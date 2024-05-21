Используя карты, схемы и архивные фотоснимки, я подробно расскажу о том, что из себя представляла Сталинградская битва. Вы узнаете, какие армии и народы противостояли друг другу во время сражения, кто командовал и насколько эффективно, на какие этапы делится сражение и почему несмотря на численное превосходство немецких сил, наши солдаты так и не сдали узкий берег Волги.
Рассказ с привязкой к местности
Мы увидим два весьма популярных туристических объекта: дом Павлова и мельницу Гергардта. Но я не буду рассказывать о них типичные байки. Вы узнаете об этих объектах то, о чём многие умалчивают, и поймёте, что не всё так однозначно, как принято считать.
Кроме упомянутых зданий в окрестностях музея-панорамы есть ещё ряд интересных точек, не менее важных для понимания сражения. Я расскажу и покажу, где была переправа и что она из себя представляла, где находился г-образный дом и почему он был в разы важнее дома Павлова. Также обсудим, почему дом лейтенанта Заболотного, стоявший в десятках метров от павловского, был забыт после войны.
Организационные детали
Обратите внимание: мы не посещаем экспозицию и панораму музея «Сталинградская битва», так как внутри проводить экскурсию могут только сотрудники музея
Всем участникам моих экскурсий я отправляю в электронном виде «Памятку туриста», где собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 4355 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но читать дальше
и вылилась в профессию. Я выпускник факультета исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог. Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать ещё более насыщенным и интересным. С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
21 мая 2024
Всей семьёй выражаем благодарность за экскурсию. Всё отлично организовано. Оформление заказа на сайте, пунктуальность гида Даниила, построение маршрута, отличная подача материала, настолько доступно и легко, что воспринята даже 9-летним ребёнком с читать дальше
большим удовольствием! Мы прошли весь обозначенный ранее маршрут, осмотрели все расположенные на нём точки, на каждой остановились и Даниил помог сделать красивые фотографии с удачного ракурса! Время пролетело очень быстро и незаметно! Рекомендую данную экскурсию и гида Даниила! Очень рады, что именно в этот наш свободный день появилось окошко и наша встреча состоялась!
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Ольга
12 мая 2024
Огромная благодарность за экскурсию. Иногда рассказы об обычных людях, живших в то время, воевавших за эту землю, помогают понять историю намного лучше, чем факты и цифры в учебнике. За цифрами не видно души. Дети слушали молча и очень внимательно.
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Елена
3 мая 2024
Экскурсия отличная! Даниил замечательно рассказывает, просто великолепно!
Евгения
9 апр 2024
Замечательный Гид Даниил!!! С ним очень интересно. Нет каких то натянутых заготовок, тебе не тарабанят какой то стандартный набор штампов. Ты просто идешь и разговариваешь с очень умным, интересным собеседником, слушаешь интересные истории, погружаешься в них. Очень много интересных деталей и нюансов. Мы получили огромное удовольствие от знакомства и общения. Спасибо!!!
А
Алексей
3 апр 2024
Спасибо Даниилу за экскурсию, очень познавательно!
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