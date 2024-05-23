1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
«Вас ждёт захватывающая поездка по Волге-матушке с осмотром ключевых достопримечательностей города с воды»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
«Прогулка по Волге Это идеальный тур для тех, кто не любит пешие прогулки, но хочет познакомиться с достопримечательностями Волгограда поближе»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей23 мая 2024Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
- ННаталья17 мая 2024Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
- ИИрина16 мая 2024Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
- ММария13 мая 2024Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории
- ММаксим7 мая 2024Все отлично, все очень понравилось
- ААлена6 мая 2024Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна! Берите прогулки на закате - не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «По рекам и каналам»
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