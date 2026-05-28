Обзорная экскурсия «Главные символы героического Волгограда» и Мамаев Курган

Увидеть главные символы героического города
История Волгограда — это история мужества, разрушения и возрождения.

Вы увидите главные памятные места города-героя: Центральную набережную, Аллею Героев, площадь Павших Борцов, руины мельницы Гергардта и дом Павлова.

Узнаете, как Царицын стал Сталинградом, а кульминацией экскурсии станет Мамаев курган — символ Сталинградской битвы.
Описание экскурсии

Центральная набережная имени 62-й Армии — главные ворота Волгограда со стороны Волги.

Аллея Героев — волгоградский Арбат с памятниками, мемориалами и атмосферой послевоенного города.

Мемориальный сквер и площадь Павших Борцов — места, связанные с событиями Сталинградской битвы и героической обороной.

Нулевой километр, Пост № 1 и Вечный огонь — символические точки, где мы поговорим о военной истории города и его героях.

Улица Мира — первая восстановленная улица послевоенного Сталинграда, символ возрождения города.

Дом Павлова — легендарный дом-крепость, оборона которого продемонстрировала стойкость советских солдат.

Площадь Ленина и руины мельницы Гергардта — напоминание о разрушительных боях за Сталинград.

Мамаев курган — главная высота России и мемориал Сталинградской битвы. Вы увидите храм Всех святых, Зал Воинской Славы и смену роты почётного караула.

И узнаете:

  • как появился Царицын и как он превратился в Волгоград
  • какие этапы развития прошёл город до и после революции
  • как проходили уличные бои Сталинградской битвы
  • как восстанавливали город после войны
  • чем живёт современный Волгоград

Организационные детали

  • Между локациями передвигаемся на подземном трамвае — не более двух переездов. Цена билета — 40₽ за чел. в одну сторону
  • На маршруте есть ступени и подъём на Мамаев курган — они несложные, но для людей с ограниченными возможностями могут быть затруднительными
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1499 ₽
Дети до 12 лет1399 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Мы предлагаем организацию индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры не только по
читать дальшеуменьшить

Волгограду, но и по его окрестностям, музеям, Волге, Мамаеву кургану. Всегда поможем сориентироваться в городе, подскажем, куда сходить дополнительно, и поможем с выбором кафе и ресторана на вечер. Добро пожаловать в город-герой Волгоград!

