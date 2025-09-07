читать дальше

красивые места и по фотографировал нас. Очень заботливо спрашивал -как нас довез уазик до озера, все ли понравилось.

Гид не едет с вами на озеро, он проводит экскурсию по горе и отвозит до въезда к озеру и там пересаживает к другому водителю (водитель довозит до озера и забирает через 1-1,5 часа), на озере вы сами выбираете чем заниматься- фотографироваться, плавать или лежать на лежаке(да они там есть, очень удобно). К самому озеру лучше взять воду или влажные салфетки, чтобы отмыть руки, промыть глаза(на всякий случай), до душа вам ещё нужно будет доехать обратно на уазике 10-15 минут. Мы плавали в тапках, зайти босиком в воду никак. Вода была прохладная, но зависит от глубины вашего «бассейна».

Мы выезжали с Волгограда в 8:00. На наш взгляд- самое удачное время, чтобы не поздно вернуться и успеть поужинать в городе. В дорогу брали сендвичи, поели после спуска с горы- там беседки(но можно сходить в кафе поесть у озера).

Дорога конечно долгая, но такая красота того стоит. Спасибо большое команде за прекрасный день и экскурсию (на сколько я знаю, подобных вариантов экскурсий нет, на момент августа 2025,мы искали)