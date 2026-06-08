Экскурсия по индустриальному району Волгограда, где осенью 1942 года развернулись одни из самых кровопролитных сражений Сталинградской битвы.
Вы посетите «Огненный остров» — легендарный плацдарм 138-й дивизии генерала Ивана Людникова, увидите мемориал «Ролик», а затем проедете по Волжской ГЭС — самому крупному гидроузлу на Волге, увидите плотину, шлюзы, рыбоподъемники и разницу уровней воды в 26 метров.
Вы посетите «Огненный остров» — легендарный плацдарм 138-й дивизии генерала Ивана Людникова, увидите мемориал «Ролик», а затем проедете по Волжской ГЭС — самому крупному гидроузлу на Волге, увидите плотину, шлюзы, рыбоподъемники и разницу уровней воды в 26 метров.
Описание экскурсииОгненный остров: как дивизия Людникова держала оборону Мы начинаем экскурсию в Краснооктябрьском районе, где с 14 октября по начало декабря 1942 года шли бои, не имеющие себе равных по ожесточённости. Небольшой клочок земли — «Огненный остров», названный в честь генерала Ивана Людникова, — был окружён с трёх сторон немецкими войсками, а с четвёртой — замёрзшей Волгой. Вы увидите:
- Руины командного пункта 138-й дивизии, откуда Людников руководил обороной • Танковые башни от подбитых Т-34, обозначающие передний край обороны • Дома, посечённые снарядами и осколками — живых свидетелей войны • Братскую могилу ополченцев завода «Баррикады» Мемориал «Ролик» — станция радиосвязи с позывным «Ролик». Четверо связистов (Кузьминский, Ветошкин, Харазия, Колосовский) в глубоком овраге под непрерывным огнём обеспечивали связь со штабом армии, хотя сами были отрезаны от своих. Их имена высечены на обелиске. Волжская ГЭС: гигант энергии на самой большой реке Европы Вторая часть экскурсии — проезд по Волжской ГЭС (без доступа внутрь). Это крупнейший гидроузел на Волге, протяжённостью более 5 километров. Вы увидите:.
- Русловую плотину и здание ГЭС • Мощные козловые краны и затворы • Водосливную бетонную плотину и пойменную плотину, перерезанную судоходными шлюзами • Рыбоподъемники — уникальное сооружение для пропуска рыбы на нерест Узнаете, как решались вопросы электроснабжения страны в 20-е годы прошлого века, сколько электроэнергии вырабатывает станция сегодня и куда она поставляется. Главное зрелище — разница уровней воды в 26 метров между «Волгоградским морем» (верхний бьеф) и естественным руслом Волги (нижний бьеф).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Металлургический завод «Красный Октябрь»
- Бывшая территория химического завода «Лазурь»
- Пушечный завод «Баррикады»
- Руины командного пункта 138-ой дивизии
- Передний край обороны, обозначенный танковыми башнями снятыми с подбитых Т-34
- Братская могила ополченцев пушечного завода «Баррикады»
- «Ролик» - легендарный мемориал связистам
- Смотровая площадка с видом на Волгу, остров Зайцевский
- Волжская ГЭС
Что включено
- Услуги сертифицированного гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание (комфортабельный автобус с кондиционером и микрофоном)
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Мира, 12, от входа в отель «Волгоград»
Завершение: Ул. Мира, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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