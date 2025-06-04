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Экскурсии на ГЭС из Волгограда

Найдено 3 экскурсии в категории «ГЭС» в Волгограде, цены от 7999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
На машине
4 часа
130 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
«Вы пересечете крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию — Волжскую ГЭС — и познакомитесь с историей города Волжский, спутника Волгограда»
Сегодня в 16:00
22 июн в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Пешая
На машине
4 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
«В рамках нашей экскурсии вы увидите мемориальный комплекс «Остров Людникова», посвященный Сталинградскому сражению, посетите музей поисковиков и попадете в город Волжский через плотину ГЭС»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Волгоградское море под парусами - из Волжского
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Волгоградское море под парусами - из Волжского
Увидеть ГЭС с воды, пройти мимо шлюзов и насладиться Волгой под парусом
Начало: В яхт-клубе города Волжский
«Волжскую ГЭС с уникального ракурса»
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
7999 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2025
    Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Экскурсия и экскурсовод просто отличные. Давно мне попадались такие талантливые люди,гид Семен. Экскурсия не только на ГЭС но и на
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    остров Людникова-нкзаслуженно забытое место с уникальной историей. Все по времени,не спеша … Попали на первые дни мошки,так Семен заботливо принес нам бутылочки с эфирными маслами,отпугивать могек… Звезду сняла именно Спутнику,не поняла почему на индивидуальную экскурсию нельзя забрать от отеля,тем более отель в 2 км от места сбора на нулевом километре. Как только не вела переговоры-навстречу не пошли,брали утром такси,чтоб 7 минут проехать…

  • А
    Альбина
    10 мая 2025
    Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Александр. Шикарные виды Волги и мощь ГЭС. Ну а остров Людникова оставляет щемящие чувства памяти о великом подвиге
  • Н
    Наталья
    8 мая 2025
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Спасибо большое Семену за прекрасную экскурсию и полученные знания.
  • И
    Ирина
    5 мая 2025
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Ирина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человек. Ещё спасибо водителю Сергею - вёл безукоризненно. Будем рекомендовать друзьям.
    Ирина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человекИрина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человекИрина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человекИрина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человекИрина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человекИрина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человекИрина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человекИрина - прекрасный профессионал. Все было отлично - как подача материала, так и организация. И Ирина очень приятный человек
  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2025
    Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Очень понравилась экскурсия на остров Людникова, посетили город Волжский и Волжскую ГЭС. От всего сердца благодарим экскурсовода Семёна. Узнали много
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    интересной информации. Впечатления остались яркие и самые наилучшие. Ещё заезжали в музей Парусников очень интересно. Рекомендуем экскурсию. С уважением Татьяна и Павел из Санкт-Петербурга.

  • С
    Светлана
    10 апреля 2025
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Отличная экскурсия. Удобный транспорт, хороший маршрут. Экскурсовод Семен прекрасно владеет информацией о прошлом и нсстоящем города. Рады, что познакомились с Островом Людникова. И взрослым, и детям очень важно посещать такие места. ГЭС тоже впечатлила, хоть сброс воды пока не начался.
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Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «ГЭС»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Волгоградское море под парусами - из Волжского
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  2. Самое главное
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  5. Мельница Гергардта
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Родина-мать зовёт!
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Волжская ГЭС
  10. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2025
Сейчас в Волгограде в категории "ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 7999 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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