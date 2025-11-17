читать дальше уменьшить средняя продолжительность жизни составляла всего 15 минут? Есть ли город, в котором не только судьба миллионов, но и всего земного шара была спасена от порабощения? Ответ на все эти вопросы риторический.



Но, чтобы понять и разобраться в этом, я приглашаю вас прогуляться со мной вдоль берега Волги, где шли основные бои.

Есть ли в мире ещё город, который был практически полностью стёрт с лица земли и при этом не погиб? Есть ли ещё город, в котором бои были настолько кровавыми, что