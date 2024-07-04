2.5 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Волжский: фотоохота на сусликов
Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На улице Логинова
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Погулять по знаковым местам, познакомиться с историей города и получить профессиональные снимки
Начало: На площади Павших борцов
Завтра в 08:30
29 июл в 08:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Детская экскурсия-викторина «Царицын - Сталинград - Волгоград»
Погрузиться в историю города, потрогать военную технику и полакомиться местным мороженым
5 авг в 08:00
8 авг в 08:00
8 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июля 2024Все очень понравилось. Дети были в восторге от сусликов. Взрослые - от информационного рассказа о городе. Город - мечта, вот уж точно. Очень красиво. Прям в сердечко
- ООлеся12 мая 2024Когда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдоль и поперек Питер, даже
- ККсения8 мая 2024Отличная экскурсия для всей семьи. Евгения очень понятно и ненавязчиво рассказывает обо всём.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Нулевой километр»
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