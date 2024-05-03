В гости к звёздам

Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны
Волгоград — город-герой, и говорить о его истории можно бесконечно. Как и рассматривать достопримечательности. Мы ограничимся двумя. Посетим улицу Мира, ставшую символом возрождения Волгограда после Великой Отечественной войны.

И дойдём по ней до планетария, внутри которого вас будут ждать маятник Фуко, глобусы в человеческий рост и настоящие метеориты.
5
1 отзыв
В гости к звёздам
В гости к звёздам
В гости к звёздам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

К планетарию мы отправимся по улице Мира, восстановленной после Второй мировой войны одной из первых в городе и ставшей главным символом возрождения Волгограда. Улица соединяет площадь Павших Борцов со зданием планетария. По пути мы поговорим об истории улицы и увидим её знаковые постройки:

  • консерваторию
  • гостиницы «Волгоград» и «Интурист» рядом с нулевым километром
  • главпочтамт
  • НЭТ (Новый экспериментальный театр)
  • планетарий с обсерваторией

Волгоградский планетарий — старейший в России, построенный в стиле сталинского ампира. Снаружи мы осмотрим фасад здания, украшенный тусканскими колоннами, и купол, увенчанный скульптурой «Мир» работы Веры Мухиной. Обсудим, как в архитектуре планетария отражена история послевоенного периода.

Побываем внутри планетария, но без посещения полнокупольной программы.

Вы осмотрите:

  • В фойе: мозаичный портрет Сталина, выполненный из уральских полудрагоценных камней. Узнаете, кто и насколько правдоподобно его создал.
  • На втором этаже: глобус размером с человеческий рост, настоящие метеориты и маятник Фуко, доказывающий вращение Земли вокруг своей оси.
  • Во внутреннем дворе: один из крупнейших в мире глобусов, солнечные часы и гелиоустановки.
  • В обсерватории: основной прибор астронома — 12-дюймовым телескоп-рефрактор, с помощью которого можно рассмотреть скульптуру «Мир» на куполе с высоты 17 метров.

При желании вы можете остаться после экскурсии и посмотреть полнокупольную программу с демонстрацией звёздного неба.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы:

Вход в планетарий — 400 руб. за человека. Экскурсия проходит в составе сборной группы с местным гидом. Продолжительность — 45 мин.

По желанию:

Полнокупольная программа. Цена билета — 400 руб. Продолжительность — 1 час.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
3 мая 2024
Когда в человеке соединяются академические знания, память предков и искреннее почитание героев, экскурсия превращается в истинное удовольствие. Юрий, спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеУлицы и переулкиДля студентовКосмосПланетарийПопулярные места

Похожие экскурсии из Волгограда

Первая встреча с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
293 отзыва
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
4 800 за всё до 3 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Волгограде
ХорошоТам