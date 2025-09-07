Нам повезло. На экскурсии, о которой мы давно мечтали г. Богдо, и оз. Баскунчак нас сопровождал Константин Он оказался общительным, отлично читать дальше
информированным собеседником и рассказчиком. Мы узнали очень много интересных и необычных фактов об этом замечательном явлении природы. Не смотря на то что дорога из Волгограда была продолжительной Константин не дал нам скучать ни одной минуты, рассказывая интересные факты, о местах, которые мы проезжали. Экскурсия, которую организовал и провел Константин произвела на нас неизгладимое впечатление и на обратной дороге мы на перебой обсуждали увиденное. Константин не только подарил нам прекрасную экскурсию по заявленному маршруту, но услышав от нас что мы много раз проезжавшие г. Волгоград ни разу не видели ГЭС любезно показал и ее. К сожалению отличную экскурсию немного омрачила наша личная проблема и сложности ее решения. К нашему счастью Константин оказался не только прекрасным экскурсоводом, но и замечательным человеком. Он не оставил нас один на один с нашей проблемой, а помогал нам в ее решении. За что мы безгранично и ему благодарны. Спасибо Костя. Отправляйтесь на интереснейшую экскурсию г. Богдо и оз. Баскунчак и Вам очень повезет если Вашим гидом будет Константин.
Константин очень внимательный человек и аккуратный водитель. Как гид много знает и с удовольствием по дороге рассказывает, поэтому она пролетает читать дальше
незаметно. Стартовали из Волгограда рано и успели посмотреть всё практически в одиночестве, что считаю большим плюсом. На гору забрались, маршрут несложный, есть таблички с описанием флоры и фауны по пути. На о. Баскунчак ветер был бодрящий, облака, но когда это кого останавливало?! Плавали в кораллках, вполне удобно. На обратном пути ели в кафешке - доступно, просто, но вкусно. Спасибо за новые интересные впечатления!!!
Экскурсия понравилась. Спасибо Константину. Еще рыбу с арбузами прикупили. Накормил в отличной кафешки нас. По разному воспринимается озеро с горы и непосредственно ходя по соли. Впечатляет соленость, как люди там живут вообще.
Наш гид - Евгений- прекрасный собеседник, ненавязчивый, отвечал на все наши вопросы, дал нам информацию дозировано чтобы не перегрузить, показал читать дальше
красивые места и по фотографировал нас. Очень заботливо спрашивал -как нас довез уазик до озера, все ли понравилось. Гид не едет с вами на озеро, он проводит экскурсию по горе и отвозит до въезда к озеру и там пересаживает к другому водителю (водитель довозит до озера и забирает через 1-1,5 часа), на озере вы сами выбираете чем заниматься- фотографироваться, плавать или лежать на лежаке(да они там есть, очень удобно). К самому озеру лучше взять воду или влажные салфетки, чтобы отмыть руки, промыть глаза(на всякий случай), до душа вам ещё нужно будет доехать обратно на уазике 10-15 минут. Мы плавали в тапках, зайти босиком в воду никак. Вода была прохладная, но зависит от глубины вашего «бассейна». Мы выезжали с Волгограда в 8:00. На наш взгляд- самое удачное время, чтобы не поздно вернуться и успеть поужинать в городе. В дорогу брали сендвичи, поели после спуска с горы- там беседки(но можно сходить в кафе поесть у озера). Дорога конечно долгая, но такая красота того стоит. Спасибо большое команде за прекрасный день и экскурсию (на сколько я знаю, подобных вариантов экскурсий нет, на момент августа 2025,мы искали)
Хочется выразить искреннюю благодарность Константину за незабываемые эмоции, которые он нам подарил в ходе данной экскурсии. Очень много интересных рассказов читать дальше
в ходе поездки. Везде чувствовалась забота и готовность помочь. Поездка красочная и эмоционально, и визуально. А само озеро Баскунчак никого не оставило равнодушным. Гора Бордо была нами покорена несмотря на жаркую погоду. 💪. Рекомендую эту экскурсию однозначно. Она того стоит. Это точно.
Огромное спасибо Константину за маршрут, очень приятный в беседе человек,время в пути пролетело незаметно. Все четко, грамотно и по делу, отличное читать дальше
знание истории, города. Несмотря на пекло стоило посмотреть на святую гору, послушать историю о ней, оценить размах о. Баскунчак с высоты. Хождение по чистой соли как и купание вызвало восторг, это необходимо ощутить,не нужен нам берег еврейский.) Бриться в день поездки очень не рекомендуем.) Как и нырять с головой в озеро.)
Одна из самых незабываемых экскурсий. Абсолютно совпали ожидание и реальность от фотографий туристов и тем, что увидели своими глазами.
Озеро Баскунчак читать дальше
- удивительное явление природы. Рекомендация: шезлонги на озере платные, поэтому лучше взять с собой наличку, так как мобильной связи там нет.
С горы Богда открывается потрясающий вид на окрестности. Эко-маршрут комфортный, подойдет разным возрастным группам.
Экскурсию для нас провел Константин. Внимательный, тактичный. Время в дороге занимал интересными рассказами, выдерживал паузы, когда нам хотелось отдохнуть) это всегда ценно, когда экскурсовод чувствует настроение группы.
