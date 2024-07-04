Дьяконовская поляна находится в 60 километрах от города Вологды.
Мы с вами посетим это необычное и удивительное место, которое воздвигнуто на древнем славянском капище. Поговорим о верховном божестве русичей, и вы
Мы с вами посетим это необычное и удивительное место, которое воздвигнуто на древнем славянском капище. Поговорим о верховном божестве русичей, и вы
Описание экскурсииПодробнее о том, что вас ожидает Вы увидите камни с изображением Дмитрия Прилуцкого (покровителя города Вологды), св. Матроны Московской, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца и других почитаемых святых. Услышите истории и жизненном пути этих святых, как они прославились и в чем помогают обратившимся к ним. Дойдем до родников с целебной водой, где вы сможете набрать «живой» воды, а заодно узнаете в какое время нужно пить данную воду и в чем она помогает. И, конечно, мы разберемся, как православие пришло в дремучие языческие леса Вологодчины. Краткая программа:
- Выезд из города в 10:00 или 18:00 в летнее время года, (в зимнее только в 10:00, т. к. на поляне нет электричества, поэтому в темноте нет смысла приезжать в данное место), в будни;
- Проезд до места 60 км, в пути вы узнаете историю возникновения данного памятника;
- На поляне нам предстоит обход всех валунов с рассказом о каждом из них;
- Спуск к родникам, где можно набрать «живой» воды;
- Возвращение в город.
В будни, выезд в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древние валуны с изображениями православных святых
- Часовня Дмитрия Прилуцкого
- Родники с целебной водой
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание.
Место начала и завершения?
Улица Можайского, 58/ по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В будни, выезд в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Про это место читала у Олега Давыдова, очень хотелось посмотреть. Мне больше понравилось место у источников, чем у камней. Александр имеет некоторое отношение к этому месту, поэтому я прозвала его "Хранитель камней".
С Александром очень комфортно, спокойный, пунктуальный.
С Александром очень комфортно, спокойный, пунктуальный.
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И
Дорога к поляне получилась увлекательной, время проолетело незаметно. Александр рассказал много интересного. В камнях на поляне действительно есть чтото магическое. Советую там побывать
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V
Очень необычная и познавательная экскурсия. Экскурсавод Александр выше всяких похвал. К тому же в виде бонуса показал и Свято-Прилукский монастырь. Было очень интересно!!!
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Н
Александр, добрый день! Благодарим за прекрасную экскурсию! Запомним надолго! Будем рекомендовать Вас нашим друзьям. Желаем успехов в Вашей деятельности!
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Ю
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К
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