Экскурсия по городу, славному кружевами и деревянным зодчеством. Кроме прогулки по историческому центру Вологды с осмотром главных достопримечательностей города мы посетим Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный учеником Сергия Радонежского — святым Димитрием Прилуцким.
Описание экскурсииВстретившись с вами, мы осмотрим главные достопримечательности очаровательной Вологды, после чего направимся в Спасо-Прилуцкий монастырь. Это один из самых древних и больших монастырей Русского Севера. К его созданию приложил руку сам Дмитрий Донской, на чьи пожертвования и шло строительство. Мы осмотрим монастырский комплекс, в том числе Спасский собор, надвратную Вознесенскую и Введенскую церковь, палаты XVI века, деревянную Успенскую церковь — старейший сохранившийся шатровый храм. Важная информация! - Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вологодский кремль
- Софийский собор
- Комплекс Архиерейского двора
- Церковь Покрова XVIII века
- Соборная горка
- Купеческие и дворянские особняки
- Спасо-Прилуцкий монастырь
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт. Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Экскурсионное обслуживание в Спасо-Прилуцком монастыре (1000 руб. за группу от 1 до 10 человек).
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия понравилась. Проехали на машине по городу, посмотрели красивые деревянные дома не только возле Кремля, а и в других районах города. В монастыре тоже было интересно. Рекомендую.
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Г
Нам все понравилось, спасибо гиду Катерине за интересный рассказ и позитив. Но хотелось бы больше пешком посмотреть памятников архитектуры. В описании экскурсии было сказано, что мы сможем центр осмотреть пешком,
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Н
Наша экскурсионная группа осталась очень довольна проведенной экскурсией. Начало экскурсии -точно в срок; на удобном автомобиле. Очень понравился экскурсовод Иван. Грамотная размеренная речь, подробный рассказ о достопримечательностях города, ответ на
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Н
Наша экскурсионная группа осталась очень довольна проведенной экскурсией. Начало экскурсии -точно в срок; на удобном автомобиле. Очень понравился экскурсовод Иван. Грамотная размеренная речь, подробный рассказ о достопримечательностях города, ответ на
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Н
Наша экскурсионная группа осталась очень довольна проведенной экскурсией. Начало экскурсии -точно в срок; на удобном автомобиле. Очень понравился экскурсовод Иван. Грамотная размеренная речь, подробный рассказ о достопримечательностях города, ответ на
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М
Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.
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