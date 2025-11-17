Есть ли в мире ещё город, который был практически полностью стёрт с лица земли и при этом не погиб? Есть ли ещё город, в котором бои были настолько кровавыми, что
Описание экскурсии
Вы узнаете историю Сталинградской битвы, показанную через призму культурных объектов современного Волгограда. Маршрут экскурсии:
- Маршрут начинается у памятника известному советскому полководцу- участнику Сталинградской битвы К. К. Рокоссовскому;
- Далее, двигаясь вдоль Волги к центральной набережной города, благодаря многочисленным памятникам, названиям улиц, памятным табличкам, а также архивному фотоматериалу, я расскажу и покажу вам о страшных боях, шедших у берегов Волги с осени 1942 до зимы 1943 года;
- Маршрут будет логически завершен у здания центрального универмага, где после пленения генерал-фельдмаршала Паулюса оставалось лишь пару дней до официального конца Сталинградской битвы. По ходу экскурсии вы увидите такие объекты как:• Музей-заповедник «Сталинградская битва» со всеми его композициями- дом Павлова, мельница Гергардта, Панорама и др.;
- Здание с подлинными надписями и следами от пуль, сохранившиеся со Сталинградской битвы;
- Центральную набережную с её многочисленными культурными объектами;
- Площадь Павших Борцов, где расположено здание Центрального Универмага;
- И многие другие менее примечательные, но не менее интересные объекты.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-заповедник «Сталинградская битва»
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
- Панорама
- Здание с подлинными надписями и следами от пуль
- Центральная набережная
- Площадь Павших Борцов
- Центральный Универмаг
- Многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина у памятника Ленину
Завершение: Центральный Универмаг, Волгоград
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Добрый день! Спасибо экскурсоводу Даниилу, дети внимательно слушали, и взрослые узнали много интересного и нового!
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З
Интересно и полезно!
28.03.2021 были с семьей (сыну 9 лет) на индивидуальной экскурсии «Ни шагу назад».
Даниил отлично владеет материалом об истории родного города, эрудированный рассказчик, может заинтересовать слушателей разных возрастов и
28.03.2021 были с семьей (сыну 9 лет) на индивидуальной экскурсии «Ни шагу назад».
Даниил отлично владеет материалом об истории родного города, эрудированный рассказчик, может заинтересовать слушателей разных возрастов и
Вам был полезен этот отзыв?
М
Интересно и полезно!
28.03.2021 были с семьей (сыну 9 лет) на индивидуальной экскурсии «Ни шагу назад».
Даниил отлично владеет материалом об истории родного города, эрудированный рассказчик, может заинтересовать слушателей разных возрастов и
28.03.2021 были с семьей (сыну 9 лет) на индивидуальной экскурсии «Ни шагу назад».
Даниил отлично владеет материалом об истории родного города, эрудированный рассказчик, может заинтересовать слушателей разных возрастов и
Вам был полезен этот отзыв?
М
Интересно и полезно!
28.03.2021 были с семьей (сыну 9 лет) на индивидуальной экскурсии «Ни шагу назад».
Даниил отлично владеет материалом об истории родного города, эрудированный рассказчик, может заинтересовать слушателей разных возрастов и
28.03.2021 были с семьей (сыну 9 лет) на индивидуальной экскурсии «Ни шагу назад».
Даниил отлично владеет материалом об истории родного города, эрудированный рассказчик, может заинтересовать слушателей разных возрастов и
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e
Планируя поездку в Волгоград, мы с мужем подумали, что это не тот город, по которому можно бродить тыкая пальчиком в памятники и удивляясь. Слишком много этот город значит для истории
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Е
Планируя поездку в Волгоград, мы с мужем подумали, что это не тот город, по которому можно бродить тыкая пальчиком в памятники и удивляясь. Слишком много этот город значит для истории
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