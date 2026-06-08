Волгоград — это не только Мамаев курган. Мы покажем вам не менее интересное место воинской славы — мемориальный комплекс «Остров Людникова»: бойцы 40 дней защищали здесь выход к Волге и обороняли узкую полоску берега. А ещё проедем по Волжской ГЭС: вы увидите основные агрегаты, познакомитесь с историей электроснабжения и полюбуетесь Волгоградским морем.

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Описание экскурсии

Мемориальный комплекс «Остров Людникова» или «Огненный остров»

Вы посетите клочок земли, названный в честь главнокомандующего 138-й Краснознаменной дивизии — Ивана Людникова. Его бойцы 40 дней удерживали узкую полоску у реки и не позволили немцам прорваться к Волге в этом участке.

Волжская ГЭС (снаружи)

Проедете по самой крупной на Волге ГЭС, осмотрите основные агрегаты. Узнаете, как строили сооружение, решали вопросы электроснабжения страны в 20-е годы прошлого века, сколько электроэнергии вырабатывается станцией сегодня и куда она поставляется. Увидите разницу уровней воды в Волгоградском море и естественном русле Волги в 26 м. А во время весеннего паводка сможете застать сброс воды.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.