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Обзорная экскурсия по Вологде с посещением Спасо-Прилуцкого монастыря

4
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Вологды
Обзорная экскурсия по Вологде с посещением Спасо-Прилуцкого монастыря
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Вологде с посещением Спасо-Прилуцкого монастыря
Обзорная экскурсия по Вологде с посещением Спасо-Прилуцкого монастыря

Что вы увидите

  • Вологодский кремль
  • Софийский собор
  • комплекс Архиерейского двора
  • Церковь Покрова XVIII века
  • Соборная горка
  • купеческие и дворянские особняки
  • Спасо-Прилуцкий монастырь.
Экскурсия по городу, славному кружевами и деревянным зодчеством.
Кроме прогулки по историческому центру Вологды с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы посетим Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный учеником Сергия Радонежского — святым Димитрием Прилуцким. Это один из самых древних и больших монастырей Русского Севера. К его созданию приложил руку сам Дмитрий Донской, на чьи пожертвования и шло строительство. Мы осмотрим монастырский комплекс, в том числе Спасский собор, надвратную Вознесенскую и Введенскую церковь ⛪, палаты 16 века. Деревянную Успенскую церковь — старейший сохранившийся шатровый храм.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
  • Аренда автомобиля или такси оплачивается дополнительно.
  • Аренда легкового автомобиля - 800 руб. в час.
  • Экскурсионное обслуживание в Спасо-Прилуцком монастыре оплачивается дополнительно -1000 руб. за группу от 1 до 10 человек.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Вологде с посещением Спасо-Прилуцкого монастыря
Обзорная экскурсия по Вологде с посещением Спасо-Прилуцкого монастыря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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1 отзыв оставили туристы

Гиды В. проводит ещё 1 экскурсию

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