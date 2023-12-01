Дьяконовская поляна находится в 60 километрах от города Вологды.
Мы с вами посетим это необычное и удивительное место, которое воздвигнуто на древнем славянском капище. Поговорим о верховном божестве русичей, и вы узнаете, как упоминание о нем дошло до наших дней.
На поляне множество камней и мест с повышенной энергетикой, где можно загадать желание или попросить у высших сил удачи в делах, здоровья, решения финансовых проблем, семейного благополучия и др. Дух христианства тут тесно смешан со старинным культом.
Мы с вами посетим это необычное и удивительное место, которое воздвигнуто на древнем славянском капище. Поговорим о верховном божестве русичей, и вы узнаете, как упоминание о нем дошло до наших дней.
На поляне множество камней и мест с повышенной энергетикой, где можно загадать желание или попросить у высших сил удачи в делах, здоровья, решения финансовых проблем, семейного благополучия и др. Дух христианства тут тесно смешан со старинным культом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Древние валуны с изображениями православных святых
- Часовня Дмитрия Прилуцкого
- Родники с целебной водой
Описание
Подробнее о том, что вас ожидает Вы увидите камни с изображением Дмитрия Прилуцкого (покровителя города Вологды), св. Матроны Московской, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца и других почитаемых святых. Услышите истории и жизненном пути этих святых, как они прославились и в чем помогают обратившимся к ним. Дойдем до родников с целебной водой, где вы сможете набрать «живой» воды, а заодно узнаете в какое время нужно пить данную воду и в чем она помогает. А чтобы избавиться от всего невысказанного, недоговоренного, глубоко подспудного, пройдемся босиком по старому бревну, потому что обутый человек чувствует мир совершенно иначе, чем босой, и вы это почувствуете на себе. И, конечно, мы разберемся, как православие пришло в дремучие языческие леса Вологодчины. Краткая программа:
- Выезд из города в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00), в будни;
- Проезд до места 60 км, в пути вы узнаете историю возникновения данного памятника;
- На поляне нам предстоит обход всех валунов с рассказом о каждом из них;
- Спуск к родникам, где можно набрать «живой» воды;
- Возвращение в город.
В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Улица Можайского, 58 / по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате
- Я встречу вас в любой точке Вологды и после экскурсии отвезу обратно
- Продолжительность поездки — 3 часа
- Количество участников — до 4-х человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.