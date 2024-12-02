А я расскажу о знаковых вехах — от основания города Царицына до военных лет Сталинграда и наших дней.
Описание экскурсии
Александро-Невский собор — копия одноимённого собора, разрушенного в 1932 году.
Дом Павлова — памятник, посвящённый настоящему подвигу советских солдат во Второй мировой войне.
Мельница Гергардта — здание начала 20 века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное в память о страшных годах.
Здание музея-панорамы «Сталинградская битва», где представлена выставка музейной и современной военной техники.
Мамаев курган. Вы увидите ключевые композиции ансамбля: композицию «Стены-руины», площадь Героев, площадь Скорби и озеро Слёз, монумент «Родина-мать зовёт!» и многое другое. А в Зале воинской славы обязательно дождёмся смены почётного караула.
«Остров Людникова» — мемориальный комплекс из обелисков и руин в посёлке Нижние Баррикады.
Но это ещё не всё! Вы увидите шлюз № 1 на Волжской ГЭС, современные здания стадиона и аэропорта. Мы проедем по танцующему мосту и посмотрим на город с левого берега. Прогуляемся по центральной набережной и обязательно пообедаем в живописном месте с великолепным видом на высоком берегу Волги. И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Haval М6
- Дополнительно оплачивается обед (по меню)
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, кроме комплекса Мамаева кургана — вход туда бесплатный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
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