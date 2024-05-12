Волжский: фотоохота на сусликов

Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Город солнца и любви, город, где рождается энергия - всё это милый и уютный Волжский. Местный гид, родившийся и выросший здесь, знает все дворы и закоулки, характер и настроение города.
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Вас ждёт увлекательная фото-прогулка, где местные суслики покажут самые удивительные места. Нулевой километр, сталинская архитектура, рабочее колесо гидротурбины и многое другое. Протяжённость маршрута около 4 км, возможны дополнительные расходы на посещение туалета. Возьмите с собой мелкие наличные. Забронируйте сейчас и получите уникальные фотографии и незабываемые впечатления

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Уникальные фотографии с сусликами
  2. 🌞 Погружение в атмосферу Волжского
  3. 🏛 Знакомство с историческими местами
  4. 🚶‍♂️ Прогулка по живописным маршрутам
  5. 🌿 Общение с природой в черте города

Что можно увидеть

  • Нулевой километр
  • Основные магистрали
  • Сталинская архитектура
  • Рабочее колесо гидротурбины
  • Тетраэдры
  • Здание, где побывали мировые лидеры
Волжский: фотоохота на сусликов
Волжский: фотоохота на сусликов
Волжский: фотоохота на сусликов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

У экскурсии есть особенность — нам понадобятся ваши фоторужья и зоркие глаза, чтобы увидеть и познакомиться с коренными жителями Волжского. Когда-то они застали здесь пыльную степь, а теперь вернулись в цветущий город, чтобы рассказать вам о его истории. 15 сусликов укажут вам на самые удивительные места:

  • Нулевой километр и основные магистрали
  • Образцы торжественной сталинской архитектуры
  • Рабочее колесо гидротурбины в натуральную величину
  • Один из тетраэдров, которыми перекрывалось естественное русло Волги
  • Здание, где побывали Хо Ши Мин, Фидель Кастро, Индира Ганди, Че Гевара, Шарль де Голль, Иосип Броз Тито и другие

Организационные детали

  • Протяжённость пешеходного маршрута около 4 км
  • Возможны доп. расходы на посещение туалета: рекомендую иметь при себе мелкие наличные

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Логинова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олеся
12 мая 2024
Когда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдоль и поперек Питер, даже на минуту не сомневаешься - там всегда есть, чему удивиться,
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восхититься или, на крайний случай, намотать десяток тысяч шагов, с интересом разглядывая фасады домов, изучая геометрию улиц или дегустируя местную кухню в уютных заведениях.

Но что делать им, маленьким провинциальным городкам, где отродясь не было исторических событий или никто из знаменитостей так и не почтил своим присутствием за всю свою популярную жизнь? Тут на помощь приходят они, искусные гиды!

Вряд ли бы случился мэтч с удивительным городком на Волге, если бы не Евгения из славного Волжска. Это как попасть в десяточку: получить и крутого гида, и безумно интересную экскурсию, и проникнуться историей населенного пункта, которому всего-то 73 годика. Что это - в масштабах многовековой истории Москвы? Но разве можно и нужно их сравнивать? Ни в коем случае. Любовь случается однажды. И только в компании нужных людей.

Чем же заманили нас в уютный городок, о котором до поездки в Волгоград я даже не слышала? И, можно, я уже признаюсь? Честно? Я, даже выбрав экскурсию «Охоту на сусликов», не подозревала, что нам придётся ехать вообще в другой город. Вот. Наконец-то чистосердечное признание!

Однако, именно суслики сделали наше путешествие незабываемым и с восторгом вспоминаемым даже спустя время. О да, я фанатею от разного рода милоты: в Калининграде - от хомлинов, в Пскове - от барсиков. Теперь и в Волжске - от сусликов.

Сколько их расставлено по всему городу и почему именно они - лучше расскажет сама Евгения. А я - просто скромно порекомендую полистать галерею и прямо сейчас забронировать экскурсию у неё. Поверьте, это будет ваше лучшее времяпровождение в городе.

Ах да! Позвольте дать маленький совет: давайте шанс малым городам удивить вас. Они это умеют, проверено 😉

Когда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдольКогда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдольКогда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдольКогда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдольКогда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдоль
Ксения
8 мая 2024
Отличная экскурсия для всей семьи. Евгения очень понятно и ненавязчиво рассказывает обо всём.

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