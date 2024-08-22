Волжская ГЭС – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Волжская ГЭС» в Волгограде, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
На машине
116 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
«Вы пересечете крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию — Волжскую ГЭС — и познакомитесь с историей города Волжский, спутника Волгограда»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Пешая
44 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 500 за всё до 4 чел.
По Волге - на катере: обзорная экскурсия
На катере
1 час
Водная прогулка
По Волге - на катере: обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности Волгограда с воды
Начало: В речном порту
«С борта катера вы увидите главные достопримечательности — Мамаев Курган, Волжскую ГЭС, мельницу Гергардта, памятник Ленину»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 августа 2024
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Очень рады,что остановили свой выбор этой экскурсии на Семене,как экскурсоводе, большой об'ем информации подан легко,интересно. Хорошо составлен маршрут,аккуратный водитель, время на поездку выделено с запасом так,что мы без спешки все посмотрели и сфотографировали. Полностью удовлетворены экскурсией.
  • Н
    Наталья
    19 августа 2024
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Мы ездили на экскурсию с Ритой, молодым и очень увлечённым экскурсоводом. Нас с подругой поразило знание материала и умение его
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    подать, сделать экскурсию живой и разнообразной по содержанию. Четырехчасовая экскурсия пролетела незаметно. Хочется пожелать Рите успеха и побольше заинтересованных туристов, способных слушать и проникаться как историей, так и современной жизнью Волгограда. Наталья и Татьяна, туристки из Санкт-Петербурга.

  • О
    Оксана
    13 августа 2024
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Сегодня посетили экскурсию Волжская ГЭС. Рассказ Семена был интересным и познавательнвм. Отдельное спасибо водителю Руслану за его профессионализм.
  • Н
    Надежда
    13 августа 2024
    Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Отличная экскурсия и замечательный гид Семён! Всё очень понравилось! И остров Людникова, с рассказами о боевых действиях, и мощно-солидная Волжская
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    ГЭС, и поездка с прогулкой по г. Волжский с его маленькими статуэтками сусликов, и прелестное озеро с лотосами! Спасибо за интересное и познавательное времяпровождение!!!

  • А
    Анатолий
    28 июля 2024
    Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Все прошло замечательно. Экскурсия понравилась. Рекомендуем посетить
  • П
    Пырченкова
    6 мая 2021
    «Остров Людникова» и город Волжский
    Спасибо большое нашему экскурсоводу Вере за неравнодушный и интересный рассказ!
  • И
    Игорь
    15 февраля 2020
    «Остров Людникова» и город Волжский
    Отличная память

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Волжская ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Мельница Гергардта
  4. Дом Павлова
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Родина-мать зовёт!
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Волжская ГЭС
  10. Нулевой километр
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в сентябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Волжская ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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