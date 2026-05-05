Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по городу, славному кружевами и деревянным зодчеством. Кроме прогулки по историческому центру Вологды с осмотром главных достопримечательностей города мы посетим Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный учеником Сергия Радонежского — святым Димитрием Прилуцким. 5 42 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Вологде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9700 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 42 отзыва 3 часа 1-5 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Встретившись с вами, мы осмотрим главные достопримечательности очаровательной Вологды, после чего направимся в Спасо-Прилуцкий монастырь. Это один из самых древних и больших монастырей Русского Севера. К его созданию приложил руку сам Дмитрий Донской, на чьи пожертвования и шло строительство. Мы осмотрим монастырский комплекс, в том числе Спасский собор, надвратную Вознесенскую и Введенскую церковь, палаты XVI века, деревянную Успенскую церковь — старейший сохранившийся шатровый храм. Важная информация! - Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вологодский кремль

Софийский собор

Комплекс Архиерейского двора

Церковь Покрова XVIII века

Соборная горка

Купеческие и дворянские особняки

Спасо-Прилуцкий монастырь Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Транспорт. Экскурсия проводится на транспорте туристов.

Экскурсионное обслуживание в Спасо-Прилуцком монастыре (1000 руб. за группу от 1 до 10 человек). Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.