Экскурсия по городу, славному кружевами и деревянным зодчеством.

Кроме прогулки по историческому центру Вологды с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы посетим Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный учеником Сергия Радонежского — святым Димитрием Прилуцким. Это один из самых древних и больших монастырей Русского Севера. К его созданию приложил руку сам Дмитрий Донской, на чьи пожертвования и шло строительство. Мы осмотрим монастырский комплекс, в том числе Спасский собор, надвратную Вознесенскую и Введенскую церковь ⛪, палаты 16 века. Деревянную Успенскую церковь — старейший сохранившийся шатровый храм.