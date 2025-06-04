читать дальше остров Людникова-нкзаслуженно забытое место с уникальной историей. Все по времени,не спеша … Попали на первые дни мошки,так Семен заботливо принес нам бутылочки с эфирными маслами,отпугивать могек… Звезду сняла именно Спутнику,не поняла почему на индивидуальную экскурсию нельзя забрать от отеля,тем более отель в 2 км от места сбора на нулевом километре. Как только не вела переговоры-навстречу не пошли,брали утром такси,чтоб 7 минут проехать…

Экскурсия и экскурсовод просто отличные. Давно мне попадались такие талантливые люди,гид Семен. Экскурсия не только на ГЭС но и на