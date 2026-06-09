Мы покажем вам поля сражений Сталинградской битвы: посетим мемориальные кладбища в Россошках и комплекс «Солдатское поле». Расскажем о героической обороне города, удивительных историях простых солдат и их родных.
А ещё поговорим о самоотверженной работе поисковых организаций, которые по крупицам сохраняют память о тех событиях.
А ещё поговорим о самоотверженной работе поисковых организаций, которые по крупицам сохраняют память о тех событиях.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мемориал в Россошках — военно-мемориальное кладбище с монументом «Скорбящая мать»
- Немецкое военное кладбище — здесь покоятся останки солдат вермахта и их союзников, погибших в Сталинградской битве
- «Солдатское поле» — мемориальный комплекс на месте ожесточённых боёв за город. У братской могилы установлена скульптура девочки, а в центре высится воронка в виде пятиконечной звезды с гильзами, осколками бомб и снарядов. Это символ последнего взрыва Второй Мировой войны
Вы узнаете:
- про события Сталинградской битвы и судьбы солдат
- как разминировали Солдатское поле и работали поисковые отряды
- про трогательную историю одного письма, которое положило начало мемориальному комплексу
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник и пятницу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|7000 ₽
|Стандартный
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель «Волгоград»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Мы предлагаем услуги по организации индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и экскурсионному обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры
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