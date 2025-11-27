Ваш проводник — человек, которого в фойе встречают кивком, а за кулисами называют по имени-отчеству. Он знает о театрах Волгограда всё и познакомит вас с ними в формате аудиоспектакля.
Пока будете гулять по городу с наушниками, голоса актёров оживят для вас истории, байки и легенды культурной жизни Волгограда.
Описание аудиогида
- Вход в ресторан «Волгоград» — место встречи. Я — с важным видом, вы — с интересом. Отличное начало!
- ДМШ № 1 — здесь я брал первые ноты. Зал аплодировал, даже если это был экзамен.
- Консерватория — место, где учился, влюбился и пережил первые разочарования. Всё по порядку.
- Кинотеатр «Победа» — здесь премьеры всегда ждали меня… или я их.
- НЭТ — знаю закулисье, знаком с актёрами и даже несколько секретов, которые лучше не озвучивать.
- Театр кукол — меня здесь узнавали без афиш.
- Молодёжный театр — я «случайно проходил мимо», а оказался здесь надолго.
- Музыкальный театр — финальная точка маршрута, где открою завесу главной тайны.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст 12+.
- Для прослушивания выдаются полноразмерные наушники с одноразовыми чехлами.
- Аудиозапись построена так, что есть технические паузы на переходы улиц — остановки для личных нужд не предусмотрены.
- По запросу выдаётся антуражный реквизит: зонты-трости и одноразовые платочки.
- С вами будут проводники из нашей команды.
во вторник, пятницу и субботу в 15:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Студенты
|2250 ₽
|Пенсионеры и люди старше 55 лет
|2250 ₽
|Школьники (до 16 лет включительно)
|1300 ₽
|Семейный (2 взрослых + 1 ребенок до 16 лет)
|5400 ₽
|Групповой 5 человек
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мира, 12
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — Организатор в Волгограде
Провела экскурсии для 26 туристов
Я родилась и выросла в Волгограде и очень люблю свой город — его историю, атмосферу и людей. Особенно я увлечена темой иммерсивных экскурсий, которые помогают переживать историю вместе с ее
