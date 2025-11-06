Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя город-герой Волгоград, расположенный на перекрестке путей из Азии в Европу.



На обзорной экскурсии вы увидите ключевые памятники: Аллею Героев, площадь Павших Борцов и, конечно, Мамаев курган.



Мы познакомимся с историей великой битвы, посетим Храм Всех Святых и станем свидетелем смены Почетного караула.

Описание экскурсии На обзорной экскурсии вы познакомитесь с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу. Вы увидите:Центральную набережная им. 62-ой Армии — главные ворота в город со стороны Волги;Аллею Героев — Волгоградский Арбат, наполненный историческими памятниками;Мемориальный сквер — место, увековечивающее память о героях;площадь Павших Борцов — историческое место, связанное с событиями Великой Отечественной войны;Нулевой километр — знак отсчета всех дорог Волгограда;Пост №1 и Вечный огонь — символы вечной памяти павшим героям;улицу Мира — символ возрожденного послевоенного города;Дом сержанта Якова Павлова — один из бастионов солдатской славы. площадь им. В. И. Ленина — центральную площадь с важными историческими объектами;руины мельницы Гергардта — сохранившийся памятник боевых действий. Особое внимание на экскурсии будет уделено главной высоте России 102.0 — Мамаеву кургану. Вы сможете посетить Храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Обязательно посмотрим смену роты почётного караула в Пантеоне Славы на Мамаевом Кургане. Гид расскажет об обороне главной высоты России, бессмертном подвиге защитников Сталинграда, сражавшихся за каждый метр земли, раскроет секреты создания памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», расшифрует символы и образы скульптурных композиций. Обратите внимание! Обзорная экскурсия проводится ежедневно, но по субботам и воскресеньям вам также доступна сокращенная программа, предусматривающая посещение только Мамаева кургана.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Расширенная программа (ежедневно до 16 часов):

Центральная набережная им. 62-ой Армии

Аллея Героев

Мемориальный сквер

Площадь Павших Борцов

Нулевой километр

Пост №1 и Вечный огонь

Улица Мира

Дом сержанта Якова Павлова

Площадь ИМ.В.И. Ленина

Руины мельницы Гергардта

Мамаев курган

Пантеон Славы на Мамаевом кургане

Сокращенная программа (ежедневно в 17 и 21 час):

Вводная композиция «Память поколений»

Аллея пирамидальных тополей

Стены-руины

Площадь Героев

Зал Воинской славы

Площадь Скорби

Могила командующего 62-й армии В.И. Чуйкова

Главный монумент «Родина-Мать зовет!»

Храм Всех Святых

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Плата за проезд на метротраме/электробусе Личные расходы

Где начинаем и завершаем? Начало: Россия, Волгоград, улица Мира, 12 Завершение: Вершина Мамаева Кургана или музей-панорама, ул. Чуйкова, 47 в зависимости от маршрута гида Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 4 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.