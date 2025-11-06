Откройте для себя город-герой Волгоград, расположенный на перекрестке путей из Азии в Европу.
Описание экскурсииНа обзорной экскурсии вы познакомитесь с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу. Вы увидите:Центральную набережная им. 62-ой Армии — главные ворота в город со стороны Волги;Аллею Героев — Волгоградский Арбат, наполненный историческими памятниками;Мемориальный сквер — место, увековечивающее память о героях;площадь Павших Борцов — историческое место, связанное с событиями Великой Отечественной войны;Нулевой километр — знак отсчета всех дорог Волгограда;Пост №1 и Вечный огонь — символы вечной памяти павшим героям;улицу Мира — символ возрожденного послевоенного города;Дом сержанта Якова Павлова — один из бастионов солдатской славы. площадь им. В. И. Ленина — центральную площадь с важными историческими объектами;руины мельницы Гергардта — сохранившийся памятник боевых действий. Особое внимание на экскурсии будет уделено главной высоте России 102.0 — Мамаеву кургану. Вы сможете посетить Храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Обязательно посмотрим смену роты почётного караула в Пантеоне Славы на Мамаевом Кургане. Гид расскажет об обороне главной высоты России, бессмертном подвиге защитников Сталинграда, сражавшихся за каждый метр земли, раскроет секреты создания памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», расшифрует символы и образы скульптурных композиций. Обратите внимание! Обзорная экскурсия проводится ежедневно, но по субботам и воскресеньям вам также доступна сокращенная программа, предусматривающая посещение только Мамаева кургана.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Расширенная программа (ежедневно до 16 часов):
- Центральная набережная им. 62-ой Армии
- Аллея Героев
- Мемориальный сквер
- Площадь Павших Борцов
- Нулевой километр
- Пост №1 и Вечный огонь
- Улица Мира
- Дом сержанта Якова Павлова
- Площадь ИМ.В.И. Ленина
- Руины мельницы Гергардта
- Мамаев курган
- Пантеон Славы на Мамаевом кургане
- Сокращенная программа (ежедневно в 17 и 21 час):
- Вводная композиция «Память поколений»
- Аллея пирамидальных тополей
- Стены-руины
- Площадь Героев
- Зал Воинской славы
- Площадь Скорби
- Могила командующего 62-й армии В.И. Чуйкова
- Главный монумент «Родина-Мать зовет!»
- Храм Всех Святых
- Большая и малая братские могилы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Плата за проезд на метротраме/электробусе
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Волгоград, улица Мира, 12
Завершение: Вершина Мамаева Кургана или музей-панорама, ул. Чуйкова, 47 в зависимости от маршрута гида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 471 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Ludmila
6 ноя 2025
Экскурсия понравилась, четыре часа пролетели незаметно, узнали много интересного. Экскурсию провели для нашей группы из 3-х человек. Спасибо гиду и организаторам!
Л
Людмила
6 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия,все четко организовано,все успели посмотреть,все что было заявлено, Экскурсовод Анна В. очень интересно и доступно доносила информацию,что не маловажно для детей!
В
Валентин
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия!!! Особая благодарность экскурсоводу Анне. Замечательный Волгоград.
А
Алёна
2 ноя 2025
Увидели все что заявлено. Экскурсия потрясающая 👍
И
Ирина
2 ноя 2025
С
Сергей
31 окт 2025
О
Ольга
31 окт 2025
Экскурсия прошла очень познавательно, динамично и интересно! Прекрасный экскурсовод, спасибо огромное за прекрасно проведенную экскурсию!
В
Виталий
27 окт 2025
Татьяна прекрасный рассказчик, всегда приятно, когда экскурсовод является местным жителем города. Экскурсия насыщенная, прошлись и проехались практически по всей исторической части. Из нюансов, очень много информации о Великой Отечественной войне,
М
Майя
27 окт 2025
А
Анна
27 окт 2025
Е
Елена
26 окт 2025
Огромное спасибо за экскурсию Фёдоровой Марине Александровне! Вся экскурсия была очень живой, интересной, эмоциональной, подана с любовью к городу и с почтением к истории,что нашло отклик в наших сердцах! Благодарим за советы Марины Александровны,где вкусно и не дорого покушать, где купить сувениры, конфеты, сыры, мы воспользовались всеми и очень довольны. Спасибо огромное за вашу работу!
В
Вадим
25 окт 2025
Огромное впечатление от города героя Волгограда.
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод замечательный.
Рассказывал всё и интересно.
Спасибо вам огромное.
Г
Геннадий
22 окт 2025
Всё понравилось
Р
Роман
14 окт 2025
Любовь просто молодец! Спасибо вам за терпение и понимание)
В
Вишнякова
13 окт 2025
Несказанно замечательная экскурсия, полная общая информация о городе со дня основания до наших дней. Отдельное спасибо гиду Марине Александровне, если решите бронировать, то действительно рекомендую провести экскурсию с ней, помимо
