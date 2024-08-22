4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
«Вы пересечете крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию — Волжскую ГЭС — и познакомитесь с историей города Волжский, спутника Волгограда»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
1 час
Водная прогулка
По Волге - на катере: обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности Волгограда с воды
Начало: В речном порту
«С борта катера вы увидите главные достопримечательности — Мамаев Курган, Волжскую ГЭС, мельницу Гергардта, памятник Ленину»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 августа 2024Очень рады,что остановили свой выбор этой экскурсии на Семене,как экскурсоводе, большой об'ем информации подан легко,интересно. Хорошо составлен маршрут,аккуратный водитель, время на поездку выделено с запасом так,что мы без спешки все посмотрели и сфотографировали. Полностью удовлетворены экскурсией.
- ННаталья19 августа 2024Мы ездили на экскурсию с Ритой, молодым и очень увлечённым экскурсоводом. Нас с подругой поразило знание материала и умение его
- ООксана13 августа 2024Сегодня посетили экскурсию Волжская ГЭС. Рассказ Семена был интересным и познавательнвм. Отдельное спасибо водителю Руслану за его профессионализм.
- ННадежда13 августа 2024Отличная экскурсия и замечательный гид Семён! Всё очень понравилось! И остров Людникова, с рассказами о боевых действиях, и мощно-солидная Волжская
- ААнатолий28 июля 2024Все прошло замечательно. Экскурсия понравилась. Рекомендуем посетить
- ППырченкова6 мая 2021«Остров Людникова» и город ВолжскийСпасибо большое нашему экскурсоводу Вере за неравнодушный и интересный рассказ!
- ИИгорь15 февраля 2020«Остров Людникова» и город ВолжскийОтличная память
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Волжская ГЭС»
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