Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо

Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
Вы отправитесь в захватывающее путешествие по Прикаспийской низменности. Посетите священную для буддистов гору Большое Богдо, услышите легенды и ощутите магию поющей горы. Прогуляйтесь по рельефным склонам и найдите окаменелости животных
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мезозойской эры.

Затем вас ждёт посещение солёного озера Баскунчак, где можно искупаться в насыщенном соляном растворе, принять лечебные грязевые ванны и насладиться уникальными ландшафтами. Эта экскурсия - отличная возможность узнать больше о природных чудесах и истории региона

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Мистическая гора Большое Богдо
  • 🌊 Самое большое в мире солёное озеро
  • 🦴 Окаменелости мезозойской эры
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🧳 Интересные легенды и истории
    • Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

    Что можно увидеть

  • Гора Большое Богдо
  • Солёное озеро Баскунчак

    • Описание экскурсии

    08:00 — отправление из Волгограда

    11:00 — прибытие в Богдинско-Баскунчакский заповедник к горе Большое Богдо. Пройдём по экомаршруту 2,5 км — 1,5 часа. Осмотрим красные осыпи с разноцветными прожилками, поговорим о горных породах, а также о местных легендах: Богдо называют поющей горой — даже при слабом ветре на скалистых склонах слышен неясный гул, напоминающий бормотание. Поэтому она с древних времён вызывала мистический ужас

    13:00 — прибытие в посёлок Нижний Баскунчак — ближайший к озеру населённый пункт. По дороге вы узнаете о природных особенностях озера, его истории со времён Великого шёлкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. По приезде машину оставим на стоянке. До дальней части озера вас довезут на УАЗе

    13:30–15:30 — вы сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе

    15:30–16:00 — душ

    16:00–17:00 — обед по желанию

    20:00 — возвращение в Волгоград

    Организационные детали

    • Поездка проходит на комфортабельном легковом авто
    • Экосборы (гора и озеро) и входные билеты на гору входят в стоимость, также как и трансфер на УАЗе до дальней части озера (поездка на озеро без гида — интересные факты об озере гид расскажет вам заранее)
    • Обед оплачивается дополнительно
    • Возьмите с собой паспорт, полис, свидетельство о рождении детей
    • Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Наталья
    22 сен 2024
    Экскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горы Богдо(хотя мы были не в сезон. В сезон вся гора усыпана тюльпанами и это мотивация для еще одной поездки) и мир другой планеты озера Баскунчак. Очень рекомендую данную экскурсию с Константином.
    Экскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горыЭкскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горыЭкскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горыЭкскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горы
    Е
    30 авг 2024
    Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля - колоритная особенность региона. Купание в солёном озере Баскунчак - это 100% заряд бодрости и энергии. Спасибо Константину, что не дал скучать в дороге, интересно рассказывал об истории и настоящем. Замечательная и незабываемая экскурсия!!!
    Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля -Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля -Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля -Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля -

    Входит в следующие категории Волгограда

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