Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
Вы отправитесь в захватывающее путешествие по Прикаспийской низменности. Посетите священную для буддистов гору Большое Богдо, услышите легенды и ощутите магию поющей горы. Прогуляйтесь по рельефным склонам и найдите окаменелости животных читать дальше
мезозойской эры.
Затем вас ждёт посещение солёного озера Баскунчак, где можно искупаться в насыщенном соляном растворе, принять лечебные грязевые ванны и насладиться уникальными ландшафтами. Эта экскурсия - отличная возможность узнать больше о природных чудесах и истории региона
11:00 — прибытие в Богдинско-Баскунчакский заповедник к горе Большое Богдо. Пройдём по экомаршруту 2,5 км — 1,5 часа. Осмотрим красные осыпи с разноцветными прожилками, поговорим о горных породах, а также о местных легендах: Богдо называют поющей горой — даже при слабом ветре на скалистых склонах слышен неясный гул, напоминающий бормотание. Поэтому она с древних времён вызывала мистический ужас
13:00 — прибытие в посёлок Нижний Баскунчак — ближайший к озеру населённый пункт. По дороге вы узнаете о природных особенностях озера, его истории со времён Великого шёлкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. По приезде машину оставим на стоянке. До дальней части озера вас довезут на УАЗе
13:30–15:30 — вы сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе
15:30–16:00 — душ
16:00–17:00 — обед по желанию
20:00 — возвращение в Волгоград
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном легковом авто
Экосборы (гора и озеро) и входные билеты на гору входят в стоимость, также как и трансфер на УАЗе до дальней части озера (поездка на озеро без гида — интересные факты об озере гид расскажет вам заранее)
Обед оплачивается дополнительно
Возьмите с собой паспорт, полис, свидетельство о рождении детей
Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Волгограде
На юге России так много интересного, а я так люблю путешествовать, что со временем из хобби это переросло в профессию: я открыл своё небольшое агентство, в котором работают профессиональные гиды и я сам. Я постоянно разрабатываю всё новые программы, чтобы вы могли полноценно увидеть наш край и чтобы у вас были причины вернуться, открыть для себя новые локации.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
22 сен 2024
Экскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горы Богдо(хотя мы были не в сезон. В сезон вся гора усыпана тюльпанами и это мотивация для еще одной поездки) и мир другой планеты озера Баскунчак. Очень рекомендую данную экскурсию с Константином.
Е
Елена
30 авг 2024
Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля - колоритная особенность региона. Купание в солёном озере Баскунчак - это 100% заряд бодрости и энергии. Спасибо Константину, что не дал скучать в дороге, интересно рассказывал об истории и настоящем. Замечательная и незабываемая экскурсия!!!