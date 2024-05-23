Экскурсии по рекам в Волгограде 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Волгограде, цены от 6 990 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
«Вас ждёт захватывающая поездка по Волге-матушке с осмотром ключевых достопримечательностей города с воды»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750 за всё до 5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на катере по Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
«Прогулка по Волге Это идеальный тур для тех, кто не любит пешие прогулки, но хочет познакомиться с достопримечательностями Волгограда поближе»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
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    Благодаря нашему замечательному капитану Александру, и его верному помощнику Никите, мы здорово провели время и надышались романтикой Волги! Экскурсия прошла в душевной и дружеской атмосфере. Мы узнали интересные факты и истории про Волгоград и его окрестности. Даже, поучаствовали в весёлой и увлекательной викторине)) Будем вас рекомендовать, обязательно! До новых встреч!)

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещёСамые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
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    Царицына/Волгограда! Замечательный рассказчик. Яхта красивая, паруса развернули и вообще - огонь!! С погодой повезло, такого заката мы давно не видели) И вообще дети фоткались и говорили, что они в Дубае на отдыхе) чисто, приветливо. Мы правда не успели шампанское прикупить, так что поедете, не забудьте) Поездку однозначно рекомендуем!!! понравилось всем без исключения - родителям, детям и внукам!!

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории
  • М
    Максим
    7 мая 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Все отлично, все очень понравилось
    Все отлично, все очень понравилось
  • А
    Алена
    6 мая 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна! Берите прогулки на закате - не пожалеете!
    Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «По рекам и каналам»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Индивидуальная обзорная экскурсия на катере по Волге
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  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 6 990 до 15 191 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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