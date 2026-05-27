Лысая гора — место, о котором знают немногие, но именно здесь проходила одна из ключевых линий обороны Сталинграда. Вы окажетесь на высоте 145.5, где советские войска остановили продвижение противника к Волге. Это не парадный маршрут, а честный разговор о войне — с панорамами города, следами обороны и тишиной, в которой особенно ясно чувствуется масштаб событий.

Начнём с неожиданного факта: именно здесь изначально планировали установить монумент «Родина-мать». У Лысой горы — своя история и своя роль в битве за Сталинград.

Мы поднимемся на высоту 145,5 — точку, откуда открывается широкий вид на Волгоград и Волгу. Этот пейзаж помогает понять, почему за неё шли такие ожесточённые бои.

Вы узнаете:

почему именно здесь проходила ключевая линия обороны

как советские войска сдерживали наступление на Волгу

какую роль сыграла 64-я армия

каким был боевой путь её командующего Михаила Шумилова

На маршруте вы увидите свидетельства боевых событий:

памятник советским бойцам

братскую могилу

элементы линии обороны

природный ландшафт, почти не изменившийся со времён войны

