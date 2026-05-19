Оставим городской шум за бортом и на устойчивом парусном катамаране отправимся навстречу бескрайним просторам и крутым берегам, над которым хохочут чайки. Можно устроить пикник на палубе, позагорать на сетке над волнами, а в сезон — искупаться.
От яхт-клуба в Волжском мы пройдём вверх по течению Волги и обратно. Пока вы любуетесь видами, капитан познакомит вас с этими местами. Вы прикоснётесь к истории древних походов, услышите предания прошлого и увидите часть Великого шёлкового пути. А также узнаете, как организовано современное судоходство.
- Прогулка пройдёт на парусной яхте-катамаране на 8 пассажиров. На борту: кокпит со столом и стульями, сетка для загара, биотуалет
- Перед выходом на реку проводится инструктаж, выдаются взрослые и детские спасжилеты
- С собой можно взять перекус и напитки, обязательно — головные уборы
- Поездка подходит взрослым и детям старше 5 лет
- Возможна отмена из-за непогоды
- С вами будет капитан из нашей команды
Место начала и завершения?
В яхт-клубе города Волжский
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Волгограде
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 199 туристов
Много лет живу на берегах Волги и очаровываюсь её величием и простором! Хочу вам показать её такой, какой не знают даже многие местные жители.
5
Основано на 1 отзыве
Прогулка на катамаране оставила очень приятные впечатления! Два часа на воде пролетели незаметно: свежий ветер, красивые виды на природу, спокойная атмосфера. Катамаран удобный и устойчивый, даже для тех, кто впервые
Екатерина
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за теплые слова и приезжайте к нам еще! Лето только начинается! Впереди солнце, ветер и море))
