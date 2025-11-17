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«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы

Музей-панорама «Сталинградская битва» на индивидуальной экскурсии в Волгограде
Есть ли в мире ещё город, который был практически полностью стёрт с лица земли и при этом не погиб? Есть ли ещё город, в котором бои были настолько кровавыми, что
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средняя продолжительность жизни составляла всего 15 минут? Есть ли город, в котором не только судьба миллионов, но и всего земного шара была спасена от порабощения? Ответ на все эти вопросы риторический.

Но, чтобы понять и разобраться в этом, я приглашаю вас прогуляться со мной вдоль берега Волги, где шли основные бои.

5
21 отзыв
«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы
«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы
«Ни шагу назад»: история Сталинградской битвы

Описание экскурсии

Вы узнаете историю Сталинградской битвы, показанную через призму культурных объектов современного Волгограда. Маршрут экскурсии:

  • Маршрут начинается у памятника известному советскому полководцу- участнику Сталинградской битвы К. К. Рокоссовскому;
  • Далее, двигаясь вдоль Волги к центральной набережной города, благодаря многочисленным памятникам, названиям улиц, памятным табличкам, а также архивному фотоматериалу, я расскажу и покажу вам о страшных боях, шедших у берегов Волги с осени 1942 до зимы 1943 года;
  • Маршрут будет логически завершен у здания центрального универмага, где после пленения генерал-фельдмаршала Паулюса оставалось лишь пару дней до официального конца Сталинградской битвы. По ходу экскурсии вы увидите такие объекты как:• Музей-заповедник «Сталинградская битва» со всеми его композициями- дом Павлова, мельница Гергардта, Панорама и др.;
  • Здание с подлинными надписями и следами от пуль, сохранившиеся со Сталинградской битвы;
  • Центральную набережную с её многочисленными культурными объектами;
  • Площадь Павших Борцов, где расположено здание Центрального Универмага;
  • И многие другие менее примечательные, но не менее интересные объекты.

Вы сами выбираете дату и время

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей-заповедник «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Панорама
  • Здание с подлинными надписями и следами от пуль
  • Центральная набережная
  • Площадь Павших Борцов
  • Центральный Универмаг
  • Многое другое
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина у памятника Ленину
Завершение: Центральный Универмаг, Волгоград
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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3
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1
И
Добрый день! Спасибо экскурсоводу Даниилу, дети внимательно слушали, и взрослые узнали много интересного и нового!
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З
Интересно и полезно!
28.03.2021 были с семьей (сыну 9 лет) на индивидуальной экскурсии «Ни шагу назад».
Даниил отлично владеет материалом об истории родного города, эрудированный рассказчик, может заинтересовать слушателей разных возрастов и
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подготовки. Понравился просмотр документальных материалов (фотографий, коротких видео) около реальных мест событий, достопримечательностей. История Царицына, Сталинграда, Волгограда для нас ожила, стала ближе! Важно, что и после экскурсии можно просмотреть фильмы, посетить места, список которых предоставил гид после экскурсии.

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М
Интересно и полезно!
28.03.2021 были с семьей (сыну 9 лет) на индивидуальной экскурсии «Ни шагу назад».
Даниил отлично владеет материалом об истории родного города, эрудированный рассказчик, может заинтересовать слушателей разных возрастов и
читать дальшеуменьшить

подготовки. Понравился просмотр документальных материалов (фотографий, коротких видео) около реальных мест событий, достопримечательностей. История Царицына, Сталинграда, Волгограда для нас ожила, стала ближе! Важно, что и после экскурсии можно просмотреть фильмы, посетить места, список которых предоставил гид после экскурсии.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Интересно и полезно!
28.03.2021 были с семьей (сыну 9 лет) на индивидуальной экскурсии «Ни шагу назад».
Даниил отлично владеет материалом об истории родного города, эрудированный рассказчик, может заинтересовать слушателей разных возрастов и
читать дальшеуменьшить

подготовки. Понравился просмотр документальных материалов (фотографий, коротких видео) около реальных мест событий, достопримечательностей. История Царицына, Сталинграда, Волгограда для нас ожила, стала ближе! Важно, что и после экскурсии можно просмотреть фильмы, посетить места, список которых предоставил гид после экскурсии.

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e
Планируя поездку в Волгоград, мы с мужем подумали, что это не тот город, по которому можно бродить тыкая пальчиком в памятники и удивляясь. Слишком много этот город значит для истории
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нашей страны. Решили устроить экскурсию. Выбор пал на Даниила. Мы не пожелели ни разу. Очень приятный, грамотный молодой человек, горящий своим делом и заражающий любовью к своему городу. Спасибо огромное за 2 часа чистого удовольствия

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Е
Планируя поездку в Волгоград, мы с мужем подумали, что это не тот город, по которому можно бродить тыкая пальчиком в памятники и удивляясь. Слишком много этот город значит для истории
читать дальшеуменьшить

нашей страны. Решили устроить экскурсию. Выбор пал на Даниила. Мы не пожелели ни разу. Очень приятный, грамотный молодой человек, горящий своим делом и заражающий любовью к своему городу. Спасибо огромное за 2 часа чистого удовольствия

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