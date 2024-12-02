Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)

Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по значимым местам города-героя с 400-летней историей! Вы посетите Мамаев курган и оцените смену почётного караула. Увидите Дом Павлова и мельницу Гергардта, Волжскую ГЭС, «Остров Людникова» и многое другое.

А я расскажу о знаковых вехах — от основания города Царицына до военных лет Сталинграда и наших дней.
5
4 отзыва
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
Ближайшие даты:
31
мар1
апр2
апр3
апр4
апр5
апр6
апр
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Александро-Невский собор — копия одноимённого собора, разрушенного в 1932 году.

Дом Павлова — памятник, посвящённый настоящему подвигу советских солдат во Второй мировой войне.

Мельница Гергардта — здание начала 20 века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное в память о страшных годах.

Здание музея-панорамы «Сталинградская битва», где представлена выставка музейной и современной военной техники.

Мамаев курган. Вы увидите ключевые композиции ансамбля: композицию «Стены-руины», площадь Героев, площадь Скорби и озеро Слёз, монумент «Родина-мать зовёт!» и многое другое. А в Зале воинской славы обязательно дождёмся смены почётного караула.

«Остров Людникова» — мемориальный комплекс из обелисков и руин в посёлке Нижние Баррикады.

Но это ещё не всё! Вы увидите шлюз № 1 на Волжской ГЭС, современные здания стадиона и аэропорта. Мы проедем по танцующему мосту и посмотрим на город с левого берега. Прогуляемся по центральной набережной и обязательно пообедаем в живописном месте с великолепным видом на высоком берегу Волги. И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Haval М6
  • Дополнительно оплачивается обед (по меню)
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, кроме комплекса Мамаева кургана — вход туда бесплатный
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Анастасия
2 дек 2024
Посмотрели не только самые знаковые достопримечательности Волгограда, но и те, о которых другие не говорят и не показывают. Очень хорошая и емкая экскурсия получилась. Передвижение на удобном и комфортном авто. Остались самые приятные впечатления.
А
19 ноя 2024
Заказывала экскурсию по Волгограду. Потрясающие впечатления! Гид очень подробно и грамотно все объясняет. Побывали во всех значимых местах. Рекомендую.
Заказывала экскурсию по Волгограду. Потрясающие впечатления! Гид очень подробно и грамотно все объясняет. Побывали во всехЗаказывала экскурсию по Волгограду. Потрясающие впечатления! Гид очень подробно и грамотно все объясняет. Побывали во всехЗаказывала экскурсию по Волгограду. Потрясающие впечатления! Гид очень подробно и грамотно все объясняет. Побывали во всех
М
18 ноя 2024
Мы не любим организованные экскурсии большими группами, когда впечатление от города портят спешка, монотонная бесконечная речь гида и толпа вокруг. Если вы цените личное пространство, это лучший вариант!
Мы увидели город
читать дальше

с разных сторон, практически пройдя через несколько эпох. При этом всё в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Волгоград прекрасен, самобытен и приветлив. Теперь, побывав во многих местах, мы точно знаем, куда обязательно стоит вернуться в следующий раз для более подробного изучения уже самостоятельно.
Отдельно хочется поблагодарить Андрея за гостеприимство и чувство юмора. Сразу видно, что человек любит свой город и с радостью знакомит с ним гостей издалека. Обязательно будем рекомендовать)

Татьяна
17 ноя 2024
"Я давно хотела посетить Волгоград и прикоснуться к его истории, ведь этот город известен своим героическим прошлым. Экскурсия превзошла все мои ожидания! Это было не просто путешествие, а настоящее погружение
читать дальше

в эпоху.

Особенно впечатлил Мамаев Курган. Когда я поднялась к монументу «Родина-мать зовёт!», я ощутила невероятное волнение. Этот масштаб, эта мощь… Я словно почувствовала дух тех времён, когда каждый сантиметр этой земли защищался ценой жизни. Аллея Героев также произвела сильное впечатление — прогуливаясь по ней, я как будто могла слышать истории о подвигах каждого солдата.

Дом Павлова — небольшой, но настолько значимый объект. Гид так эмоционально рассказывал о стойкости его защитников, что на глазах наворачивались слёзы. А бронекатер БК-31, выставленный на набережной, стал для меня символом того, как каждый человек в те времена вносил свой вклад в Победу.

Ещё один приятный момент — организация экскурсии. Всё продумано до мелочей: мы перемещались по маршруту комфортно, без лишней спешки, было время осмотреться и сделать фотографии.

Что касается современных достопримечательностей, Волгоград Арена оказалась гораздо более впечатляющей, чем я думала. Стадион такой величественный, и видеть, как история и современность переплетаются в этом городе, очень вдохновляет.

Единственное, что хотелось бы — больше времени в музее-панораме «Сталинградская битва». Мы были там около часа, но экспозиция настолько насыщенная, что я бы провела там целый день.

Волгоград оставил неизгладимый след в моём сердце. Эта экскурсия — лучший способ ощутить величие истории и осознать, как важно помнить подвиги прошлого. Я обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям и хочу привезти сюда своих детей, чтобы они тоже почувствовали гордость за наш народ."

Похожие экскурсии из Волгограда

Первая встреча с Волгоградом
На машине
3 часа
356 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
19 мар в 09:30
20 мар в 09:00
4200 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Волгоград
На машине
3 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Волгоград
Погрузитесь в историю Волгограда, посетив его знаковые места. Узнайте о прошлом и настоящем города, ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 10:00
18 мар в 10:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Волгограде
На дружеской экскурсии по Волгограду вы узнаете его историю и получите красивые фотографии на фоне знаковых мест города. Отличный способ провести время
Начало: На площади Павших борцов
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.