читать дальше подать, сделать экскурсию живой и разнообразной по содержанию. Четырехчасовая экскурсия пролетела незаметно. Хочется пожелать Рите успеха и побольше заинтересованных туристов, способных слушать и проникаться как историей, так и современной жизнью Волгограда. Наталья и Татьяна, туристки из Санкт-Петербурга.

Мы ездили на экскурсию с Ритой, молодым и очень увлечённым экскурсоводом. Нас с подругой поразило знание материала и умение его