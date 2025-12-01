Ваше путешествие начнется в Волгограде, откуда вы отправитесь в Дубовку, небольшой город с богатым культурным наследием, расположенный всего в 52 километрах от столицы.
Дубовка, основанная в XVII веке, привлечет вас своей
Дубовка, основанная в XVII веке, привлечет вас своей
Описание трансферНаше путешествие начнётся в городе герое Волгограде. Погрузитесь в атмосферу древности и настоящего очарования, отправившись в увлекательный тур по Дубовке – маленькому, но содержащему богатое культурное наследие городу с удивительной историей. Всего в 52 километрах от Волгограда, на живописном обрывистом берегу реки Волги, вы откроете для себя место, где время словно остановилось. Дубовка, основанная в XVII веке и сохранившая свои архитектурные традиции, приглашает вас познакомиться с уникальной историей, уходящей корнями в давние времена. Археологические находки свидетельствуют о том, что на этой земле люди жили еще до нашей эры, а курганы, свидетельствующие о сарматских захоронениях, расскажут о древних эпохах. Ваше путешествие начнется с посещения Свято-Вознесенского женского монастыря, где вы получите возможность насладиться умиротворяющей атмосферой и прекрасными видами. Затем, сделав шаг в величественный Храм Святой Троицы, вы окажетесь в православном парке с его изящными статуями, созданными по библейским мотивам, и увидите часовню Иверской Божьей Матери. Следующим пунктом станет удивительный дом купца Павла Жемарина – шедевр провинциального модерна, который поражает своим внутренним убранством, включая уникальный керамический камин и изысканные голландские печи. Этот дом, построенный в 1887 году, поразит вас как своим внешним обликом, так и историей, наполненной жизнью купца и его семьи. Не упустите возможность увидеть памятник 250-летний «Дуб Патриарх», располагающийся на территории бывшего санатория «Дубовка», и заглянуть в музей истории Дубовки, где хранятся воспоминания о купцах Вааговых, Репниковых и других. Прогуляетесь по набережной с изумительными видами на Волгоградское водохранилище, а желающие смогут набрать родниковой воды из чистейшего освященного родника. В ходе экскурсии вас ждет множество увлекательных рассказов о Золотой Орде, Волго-Донской переволоке и знаковых личностях Дубовки. Этот день подарит вам уникальную возможность прикоснуться к прошлому, насладиться красотой природы и узнать тайны, о которых редко рассказывают в учебниках. Не упустите шанс ощутить дух этого уникального уголка России!
Ежедневно в удобное вам время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Павших борцов
- Собор Александра Невского
- Свято-Вознесенский женский монастырь
- Троицкая церковь
- Краеведческий музей
- Дома купцов
- 250-летний дуб
- Волгоградское море
Что включено
- Услуги гида, трансфер.
Что не входит в цену
- Билеты на дегустацию, билеты в музей, питание.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное вам время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии из Волгограда
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопешеходная экскурсия в «Старую Сарепту» и на Волго-Донской канал
Увидеть триумфальную арку Волго-Донского канала и побывать в одной из старейших построек города
Начало: На площади Павших Борцов
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Дубовка: купеческая архитектура, море и вино
Начало: Улица Гагарина, 14, Волгоград
Расписание: Будни и выходные: выезд с 10:00 до 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» и Мамаев курган
Начало: Россия, Волгоград, улица Мира, 12
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека