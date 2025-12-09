Индивидуальная
до 3 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
4800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Волгограда - в Старую Сарепту
Побывать в бывшем поселении колонистов-миссионеров из Европы и полюбоваться саксонским барокко
Начало: На пл. Павших Борцов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 200 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Оазис буддизма в центре Европы - Элиста
Отправиться из Волгограда в калмыцкие степи, к пагодам, памятникам и самобытной архитектуре
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за человека