Нас забрали от гостиницы. Доехали мы достаточно быстро как туда, так и обратно. По пути можно было остановиться покушать/сходить в читать дальше
гости к белому другу (последний не порадовал чистотой, поэтому обязательно берите влажные салфетки, так как воды нет). На горе мы были порядка 50 минут, этого было достаточно, чтобы пройти по маршруту и почитать инфо на табличках (дорога на горе сделана при помощи деревянных дощечек, есть поручень, скамейки). Далее мы отправились на озеро. В озере мы не купались, однако ноги помочили. Дно, местами, неровное, есть риск навернуться. Поэтому лучше взять с собой резиновые тапки, в которых ходить по дну одно удовольствие. От стоянки до озера и обратно ехали на УАЗике. В поселке рядом с озером есть сувенирницы и душевые кабины. Воспользоваться последней стоит 50р на момент 2025г. Там же имеется туалет, стоимость посещения которого составляет 30р.
Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем от 80 спф, так как я знатно обгорела. Но тут я сама виновата, ибо предупреждали 🥲🥲🥲
Впечатляют просторы которые можно наблюдать с горы Богдо. Повествование экскурсовода дополняет всю красоту увиденного. Поражает своим размером озеро Баскунчак. Купание в озере доставляет массу хороших эмоций. Спасибо Константину за проведенную экскурсию.
Очень интересное необычное место. Точно стоит посетить. Баскунчак - наш ответ распиаренному Мертвому морю. А гора Богдо - наш российский читать дальше
Марс с удивительными пейзажами. Моим гидом в этой поездке был Евгений - отличный собеседник, внимательный и комфортный. За разговорами время в пути пролетело незаметно. Получила удовольствие от поездки, от увиденного и от общения.
Съездили отлично! Нас было шесть человек, в качестве средства передвижения нам предоставили комфортный минивэн с водителем Сергеем. Узнали по пути читать дальше
много интересного. Были организованы прогулка по горе и поездка на УАЗиках на "пляж" озера Баскунчак. Места очень необычные и побывать там однозначно стоит, несмотря на долгую дорогу. Мошки не было, солнце было. Немного подгорели, хоть и мазались кремом.) Купание в супер солёной воде очень необычно (берегите глаза). В общем, нам всё понравилось.
Только что вернулись после удивительного путешествия на гору Богдо и озеро Баскунчак. Мы в неописуемом восторге!!! Константин заехал за нами в ранний читать дальше
час. Дорога до горы Богдо очень долгая, почти 3 часа. Но по дороге Константин интересно погружал нас в историю, много и увлеченно рассказывал о местах, которые мы проезжали. На горе было жарко, ожидалось много мошки. Однако ветер нас спас, мошек практически сдуло. Потом повезло и на озере: солнце скрылось в облаках, и мы с удовольствием плавали в соленой воде, отдыхали на берегу. Обратный путь лежал прямо в аэропорт. Константин довез с комфортом и интересной беседой. На обед мы заехали в чудесное кафе Анастасия. Прекрасное меню, хороший выбор. Спасибо Константину за чудесный день!
Константин великолепно организовал нам весь день! Увидели уникальный заповедник, искупались в соленом красивейшем озере и попробовали местную кухню. Профессионал, интересный человек, много нового узнали! Огромное спасибо и вернемся непременно 🤗😍
Начнём с моей любви к необычным местам России, их в избытке на всей территории. Экскурсия сразу меня заинтересовала и вот читать дальше
с великолепным экскурсоводом Евгением в 8 утра мы отправились на комфортном автомобиле в дальнюю дорогу, которая, кстати сказать, что туда, сто обратно, пролетела незаметно. Первая остановка гора Богдо, стоящая среди степи и поражающая своми формами, цветом (большое содержание железа) и различными выемками, ажурными узорами, которые сотворила природа дождями и ветрами. В гору ведёт экологический маршрут, с горы можно идти тем же маршрутом, но на выбор можно снизу обойти и открываются новые виды на гору. Далее остановка озеро Баскунчак. Если любители искупаться, то на УАЗе отвезут к другой стороне озера и можно наслаждаться плаванием в воде, где не утонешь. Я не любитель, поэтому пошли к озеру пешком. И тут есть вариант идти по нормальной дороге или по заброшенной железной дороге. Я люблю заброшки, поэтому пошла понятно куда) Необычный вид со столбами, пропитанными в течение 200 лет солью, хождение по корке из соли, провалы в лечебную грязь под толщей соляной корки, все это незабываемые эмоции и впечатления. Спасибо Евгению и организатору Константину! Четкая и слаженная работа, приносящая радость туристам!
Хорошая экскурсия. Дорога очень дальняя, но совершенно не утомительная. Водитель Игорь останавливал машину по любому нашему запросу. Для купания в соленом озере берите с собой купальник и резиновые тапки.
Большое спасибо Константину за чудесную экскурсию, было очень интересно познакомиться с удивительными местами! Поездка была очень познавательной. Апрель — лучшее время для поездки, цветущие в степи тюльпаны точно не оставят вас равнодушными ☺️
