Лысая гора — место, о котором знают немногие, но именно здесь проходила одна из ключевых линий обороны Сталинграда. Вы окажетесь на высоте 145.5, где советские войска остановили продвижение противника к Волге.
Это не парадный маршрут, а честный разговор о войне — с панорамами города, следами обороны и тишиной, в которой особенно ясно чувствуется масштаб событий.
Это не парадный маршрут, а честный разговор о войне — с панорамами города, следами обороны и тишиной, в которой особенно ясно чувствуется масштаб событий.
Описание экскурсии
Начнём с неожиданного факта: именно здесь изначально планировали установить монумент «Родина-мать». У Лысой горы — своя история и своя роль в битве за Сталинград.
Мы поднимемся на высоту 145,5 — точку, откуда открывается широкий вид на Волгоград и Волгу. Этот пейзаж помогает понять, почему за неё шли такие ожесточённые бои.
Вы узнаете:
- почему именно здесь проходила ключевая линия обороны
- как советские войска сдерживали наступление на Волгу
- какую роль сыграла 64-я армия
- каким был боевой путь её командующего Михаила Шумилова
На маршруте вы увидите свидетельства боевых событий:
- памятник советским бойцам
- братскую могилу
- элементы линии обороны
- природный ландшафт, почти не изменившийся со времён войны
Организационные детали
- Место встречи — примерно в часе езды от центра Волгограда на общественном транспорте. Туда вы добираетесь самостоятельно
- При необходимости можно организовать трансфер (до 6 человек). Стоимость — 1100 ₽ с чел. в одну сторону
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1806 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кардиоцентра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 1794 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «Высота 145,5 - Лысая гора: забытый военный рубеж»
Аудиогид
Лучший выборИммерсивная аудиоэкскурсия «Эхо Сталинграда»
Пройти от нулевого километра до музея-панорамы и услышать голоса осаждённого города
Начало: У Аллеи Героев
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Волгоградские хроники - автопрогулка с историком
Откройте для себя героическую историю Волгограда на автопрогулке с историком. Погрузитесь в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Завтра в 00:00
29 мая в 00:30
8667 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Познакомиться с боевой историей города в местах воинской славы и узнать о подвиге Сталинграда
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бессмертный Сталинград
Пройти по местам городских боёв и увидеть ключевые мемориалы Волгограда - символы Великой Победы
Начало: В центре города - на улице Мира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 340 ₽ за всё до 4 чел.
1806 ₽ за человека