Город солнца и любви, город, где рождается энергия - всё это милый и уютный Волжский. Местный гид, родившийся и выросший здесь, знает все дворы и закоулки, характер и настроение города.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии с сусликами
- 🌞 Погружение в атмосферу Волжского
- 🏛 Знакомство с историческими местами
- 🚶♂️ Прогулка по живописным маршрутам
- 🌿 Общение с природой в черте города
Что можно увидеть
- Нулевой километр
- Основные магистрали
- Сталинская архитектура
- Рабочее колесо гидротурбины
- Тетраэдры
- Здание, где побывали мировые лидеры
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
У экскурсии есть особенность — нам понадобятся ваши фоторужья и зоркие глаза, чтобы увидеть и познакомиться с коренными жителями Волжского. Когда-то они застали здесь пыльную степь, а теперь вернулись в цветущий город, чтобы рассказать вам о его истории. 15 сусликов укажут вам на самые удивительные места:
- Нулевой километр и основные магистрали
- Образцы торжественной сталинской архитектуры
- Рабочее колесо гидротурбины в натуральную величину
- Один из тетраэдров, которыми перекрывалось естественное русло Волги
- Здание, где побывали Хо Ши Мин, Фидель Кастро, Индира Ганди, Че Гевара, Шарль де Голль, Иосип Броз Тито и другие
Организационные детали
- Протяжённость пешеходного маршрута около 4 км
- Возможны доп. расходы на посещение туалета: рекомендую иметь при себе мелкие наличные
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Логинова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Волгограде
Меня зовут Евгения и я профессиональный гид по Волгограду и области. Родилась я в городе Волжском. Очень много путешествую по миру, объездила более 40 стран, в 2 страны переезжала, ноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
12 мая 2024
Когда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдоль и поперек Питер, даже на минуту не сомневаешься - там всегда есть, чему удивиться,
Ксения
8 мая 2024
Отличная экскурсия для всей семьи. Евгения очень понятно и ненавязчиво рассказывает обо всём.
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