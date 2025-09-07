Мои заказы

Экскурсии к озерам из Волгограда

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Волгограде, цены от 8934 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
На машине
12 часов
26 отзывов
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
«После мы отправимся к самому большому в мире солёному озеру с необычными ландшафтами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 30 000 ₽ за человека
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
На машине
12 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Начало: По договорённости
«Фантастические пейзажи озера Баскунчак Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов»
Расписание: Ежедневно
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Закат на озере Эльтон
На автобусе
13 часов
Водная прогулка
Закат на озере Эльтон
Сбежать из шумного Волгограда к безлюдным просторам и тихой степи
Начало: В месте вашего пребывания в Волгограде
«Эльтон — крупнейшее солёное озеро Европы, окружённое бескрайней степью»
Расписание: ежедневно в 11:00
10 мар в 11:00
13 мар в 11:00
8934 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Дата посещения: 6 сентября 2025
    Были в начале сентября - погода, вода, организация поездки, сама гора и конечно же озеро были Супер!
  • Т
    Татьяна
    3 октября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Нам повезло. На экскурсии, о которой мы давно мечтали г. Богдо, и оз. Баскунчак нас сопровождал Константин
    Он оказался общительным, отлично
    информированным собеседником и рассказчиком. Мы узнали очень много интересных и необычных фактов об этом замечательном явлении природы. Не смотря на то что дорога из Волгограда была продолжительной Константин не дал нам скучать ни одной минуты, рассказывая интересные факты, о местах, которые мы проезжали.
    Экскурсия, которую организовал и провел Константин произвела на нас
    неизгладимое впечатление и на обратной дороге мы на перебой обсуждали увиденное.
    Константин не только подарил нам прекрасную экскурсию по заявленному маршруту, но услышав от нас что мы много раз проезжавшие г. Волгоград ни разу не видели ГЭС любезно показал и ее.
    К сожалению отличную экскурсию немного омрачила наша личная проблема и сложности ее решения. К нашему счастью Константин оказался не только прекрасным экскурсоводом, но и замечательным человеком. Он не оставил нас один на один с нашей проблемой, а помогал нам в ее решении. За что мы безгранично и ему благодарны. Спасибо Костя.
    Отправляйтесь на интереснейшую экскурсию г. Богдо и оз. Баскунчак и Вам очень повезет если Вашим гидом будет Константин.

    Нам повезло. На экскурсии, о которой мы давно мечтали г. Богдо, и оз. Баскунчак нас сопровождал Константин
  • Е
    Евгения
    27 сентября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Константин очень внимательный человек и аккуратный водитель. Как гид много знает и с удовольствием по дороге рассказывает, поэтому она пролетает
    незаметно. Стартовали из Волгограда рано и успели посмотреть всё практически в одиночестве, что считаю большим плюсом. На гору забрались, маршрут несложный, есть таблички с описанием флоры и фауны по пути. На о. Баскунчак ветер был бодрящий, облака, но когда это кого останавливало?! Плавали в кораллках, вполне удобно. На обратном пути ели в кафешке - доступно, просто, но вкусно. Спасибо за новые интересные впечатления!!!

  • Д
    Дарья
    21 сентября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Экскурсия понравилась. Спасибо Константину. Еще рыбу с арбузами прикупили. Накормил в отличной кафешки нас.
    По разному воспринимается озеро с горы и непосредственно ходя по соли. Впечатляет соленость, как люди там живут вообще.
  • Г
    Галина
    19 сентября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Недавно ездили на гору Богро и озеро Баскунчак, ожидания совпали с реальностью полностью, большое спасибо команде за отличную экскурсию, за
    человечность тоже что не мало важно, всегда пойдут на встречу и помогут, в плане экскурсии и в жизненных ситуациях, еще раз спасибо вам большое

  • Н
    Надежда
    24 августа 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Наш гид - Евгений- прекрасный собеседник, ненавязчивый, отвечал на все наши вопросы, дал нам информацию дозировано чтобы не перегрузить, показал
    красивые места и по фотографировал нас. Очень заботливо спрашивал -как нас довез уазик до озера, все ли понравилось.
    Гид не едет с вами на озеро, он проводит экскурсию по горе и отвозит до въезда к озеру и там пересаживает к другому водителю (водитель довозит до озера и забирает через 1-1,5 часа), на озере вы сами выбираете чем заниматься- фотографироваться, плавать или лежать на лежаке(да они там есть, очень удобно). К самому озеру лучше взять воду или влажные салфетки, чтобы отмыть руки, промыть глаза(на всякий случай), до душа вам ещё нужно будет доехать обратно на уазике 10-15 минут. Мы плавали в тапках, зайти босиком в воду никак. Вода была прохладная, но зависит от глубины вашего «бассейна».
    Мы выезжали с Волгограда в 8:00. На наш взгляд- самое удачное время, чтобы не поздно вернуться и успеть поужинать в городе. В дорогу брали сендвичи, поели после спуска с горы- там беседки(но можно сходить в кафе поесть у озера).
    Дорога конечно долгая, но такая красота того стоит. Спасибо большое команде за прекрасный день и экскурсию (на сколько я знаю, подобных вариантов экскурсий нет, на момент августа 2025,мы искали)

  • А
    Анна
    10 августа 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Хочется выразить искреннюю благодарность Константину за незабываемые эмоции, которые он нам подарил в ходе данной экскурсии. Очень много интересных рассказов
    в ходе поездки. Везде чувствовалась забота и готовность помочь. Поездка красочная и эмоционально, и визуально. А само озеро Баскунчак никого не оставило равнодушным. Гора Бордо была нами покорена несмотря на жаркую погоду. 💪. Рекомендую эту экскурсию однозначно. Она того стоит. Это точно.

  • В
    Виктор
    22 июля 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Огромное спасибо Константину за маршрут, очень приятный в беседе человек,время в пути пролетело незаметно.
    Все четко, грамотно и по делу, отличное
    знание истории, города.
    Несмотря на пекло стоило посмотреть на святую гору, послушать историю о ней, оценить размах о. Баскунчак с высоты.
    Хождение по чистой соли как и купание вызвало восторг, это необходимо ощутить,не нужен нам берег еврейский.)
    Бриться в день поездки очень не рекомендуем.)
    Как и нырять с головой в озеро.)

  • А
    Анастасия
    20 июля 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Новые ни с чем не сравнимые ощущения👍
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2026 год по теме «Озера», 40 ⭐ отзывов, цены от 8934₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май