Отправьтесь в уникальное речное путешествие вокруг самого большого речного острова Европы! Вас ждёт маршрут протяжённостью 80 км: два русла Волги, шесть районов Волгограда, живописные песчаные косы, заброшенные дачи, «кладбище кораблей» и заповедная природа поймы.
Пройдём мимо первого шлюза Волго-Донского канала, увидим крупнейший в мире памятник Ленину и разберёмся, как «читать» речной ландшафт.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки
Водная прогулка протяжённостью 80 км на скоростном катере — настоящая мини-экспедиция по Волге.
Остров Сарпинский — самый крупный речной остров Европы с богатой природой, уникальной флорой и фауной.
Контрастные пейзажи: от центра Волгограда и городских достопримечательностей до дикой поймы, песчаных кос и заброшенных дач.
Старое русло Волги — атмосферная и малоизвестная часть великой реки.
«Кладбище кораблей», памятник морякам на воде и самый большой в мире памятник Ленину.
Остановки на островах для отдыха, купания, фото и наблюдения за природой.
Увлекательный рассказ гида о Волге, её природе и истории — вы научитесь читать реку глазами местного жителя.
Достопримечательности по маршруту
Центральная набережная и речной порт Волгограда — памятник морякам — воложка «Куропатка» — песчаные острова — подтопленные дачи «Культбазы» — первый шлюз Волго-Донского канала — самый большой в мире памятник Ленину — «Кладбище кораблей».
Организационные детали
Прогулка пройдёт на комфортабельном скоростном катере. На борту есть средства защиты, спасательные жилеты, связь
Перед стартом я проведу инструктаж по технике безопасности
С собой вам понадобится: лёгкий перекус, крем от загара, купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера под Волгоградским мостом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 36 туристов
Капитан, гид и коренной житель Волги. Информативно, открыто и с юмором проведу вам речное путешествие. Бронируйте, пишите. Отвечу на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Инна
14 июл 2025
Прекрасная речная прогулка в лучших местах Волги вокруг Волгограда! Плавали,загорали,прыгали в Волгу,слушали рассказ нашего капитана о Волгограде! Шикарно!!Рекомендую обязательно. Мы были с детьми,все прошло отлично