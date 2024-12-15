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Если вы цените личное пространство, это лучший вариант! Мы увидели город с разных сторон, практически пройдя через несколько эпох. При этом всё в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Волгоград прекрасен, самобытен и приветлив. Теперь, побывав во многих местах, мы точно знаем, куда обязательно стоит вернуться в следующий раз для более подробного изучения уже самостоятельно. Отдельно хочется поблагодарить Андрея за гостеприимство и чувство юмора. Сразу видно, что человек любит свой город и с радостью знакомит с ним гостей издалека. Обязательно будем рекомендовать)