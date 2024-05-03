Волгоград — город-герой, и говорить о его истории можно бесконечно. Как и рассматривать достопримечательности. Мы ограничимся двумя. Посетим улицу Мира, ставшую символом возрождения Волгограда после Великой Отечественной войны. И дойдём по ней до планетария, внутри которого вас будут ждать маятник Фуко, глобусы в человеческий рост и настоящие метеориты.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

К планетарию мы отправимся по улице Мира, восстановленной после Второй мировой войны одной из первых в городе и ставшей главным символом возрождения Волгограда. Улица соединяет площадь Павших Борцов со зданием планетария. По пути мы поговорим об истории улицы и увидим её знаковые постройки:

консерваторию

гостиницы «Волгоград» и «Интурист» рядом с нулевым километром

главпочтамт

НЭТ (Новый экспериментальный театр)

планетарий с обсерваторией

Волгоградский планетарий — старейший в России, построенный в стиле сталинского ампира. Снаружи мы осмотрим фасад здания, украшенный тусканскими колоннами, и купол, увенчанный скульптурой «Мир» работы Веры Мухиной. Обсудим, как в архитектуре планетария отражена история послевоенного периода.

Побываем внутри планетария, но без посещения полнокупольной программы.

Вы осмотрите:

В фойе: мозаичный портрет Сталина, выполненный из уральских полудрагоценных камней. Узнаете, кто и насколько правдоподобно его создал.

На втором этаже: глобус размером с человеческий рост, настоящие метеориты и маятник Фуко, доказывающий вращение Земли вокруг своей оси.

Во внутреннем дворе: один из крупнейших в мире глобусов, солнечные часы и гелиоустановки.

В обсерватории: основной прибор астронома — 12-дюймовым телескоп-рефрактор, с помощью которого можно рассмотреть скульптуру «Мир» на куполе с высоты 17 метров.

При желании вы можете остаться после экскурсии и посмотреть полнокупольную программу с демонстрацией звёздного неба.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы:

Вход в планетарий — 400 руб. за человека. Экскурсия проходит в составе сборной группы с местным гидом. Продолжительность — 45 мин.

По желанию:

Полнокупольная программа. Цена билета — 400 руб. Продолжительность — 1 час.