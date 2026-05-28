Обзорная экскурсия «Главные символы героического Волгограда» и Мамаев Курган

История Волгограда — это история мужества, разрушения и возрождения. Вы увидите главные памятные места города-героя: Центральную набережную, Аллею Героев, площадь Павших Борцов, руины мельницы Гергардта и дом Павлова. Узнаете, как Царицын стал Сталинградом, а кульминацией экскурсии станет Мамаев курган — символ Сталинградской битвы.

Описание экскурсии

Центральная набережная имени 62-й Армии — главные ворота Волгограда со стороны Волги.

Аллея Героев — волгоградский Арбат с памятниками, мемориалами и атмосферой послевоенного города.

Мемориальный сквер и площадь Павших Борцов — места, связанные с событиями Сталинградской битвы и героической обороной.

Нулевой километр, Пост № 1 и Вечный огонь — символические точки, где мы поговорим о военной истории города и его героях.

Улица Мира — первая восстановленная улица послевоенного Сталинграда, символ возрождения города.

Дом Павлова — легендарный дом-крепость, оборона которого продемонстрировала стойкость советских солдат.

Площадь Ленина и руины мельницы Гергардта — напоминание о разрушительных боях за Сталинград.

Мамаев курган — главная высота России и мемориал Сталинградской битвы. Вы увидите храм Всех святых, Зал Воинской Славы и смену роты почётного караула.

И узнаете:

как появился Царицын и как он превратился в Волгоград

какие этапы развития прошёл город до и после революции

как проходили уличные бои Сталинградской битвы

как восстанавливали город после войны

чем живёт современный Волгоград

Организационные детали