Вы узнаете историю 📖 Сталинградской битвы, показанную через призму культурных объектов современного Волгограда. Маршрут экскурсии: • Маршрут начинается у памятника известному советскому полководцу- участнику Сталинградской битвы К. К. Рокоссовскому;
Далее, двигаясь вдоль Волги к центральной набережной города, благодаря многочисленным памятникам, названиям улиц, памятным табличкам, а также архивному фотоматериалу, я расскажу и покажу вам о страшных боях, шедших у берегов Волги с осени 1942 до зимы 1943 года;
Маршрут будет логически завершен у здания центрального универмага, где после пленения генерал-фельдмаршала Паулюса оставалось лишь пару дней до официального конца Сталинградской битвы. По ходу экскурсии 🧭 вы увидите такие объекты как:• Музей-заповедник «Сталинградская битва» со всеми его композициями- дом Павлова, мельница Гергардта, Панорама и др. ;
Здание с подлинными надписями и следами от пуль, сохранившиеся со Сталинградской битвы;
Центральную набережную с её многочисленными культурными объектами;
Площадь Павших Борцов, где расположено здание Центрального Универмага;
И многие другие менее примечательные, но не менее интересные объекты.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Входные билеты.
Начало
🚩 ул. 7-я Гвардейская, Волгоград
Место завершения
🏁 Центральный Универмаг, Волгоград
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.