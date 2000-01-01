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«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы

Даниил
Даниил – Гид из Волгограда
Есть ли в мире ещё город 🏙️, который был практически полностью стёрт с лица земли и при этом не погиб? Есть ли ещё город, в котором бои были настолько кровавыми, что средняя продолжительность жизни составляла всего 15 минут? Есть ли город, в котором не только судьба миллионов, но и всего земного шара была спасена от порабощения? Ответ на все эти вопросы риторический.

Но, чтобы понять и разобраться в этом, я приглашаю вас прогуляться 👣 со мной вдоль берега Волги, где шли основные бои.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы
«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы

Что вы увидите

  • Музей-заповедник «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Панорама
  • Здание с подлинными надписями и следами от пуль
  • Центральная набережная
  • Площадь Павших Борцов
  • Центральный Универмаг
  • Многое другое
Вы узнаете историю 📖 Сталинградской битвы, показанную через призму культурных объектов современного Волгограда. Маршрут экскурсии: • Маршрут начинается у памятника известному советскому полководцу- участнику Сталинградской битвы К. К. Рокоссовскому;
  • Далее, двигаясь вдоль Волги к центральной набережной города, благодаря многочисленным памятникам, названиям улиц, памятным табличкам, а также архивному фотоматериалу, я расскажу и покажу вам о страшных боях, шедших у берегов Волги с осени 1942 до зимы 1943 года;
  • Маршрут будет логически завершен у здания центрального универмага, где после пленения генерал-фельдмаршала Паулюса оставалось лишь пару дней до официального конца Сталинградской битвы. По ходу экскурсии 🧭 вы увидите такие объекты как:• Музей-заповедник «Сталинградская битва» со всеми его композициями- дом Павлова, мельница Гергардта, Панорама и др. ;
  • Здание с подлинными надписями и следами от пуль, сохранившиеся со Сталинградской битвы;
  • Центральную набережную с её многочисленными культурными объектами;
  • Площадь Павших Борцов, где расположено здание Центрального Универмага;
  • И многие другие менее примечательные, но не менее интересные объекты.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
  • Входные билеты.
Начало
🚩 ул. 7-я Гвардейская, Волгоград
Место завершения
🏁 Центральный Универмаг, Волгоград
«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы
«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы
«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы
«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Даниил
Даниил
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