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на минуту не сомневаешься - там всегда есть, чему удивиться, восхититься или, на крайний случай, намотать десяток тысяч шагов, с интересом разглядывая фасады домов, изучая геометрию улиц или дегустируя местную кухню в уютных заведениях. Но что делать им, маленьким провинциальным городкам, где отродясь не было исторических событий или никто из знаменитостей так и не почтил своим присутствием за всю свою популярную жизнь? Тут на помощь приходят они, искусные гиды! Вряд ли бы случился мэтч с удивительным городком на Волге, если бы не Евгения из славного Волжска. Это как попасть в десяточку: получить и крутого гида, и безумно интересную экскурсию, и проникнуться историей населенного пункта, которому всего-то 73 годика. Что это - в масштабах многовековой истории Москвы? Но разве можно и нужно их сравнивать? Ни в коем случае. Любовь случается однажды. И только в компании нужных людей. Чем же заманили нас в уютный городок, о котором до поездки в Волгоград я даже не слышала? И, можно, я уже признаюсь? Честно? Я, даже выбрав экскурсию «Охоту на сусликов», не подозревала, что нам придётся ехать вообще в другой город. Вот. Наконец-то чистосердечное признание! Однако, именно суслики сделали наше путешествие незабываемым и с восторгом вспоминаемым даже спустя время. О да, я фанатею от разного рода милоты: в Калининграде - от хомлинов, в Пскове - от барсиков. Теперь и в Волжске - от сусликов. Сколько их расставлено по всему городу и почему именно они - лучше расскажет сама Евгения. А я - просто скромно порекомендую полистать галерею и прямо сейчас забронировать экскурсию у неё. Поверьте, это будет ваше лучшее времяпровождение в городе. Ах да! Позвольте дать маленький совет: давайте шанс малым городам удивить вас. Они это умеют, проверено 😉