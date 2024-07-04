Фотосессии в Волгограде с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Волгограде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Волжский: фотоохота на сусликов
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Волжский: фотоохота на сусликов
Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На улице Логинова
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
4 000 за всё до 8 чел.
Фотоэкскурсия по Мамаеву кургану
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотоэкскурсия по Мамаеву кургану
Прикоснуться к истории Сталинградской битвы и увезти с собой памятные фотографии
Начало: У Мамаева кургана
«Я также могу провести только фотосессию, пожалуйста, уточняйте подробности в сообщении»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 000 за всё до 10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Погулять по знаковым местам, познакомиться с историей города и получить профессиональные снимки
Начало: На площади Павших борцов
«Я также могу провести только фотосессию, пожалуйста, уточняйте подробности в сообщении»
Завтра в 08:30
29 июл в 08:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июля 2024
    Волжский: фотоохота на сусликов
    Все очень понравилось. Дети были в восторге от сусликов. Взрослые - от информационного рассказа о городе. Город - мечта, вот уж точно. Очень красиво. Прям в сердечко
    Все очень понравилось. Дети были в восторге от сусликов. Взрослые - от информационного рассказа о городеВсе очень понравилось. Дети были в восторге от сусликов. Взрослые - от информационного рассказа о городеВсе очень понравилось. Дети были в восторге от сусликов. Взрослые - от информационного рассказа о городеВсе очень понравилось. Дети были в восторге от сусликов. Взрослые - от информационного рассказа о городеВсе очень понравилось. Дети были в восторге от сусликов. Взрослые - от информационного рассказа о городеВсе очень понравилось. Дети были в восторге от сусликов. Взрослые - от информационного рассказа о городе
  • О
    Олеся
    12 мая 2024
    Волжский: фотоохота на сусликов
    Когда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдоль и поперек Питер, даже
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    на минуту не сомневаешься - там всегда есть, чему удивиться, восхититься или, на крайний случай, намотать десяток тысяч шагов, с интересом разглядывая фасады домов, изучая геометрию улиц или дегустируя местную кухню в уютных заведениях. Но что делать им, маленьким провинциальным городкам, где отродясь не было исторических событий или никто из знаменитостей так и не почтил своим присутствием за всю свою популярную жизнь? Тут на помощь приходят они, искусные гиды! Вряд ли бы случился мэтч с удивительным городком на Волге, если бы не Евгения из славного Волжска. Это как попасть в десяточку: получить и крутого гида, и безумно интересную экскурсию, и проникнуться историей населенного пункта, которому всего-то 73 годика. Что это - в масштабах многовековой истории Москвы? Но разве можно и нужно их сравнивать? Ни в коем случае. Любовь случается однажды. И только в компании нужных людей. Чем же заманили нас в уютный городок, о котором до поездки в Волгоград я даже не слышала? И, можно, я уже признаюсь? Честно? Я, даже выбрав экскурсию «Охоту на сусликов», не подозревала, что нам придётся ехать вообще в другой город. Вот. Наконец-то чистосердечное признание! Однако, именно суслики сделали наше путешествие незабываемым и с восторгом вспоминаемым даже спустя время. О да, я фанатею от разного рода милоты: в Калининграде - от хомлинов, в Пскове - от барсиков. Теперь и в Волжске - от сусликов. Сколько их расставлено по всему городу и почему именно они - лучше расскажет сама Евгения. А я - просто скромно порекомендую полистать галерею и прямо сейчас забронировать экскурсию у неё. Поверьте, это будет ваше лучшее времяпровождение в городе. Ах да! Позвольте дать маленький совет: давайте шанс малым городам удивить вас. Они это умеют, проверено 😉

    Когда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдольКогда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдольКогда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдольКогда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдольКогда собираешься посетить какой-нибудь крупный город, например, региональный центр или даже мной любимый и исхоженный вдоль
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Волжский: фотоохота на сусликов
    Отличная экскурсия для всей семьи. Евгения очень понятно и ненавязчиво рассказывает обо всём.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Фотопрогулки»

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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июле 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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