПутешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узналиПутешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узналиПутешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узналиПутешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узналиПутешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узналиПутешествие по Японскому морю на паруснике Отрада останется в памяти надолго. Посетили много красивых локаций, узнали

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Круизы»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
  2. Приморье с комфортом: морские круизы и увлекательные экскурсии
  3. Круиз по Японскому морю: Владивосток - Сахалин
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Бухта Астафьева
  4. Бухта Теляковского
  5. Сафари-парк
Сколько стоит тур во Владивостоке в августе 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 77 000 до 514 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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