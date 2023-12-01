Дьяконовская поляна - аномальное место силы

Индивидуальная экскурсия в Вологде
Дьяконовская поляна находится в 60 километрах от города Вологды.

Мы с вами посетим это необычное и удивительное место, которое воздвигнуто на древнем славянском капище. Поговорим о верховном божестве русичей, и вы узнаете, как упоминание о нем дошло до наших дней.

На поляне множество камней и мест с повышенной энергетикой, где можно загадать желание или попросить у высших сил удачи в делах, здоровья, решения финансовых проблем, семейного благополучия и др. Дух христианства тут тесно смешан со старинным культом.
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Древние валуны с изображениями православных святых
  • Часовня Дмитрия Прилуцкого
  • Родники с целебной водой

Описание

Подробнее о том, что вас ожидает Вы увидите камни с изображением Дмитрия Прилуцкого (покровителя города Вологды), св. Матроны Московской, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца и других почитаемых святых. Услышите истории и жизненном пути этих святых, как они прославились и в чем помогают обратившимся к ним. Дойдем до родников с целебной водой, где вы сможете набрать «живой» воды, а заодно узнаете в какое время нужно пить данную воду и в чем она помогает. А чтобы избавиться от всего невысказанного, недоговоренного, глубоко подспудного, пройдемся босиком по старому бревну, потому что обутый человек чувствует мир совершенно иначе, чем босой, и вы это почувствуете на себе. И, конечно, мы разберемся, как православие пришло в дремучие языческие леса Вологодчины. Краткая программа:
  • Выезд из города в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00), в будни;
  • Проезд до места 60 км, в пути вы узнаете историю возникновения данного памятника;
  • На поляне нам предстоит обход всех валунов с рассказом о каждом из них;
  • Спуск к родникам, где можно набрать «живой» воды;
  • Возвращение в город.

В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Улица Можайского, 58 / по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате
  • Я встречу вас в любой точке Вологды и после экскурсии отвезу обратно
  • Продолжительность поездки — 3 часа
  • Количество участников — до 4-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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