Приглашаем познакомиться с культурой, историей и традициями Калмыкии — одного из самых необычных регионов России.
В Элисте вы увидите крупнейший буддийский храм Европы, увидите центральную площадь с «Пагодой Семи Дней» и городок, который построли для Всемирной шахматной олимпиады. А ещё узнаете факты о природе степного края, заселении этих земель и жизни народа.
В Элисте вы увидите крупнейший буддийский храм Европы, увидите центральную площадь с «Пагодой Семи Дней» и городок, который построли для Всемирной шахматной олимпиады. А ещё узнаете факты о природе степного края, заселении этих земель и жизни народа.
Описание экскурсии
7:30 — выезд из Волгограда
~12:30 — обзорная экскурсия по Элисте
- Памятник Джангару — 22-метровая позолоченная скульптура легендарного богатыря на въезде, символ поиска счастливой земли
- Шахматный городок (Сити-Чесс) — уникальный комплекс, который построили для Всемирной шахматной олимпиады
- Скульптура «Остап Бендер и 12 стульев» — популярная композиция по мотивам знаменитого романа
- Мемориал «Исход и возвращение» — памятник Эрнста Неизвестного, который посвятили депортации и репатриации калмыцкого народа
- Площадь Ленина с архитектурным ансамблем: Золотые и Зеркальные Ворота, «Пагода Семи дней», фонтан «Три лотоса»
- Аллея Героев — мемориал с именами защитников Советского Союза — уроженцев Калмыкии
14:30–15:30 — cвободное время. По желанию можно пообедать в одном из кафе города
15:30–17:30 — комплекс «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Главный буддийский храм Калмыкии с музеем, статуей Белого Старца и 9-метровой позолоченной статуей Будды
17:30–22:00 — возвращение в Волгоград
Организационные детали
- Обед и подношения в храме оплачиваются дополнительно (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
в субботу в 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|9000 ₽
|Стандартный
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома офицеров
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 540 туристов
Мы предлагаем услуги по организации индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и экскурсионному обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры
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