2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Волгоградские хроники - автопрогулка
Откройте для себя героическую историю Волгограда на автопрогулке с историком. Погрузитесь в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
23 дек в 00:00
24 дек в 00:30
6800₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: На пл. Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 09:00
23 дек в 09:00
25 дек в 09:00
45004050₽ за человека
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган
Услышать о легендарной битве и увидеть следы, которые она оставила
Начало: На площади Ленина
29 дек в 12:30
30 дек в 12:30
1600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана15 декабря 2024Спасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехали по всем ключевым местам. Благодарю за знакомство с городом. Не поменяем конечно на него нашу Сибирь, но вдохновиться подвигом наших предков удалось на 100%.
- ААнастасия2 декабря 2024Посмотрели не только самые знаковые достопримечательности Волгограда, но и те, о которых другие не говорят и не показывают. Очень хорошая и емкая экскурсия получилась. Передвижение на удобном и комфортном авто. Остались самые приятные впечатления.
- ААшнина19 ноября 2024Заказывала экскурсию по Волгограду. Потрясающие впечатления! Гид очень подробно и грамотно все объясняет. Побывали во всех значимых местах. Рекомендую.
- ММаксим18 ноября 2024Мы не любим организованные экскурсии большими группами, когда впечатление от города портят спешка, монотонная бесконечная речь гида и толпа вокруг.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Необычные дома»
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