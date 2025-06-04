Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
«Вы пересечете крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию — Волжскую ГЭС — и познакомитесь с историей города Волжский, спутника Волгограда»
Сегодня в 16:00
22 июн в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
«В рамках нашей экскурсии вы увидите мемориальный комплекс «Остров Людникова», посвященный Сталинградскому сражению, посетите музей поисковиков и попадете в город Волжский через плотину ГЭС»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Волгоградское море под парусами - из Волжского
Увидеть ГЭС с воды, пройти мимо шлюзов и насладиться Волгой под парусом
Начало: В яхт-клубе города Волжский
«Волжскую ГЭС с уникального ракурса»
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
7999 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2025Экскурсия и экскурсовод просто отличные. Давно мне попадались такие талантливые люди,гид Семен. Экскурсия не только на ГЭС но и на
- ААльбина10 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Александр. Шикарные виды Волги и мощь ГЭС. Ну а остров Людникова оставляет щемящие чувства памяти о великом подвиге
- ННаталья8 мая 2025Спасибо большое Семену за прекрасную экскурсию и полученные знания.
- ИИрина5 мая 2025Ирина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человек. Ещё спасибо водителю Сергею - вёл безукоризненно. Будем рекомендовать друзьям.
- ТТатьяна26 апреля 2025Очень понравилась экскурсия на остров Людникова, посетили город Волжский и Волжскую ГЭС. От всего сердца благодарим экскурсовода Семёна. Узнали много
- ССветлана10 апреля 2025Отличная экскурсия. Удобный транспорт, хороший маршрут. Экскурсовод Семен прекрасно владеет информацией о прошлом и нсстоящем города. Рады, что познакомились с Островом Людникова. И взрослым, и детям очень важно посещать такие места. ГЭС тоже впечатлила, хоть сброс воды пока не начался.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «ГЭС»
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