Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве

Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Мы подробно поговорим об одной из величайших битв в истории человечества — Сталинградской. Вы осмотрите места, где проходили ожесточённые бои. Узнаете о важнейших стратегических объектах.

И конечно, услышите о подвигах солдат, которые ценой своей жизни спасли десятки миллионов людей от уничтожения нацисткой машиной смерти.
5
5 отзывов
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Детальный разбор сражения

Используя карты, схемы и архивные фотоснимки, я подробно расскажу о том, что из себя представляла Сталинградская битва. Вы узнаете, какие армии и народы противостояли друг другу во время сражения, кто командовал и насколько эффективно, на какие этапы делится сражение и почему несмотря на численное превосходство немецких сил, наши солдаты так и не сдали узкий берег Волги.

Рассказ с привязкой к местности

Мы увидим два весьма популярных туристических объекта: дом Павлова и мельницу Гергардта. Но я не буду рассказывать о них типичные байки. Вы узнаете об этих объектах то, о чём многие умалчивают, и поймёте, что не всё так однозначно, как принято считать.

Кроме упомянутых зданий в окрестностях музея-панорамы есть ещё ряд интересных точек, не менее важных для понимания сражения. Я расскажу и покажу, где была переправа и что она из себя представляла, где находился г-образный дом и почему он был в разы важнее дома Павлова. Также обсудим, почему дом лейтенанта Заболотного, стоявший в десятках метров от павловского, был забыт после войны.

Организационные детали

  • Обратите внимание: мы не посещаем экспозицию и панораму музея «Сталинградская битва», так как внутри проводить экскурсию могут только сотрудники музея
  • Всем участникам моих экскурсий я отправляю в электронном виде «Памятку туриста», где собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
21 мая 2024
Всей семьёй выражаем благодарность за экскурсию.
Всё отлично организовано. Оформление заказа на сайте, пунктуальность гида Даниила, построение маршрута, отличная подача материала, настолько доступно и легко, что воспринята даже 9-летним ребёнком с
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большим удовольствием! Мы прошли весь обозначенный ранее маршрут, осмотрели все расположенные на нём точки, на каждой остановились и Даниил помог сделать красивые фотографии с удачного ракурса!
Время пролетело очень быстро и незаметно!
Рекомендую данную экскурсию и гида Даниила! Очень рады, что именно в этот наш свободный день появилось окошко и наша встреча состоялась!

О
12 мая 2024
Огромная благодарность за экскурсию. Иногда рассказы об обычных людях, живших в то время, воевавших за эту землю, помогают понять историю намного лучше, чем факты и цифры в учебнике. За цифрами не видно души.
Дети слушали молча и очень внимательно.
Е
3 мая 2024
Экскурсия отличная! Даниил замечательно рассказывает, просто великолепно!
Евгения
9 апр 2024
Замечательный Гид Даниил!!! С ним очень интересно. Нет каких то натянутых заготовок, тебе не тарабанят какой то стандартный набор штампов. Ты просто идешь и разговариваешь с очень умным, интересным собеседником, слушаешь интересные истории, погружаешься в них. Очень много интересных деталей и нюансов. Мы получили огромное удовольствие от знакомства и общения. Спасибо!!!
А
3 апр 2024
Спасибо Даниилу за экскурсию, очень познавательно!

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