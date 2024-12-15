Необычные дома в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Волгограде, цены от 1600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Волгоградские хроники - автопрогулка с историком
На машине
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Волгоградские хроники - автопрогулка
Откройте для себя героическую историю Волгограда на автопрогулке с историком. Погрузитесь в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
23 дек в 00:00
24 дек в 00:30
6800 за всё до 5 чел.
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
На машине
скидка
10%
4 отзыва
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: На пл. Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 09:00
23 дек в 09:00
25 дек в 09:00
45004050 за человека
Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган
Пешая
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган
Услышать о легендарной битве и увидеть следы, которые она оставила
Начало: На площади Ленина
29 дек в 12:30
30 дек в 12:30
1600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    15 декабря 2024
    Волгоградские хроники - автопрогулка с историком
    Спасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехали по всем ключевым местам. Благодарю за знакомство с городом. Не поменяем конечно на него нашу Сибирь, но вдохновиться подвигом наших предков удалось на 100%.
    Спасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехали
  • А
    Анастасия
    2 декабря 2024
    Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
    Посмотрели не только самые знаковые достопримечательности Волгограда, но и те, о которых другие не говорят и не показывают. Очень хорошая и емкая экскурсия получилась. Передвижение на удобном и комфортном авто. Остались самые приятные впечатления.
  • А
    Ашнина
    19 ноября 2024
    Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
    Заказывала экскурсию по Волгограду. Потрясающие впечатления! Гид очень подробно и грамотно все объясняет. Побывали во всех значимых местах. Рекомендую.
    Заказывала экскурсию по Волгограду. Потрясающие впечатления! Гид очень подробно и грамотно все объясняет. Побывали во всехЗаказывала экскурсию по Волгограду. Потрясающие впечатления! Гид очень подробно и грамотно все объясняет. Побывали во всехЗаказывала экскурсию по Волгограду. Потрясающие впечатления! Гид очень подробно и грамотно все объясняет. Побывали во всех
  • М
    Максим
    18 ноября 2024
    Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
    Мы не любим организованные экскурсии большими группами, когда впечатление от города портят спешка, монотонная бесконечная речь гида и толпа вокруг.
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    Если вы цените личное пространство, это лучший вариант! Мы увидели город с разных сторон, практически пройдя через несколько эпох. При этом всё в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Волгоград прекрасен, самобытен и приветлив. Теперь, побывав во многих местах, мы точно знаем, куда обязательно стоит вернуться в следующий раз для более подробного изучения уже самостоятельно. Отдельно хочется поблагодарить Андрея за гостеприимство и чувство юмора. Сразу видно, что человек любит свой город и с радостью знакомит с ним гостей издалека. Обязательно будем рекомендовать)

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волгоградские хроники - автопрогулка с историком
  2. Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
  3. Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мамаев Курган
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Родина-мать зовёт!
  7. Центральная набережная Волгограда
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в декабре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 6800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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