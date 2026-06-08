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Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС

Посетить «Огненный остров» и узнать историю электроснабжения страны
Волгоград — это не только Мамаев курган.

Мы покажем вам не менее интересное место воинской славы — мемориальный комплекс «Остров Людникова»: бойцы 40 дней защищали здесь выход к Волге и обороняли узкую полоску берега.

А ещё проедем по Волжской ГЭС: вы увидите основные агрегаты, познакомитесь с историей электроснабжения и полюбуетесь Волгоградским морем.
Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС
Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС
Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС

Описание экскурсии

Мемориальный комплекс «Остров Людникова» или «Огненный остров»

Вы посетите клочок земли, названный в честь главнокомандующего 138-й Краснознаменной дивизии — Ивана Людникова. Его бойцы 40 дней удерживали узкую полоску у реки и не позволили немцам прорваться к Волге в этом участке.

Волжская ГЭС (снаружи)

Проедете по самой крупной на Волге ГЭС, осмотрите основные агрегаты. Узнаете, как строили сооружение, решали вопросы электроснабжения страны в 20-е годы прошлого века, сколько электроэнергии вырабатывается станцией сегодня и куда она поставляется. Увидите разницу уровней воды в Волгоградском море и естественном русле Волги в 26 м. А во время весеннего паводка сможете застать сброс воды.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

в среду и субботу в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 12 лет7000 ₽
Стандартный7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Мы предлагаем услуги по организации индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и экскурсионному обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры
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не только по Волгограду, но и по его окрестностям, музеям, Волге и мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Всегда поможем сориентироваться в городе, подскажем, куда сходить дополнительно, и поможем с выбором кафе и ресторана на вечер. Добро пожаловать в город-герой Волгоград!

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