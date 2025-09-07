Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
«После мы отправимся к самому большому в мире солёному озеру с необычными ландшафтами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 30 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборСолёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Начало: По договорённости
«Фантастические пейзажи озера Баскунчак Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов»
Расписание: Ежедневно
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Закат на озере Эльтон
Сбежать из шумного Волгограда к безлюдным просторам и тихой степи
Начало: В месте вашего пребывания в Волгограде
«Эльтон — крупнейшее солёное озеро Европы, окружённое бескрайней степью»
Расписание: ежедневно в 11:00
10 мар в 11:00
13 мар в 11:00
8934 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 сентября 2025Солёное озеро Баскунчак и красная гора БогдоДата посещения: 6 сентября 2025Были в начале сентября - погода, вода, организация поездки, сама гора и конечно же озеро были Супер!
- ТТатьяна3 октября 2025Нам повезло. На экскурсии, о которой мы давно мечтали г. Богдо, и оз. Баскунчак нас сопровождал Константин
Он оказался общительным, отлично
- ЕЕвгения27 сентября 2025Константин очень внимательный человек и аккуратный водитель. Как гид много знает и с удовольствием по дороге рассказывает, поэтому она пролетает
- ДДарья21 сентября 2025Экскурсия понравилась. Спасибо Константину. Еще рыбу с арбузами прикупили. Накормил в отличной кафешки нас.
По разному воспринимается озеро с горы и непосредственно ходя по соли. Впечатляет соленость, как люди там живут вообще.
- ГГалина19 сентября 2025Недавно ездили на гору Богро и озеро Баскунчак, ожидания совпали с реальностью полностью, большое спасибо команде за отличную экскурсию, за
- ННадежда24 августа 2025Наш гид - Евгений- прекрасный собеседник, ненавязчивый, отвечал на все наши вопросы, дал нам информацию дозировано чтобы не перегрузить, показал
- ААнна10 августа 2025Хочется выразить искреннюю благодарность Константину за незабываемые эмоции, которые он нам подарил в ходе данной экскурсии. Очень много интересных рассказов
- ВВиктор22 июля 2025Огромное спасибо Константину за маршрут, очень приятный в беседе человек,время в пути пролетело незаметно.
Все четко, грамотно и по делу, отличное
- ААнастасия20 июля 2025Новые ни с чем не сравнимые ощущения👍
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Озера»
