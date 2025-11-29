Душевная и познавательная пешеходная экскурсия по историческому центру
В Вологде каждая деталь — от резных наличников до каменных стен — хранит свою историю.
Давайте отправимся на прогулку, где вы увидите, как жил русский Север несколько веков назад, разгадаете тайны деревянного кружева и даже найдёте следы древних кладбищ.
Об этом и многом другом я расскажу так, что вы обязательно полюбите наш город и захотите вернуться ещё.
Описание экскурсии
«Дверь в…» и речные просторы
Встретимся у памятника, символизирующего гостеприимство вологжан. Отсюда открывается вид на излучину реки Вологды — той самой, что дала имя городу. Вы узнаете, как монах Герасим основал Вологду и почему её называют северной жемчужиной.
Деревянное кружево Вологды
Пройдём мимо домов Караулова, Шайтановой и Засецкого — шедевров резного зодчества. Я расскажу:
зачем наличники украшали столь причудливыми узорами
какие символы скрыты в деревянных орнаментах
почему вологодские мастера славились на весь Север
Тайны Ильинского монастыря
Прогуляемся по деревянным мосткам древней обители, где стоит храм Варлаама Хутынского. Вы услышите истории о монахах-строителях и узнаете, как монастырь пережил века.
Крепость, которой не стало
Когда-то Иван Грозный задумал возвести здесь цитадель вдвое больше московской. Вы увидите:
где копали рвы и ставили стены
почему грандиозный план так и не осуществился
что осталось от той крепости сегодня
Вологодский кремль: от архиереев до музеев
Ансамбль бывшего Архиерейского подворья — это смесь эпох: стены 17 века, палаты 18-го, соборы 19-го. Вы узнаете, зачем Пётр I подарил городу колокола и как здесь сохранились солнечные часы Софийского собора.
Музей кружева: северное золото
Вологодское кружево — не просто узоры, а целый язык. Здание музея мы осмотрим снаружи, но если потом заходите сходить туда самостоятельно, приготовьтесь увидеть более 700 работ, от старинных коклюшечных плетений до современных экспериментов.
Площадь Революции: утраченное и сохранённое
На бывшей Сенной площади поговорим о снесённых храмах, вспомним, где Есенин праздновал свадьбу, и найдём следы древнего кладбища, случайно обнаруженного при раскопках.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вологде
Я коренная вологжанка. Профессиональный аттестованный гид. Знаю и люблю свой город. Мне очень нравится влюблять в Вологду наших гостей. Участник проектов «Каникулы с Вологодской областной детской библиотекой», «Больше, чем Победа» читать дальше
в рамках федеральной программы для молодежи «Больше, чем путешествие», созданной по инициативе президента. Провожу увлекательные обзорные и тематические экскурсии по Вологде. Расскажу историю города, познакомлю с легендами и тайнами. Отдельно провожу экскурсии по Вологде деревянной, купеческой, Вологде прифронтовой. Работаю с любыми возрастными группами. На моих экскурсиях никто не зевает и не скучает.