Экскурсия по городу, славному кружевами и деревянным зодчеством.
Кроме прогулки по историческому центру Вологды с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы посетим Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный учеником Сергия Радонежского — святым Димитрием Прилуцким. Это один из самых древних и больших монастырей Русского Севера. К его созданию приложил руку сам Дмитрий Донской, на чьи пожертвования и шло строительство. Мы осмотрим монастырский комплекс, в том числе Спасский собор, надвратную Вознесенскую и Введенскую церковь ⛪, палаты 16 века. Деревянную Успенскую церковь — старейший сохранившийся шатровый храм.
Что входит
Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
Аренда автомобиля или такси оплачивается дополнительно.
Аренда легкового автомобиля - 800 руб. в час.
Экскурсионное обслуживание в Спасо-Прилуцком монастыре оплачивается дополнительно -1000 руб. за группу от 1 до 10 человек.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.