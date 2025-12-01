Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание трансфер Наше путешествие начнётся в городе герое Волгограде. Погрузитесь в атмосферу древности и настоящего очарования, отправившись в увлекательный тур по Дубовке – маленькому, но содержащему богатое культурное наследие городу с удивительной историей. Всего в 52 километрах от Волгограда, на живописном обрывистом берегу реки Волги, вы откроете для себя место, где время словно остановилось. Дубовка, основанная в XVII веке и сохранившая свои архитектурные традиции, приглашает вас познакомиться с уникальной историей, уходящей корнями в давние времена. Археологические находки свидетельствуют о том, что на этой земле люди жили еще до нашей эры, а курганы, свидетельствующие о сарматских захоронениях, расскажут о древних эпохах. Ваше путешествие начнется с посещения Свято-Вознесенского женского монастыря, где вы получите возможность насладиться умиротворяющей атмосферой и прекрасными видами. Затем, сделав шаг в величественный Храм Святой Троицы, вы окажетесь в православном парке с его изящными статуями, созданными по библейским мотивам, и увидите часовню Иверской Божьей Матери. Следующим пунктом станет удивительный дом купца Павла Жемарина – шедевр провинциального модерна, который поражает своим внутренним убранством, включая уникальный керамический камин и изысканные голландские печи. Этот дом, построенный в 1887 году, поразит вас как своим внешним обликом, так и историей, наполненной жизнью купца и его семьи. Не упустите возможность увидеть памятник 250-летний «Дуб Патриарх», располагающийся на территории бывшего санатория «Дубовка», и заглянуть в музей истории Дубовки, где хранятся воспоминания о купцах Вааговых, Репниковых и других. Прогуляетесь по набережной с изумительными видами на Волгоградское водохранилище, а желающие смогут набрать родниковой воды из чистейшего освященного родника. В ходе экскурсии вас ждет множество увлекательных рассказов о Золотой Орде, Волго-Донской переволоке и знаковых личностях Дубовки. Этот день подарит вам уникальную возможность прикоснуться к прошлому, насладиться красотой природы и узнать тайны, о которых редко рассказывают в учебниках. Не упустите шанс ощутить дух этого уникального уголка России!

