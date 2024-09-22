Вы отправитесь в захватывающее путешествие по Прикаспийской низменности. Посетите священную для буддистов гору Большое Богдо, услышите легенды и ощутите магию поющей горы. Прогуляйтесь по рельефным склонам и найдите окаменелости животных

мезозойской эры. Затем вас ждёт посещение солёного озера Баскунчак, где можно искупаться в насыщенном соляном растворе, принять лечебные грязевые ванны и насладиться уникальными ландшафтами. Эта экскурсия - отличная возможность узнать больше о природных чудесах и истории региона

Описание экскурсии

08:00 — отправление из Волгограда

11:00 — прибытие в Богдинско-Баскунчакский заповедник к горе Большое Богдо. Пройдём по экомаршруту 2,5 км — 1,5 часа. Осмотрим красные осыпи с разноцветными прожилками, поговорим о горных породах, а также о местных легендах: Богдо называют поющей горой — даже при слабом ветре на скалистых склонах слышен неясный гул, напоминающий бормотание. Поэтому она с древних времён вызывала мистический ужас

13:00 — прибытие в посёлок Нижний Баскунчак — ближайший к озеру населённый пункт. По дороге вы узнаете о природных особенностях озера, его истории со времён Великого шёлкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. По приезде машину оставим на стоянке. До дальней части озера вас довезут на УАЗе

13:30–15:30 — вы сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе

15:30–16:00 — душ

16:00–17:00 — обед по желанию

20:00 — возвращение в Волгоград

Организационные детали