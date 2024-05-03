Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны
Волгоград — город-герой, и говорить о его истории можно бесконечно. Как и рассматривать достопримечательности. Мы ограничимся двумя. Посетим улицу Мира, ставшую символом возрождения Волгограда после Великой Отечественной войны.
И дойдём по ней до планетария, внутри которого вас будут ждать маятник Фуко, глобусы в человеческий рост и настоящие метеориты.
К планетарию мы отправимся по улице Мира, восстановленной после Второй мировой войны одной из первых в городе и ставшей главным символом возрождения Волгограда. Улица соединяет площадь Павших Борцов со зданием планетария. По пути мы поговорим об истории улицы и увидим её знаковые постройки:
консерваторию
гостиницы «Волгоград» и «Интурист» рядом с нулевым километром
главпочтамт
НЭТ (Новый экспериментальный театр)
планетарий с обсерваторией
Волгоградский планетарий — старейший в России, построенный в стиле сталинского ампира. Снаружи мы осмотрим фасад здания, украшенный тусканскими колоннами, и купол, увенчанный скульптурой «Мир» работы Веры Мухиной. Обсудим, как в архитектуре планетария отражена история послевоенного периода.
Побываем внутри планетария, но без посещения полнокупольной программы.
Вы осмотрите:
В фойе: мозаичный портрет Сталина, выполненный из уральских полудрагоценных камней. Узнаете, кто и насколько правдоподобно его создал.
На втором этаже: глобус размером с человеческий рост, настоящие метеориты и маятник Фуко, доказывающий вращение Земли вокруг своей оси.
Во внутреннем дворе: один из крупнейших в мире глобусов, солнечные часы и гелиоустановки.
В обсерватории: основной прибор астронома — 12-дюймовым телескоп-рефрактор, с помощью которого можно рассмотреть скульптуру «Мир» на куполе с высоты 17 метров.
При желании вы можете остаться после экскурсии и посмотреть полнокупольную программу с демонстрацией звёздного неба.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы:
Вход в планетарий — 400 руб. за человека. Экскурсия проходит в составе сборной группы с местным гидом. Продолжительность — 45 мин.
По желанию:
Полнокупольная программа. Цена билета — 400 руб. Продолжительность — 1 час.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Волгограде
Провела экскурсии для 8041 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!