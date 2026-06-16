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Зацарицынский форштадт: новые места

Заглянуть в старый Царицын через дворы, переулки и забытые улицы
Исторический Царицын часто скрыт от глаз за современными улицами и привычными маршрутами.

Эта прогулка проведёт вас по старым кварталам Зацарицынского форштадта, где до сих пор сохранились дома, дворы и переулки конца XIX — начала XX века.

Вы увидите город глазами его прежних жителей и откроете малоизвестную сторону Волгограда, хранящую память о повседневной жизни прошлых эпох.
Зацарицынский форштадт: новые места
Зацарицынский форштадт: новые места
Зацарицынский форштадт: новые места

Описание экскурсии

Маршрут

Что вас ожидает

  • «Новые места» — центральная часть Зацарицынского форштадта, где сохранилось сравнительно много исторических зданий Царицына.
  • Вы увидите жилые, общественные и торгово-промышленные постройки второй половины XIX — начала XX века.
  • Купеческие особняки, доходные дома, жилища обычных горожан, лавки, школы, гимназии и даже мельница — все они остаются немыми свидетелями жизни города более ста лет назад.

Темы

  • Вы узнаете интересные факты из повседневной жизни простых царицынцев.
  • Мы поговорим о том, был ли Царицын второй половины XIX — начала XX века удобным городом для жизни обычного обывателя.

в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Огарёва
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Я профессиональный историк и краевед, аттестованный экскурсовод, действительный член Царицынского генеалогического общества, коренной волгоградец. Окончил аспирантуру, работаю научным сотрудником, разрабатываю и вожу авторские пешеходные экскурсии. Я увлекаюсь историей Царицына и с удовольствием поделюсь своими знаниями с вами. Приглашаю узнать новое о Волгограде с необычной стороны и просто с интересом провести время! Откройте для себя Царицын — «город, которого нет».

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