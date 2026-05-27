Автобусная экскурсия по городу-герою Волгограду и Мамаеву кургану

Вы редко увидите город, где прошлое говорит так громко. Волгоград не прячет свои шрамы и не стыдится слёз. Мы изучим три эпохи: купеческий Царицын, суровый Сталинград и современный Волгоград.
Вы увидите дом, который не сдавался 58 дней, аллею, где каждый памятник — чей-то подвиг, и мемориал, где солдаты меняются в почётном карауле под мраморными сводами.
Вы увидите дом, который не сдавался 58 дней, аллею, где каждый памятник — чей-то подвиг, и мемориал, где солдаты меняются в почётном карауле под мраморными сводами.
Описание экскурсии
- Центральная набережная имени 62-й Армии — главные речные ворота Волгограда.
- Аллея Героев — местный Арбат.
- Мемориальный сквер и Площадь Павших Борцов — сердце военного Сталинграда.
- Нулевой километр — от этой точки расходятся все дороги города.
- Пост № 1 и Вечный огонь — смена караула, которую стоит увидеть своими глазами.
- Улица Мира — живой символ того, как город восстал из пепла.
- Дом Павлова — 58 дней обороны, ставшие олицетворением мужества.
- Площадь имени Ленина — монументальная советская классика.
- Руины мельницы Гергардта — остов здания, который не тронули после войны.
- Мамаев курган, высота 102,0 — главный мемориал страны.
- Храм Всех Святых — построен к 60-летию Победы.
- Пантеон Славы — место, где каждый час сменяется почётный караул.
Организационные детали
- Переезды между объектами осмотра — на комфортабельном автобусе, микроавтобусе или минивэне.
- Остаток стоимости передаётся гиду перед началом экскурсии. Подготовьте, пожалуйста, наличные.
- Подъём на Мамаев курган для людей с ограниченной подвижностью может оказаться сложным. Если вы сомневаетесь, напишите нам до бронирования — подскажем, как лучше построить маршрут.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети (до 10 лет)
|1399 ₽
|Взрослый
|1499 ₽
|Пенсионеры
|1399 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Мы предлагаем организацию индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры не только по
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «Автобусная экскурсия по городу-герою Волгограду и Мамаеву кургану»
Групповая
В трендеАвтобусная обзорная экскурсия по Волгограду
По следам воинской славы - от Царицына до Сталинградской битвы
Начало: На площади Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Мамаев курган - «главная высота России»
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
Начало: У Мамаева кургана
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Познакомиться с боевой историей города в местах воинской славы и узнать о подвиге Сталинграда
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Мамаеву кургану
Пройдите весь мемориальный комплекс от подножия до вершины, узнайте о Сталинградской битве и получите профессиональные фотографии
Начало: У Мамаева кургана
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
1499 ₽ за человека