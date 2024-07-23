Листаем Вологду

Замечательная прогулка по Вологде с посещением кремля, купеческих домов и арт объектов. Узнайте о великих личностях и загадках города
Легкая прогулка по Вологде, где можно полюбоваться основными достопримечательностями города. Остатки кремля Ивана Грозного, резной палисад, купеческие дома и арт объекты. Экскурсия расскажет о быте купцов и истории города.

Участники узнают,
читать дальше

у кого были самые кудрявые лошади в Вологде, и смогут подняться на самое высокое здание или зайти в центральный кафедральный собор. Важно: если прогнозируется дождь, захватите зонт. Маршрут не предусматривает употребление пищи, поэтому возьмите с собой воду

5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Исторические достопримечательности
  2. 🏛 Купеческие дома
  3. 🎨 Арт объекты
  4. 📜 Интересные факты о великих личностях
  5. 🏰 Остатки кремля Ивана Грозного
  6. 🔔 Самое высокое здание города
Листаем Вологду
Листаем Вологду
Листаем Вологду
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Остатки кремля
  • Резной палисад
  • Купеческие дома
  • Арт объекты
  • Воскресенский собор
  • Колокольня

Описание экскурсии

Самое важное в городе для гостей — узнать историю. Кто основал город? Когда? Какие великие личности пребывали здесь в разные времена? А Вологда пользовалась популярностью у правителей. Что вас ждет:• Здесь мы найдем следы Ивана Грозного, Петра Первого, Александра Второго, Иосифа Сталина и многих других.
  • Увидим красивейшие здания. Самое высокое здание города — колокольню. Маленькое барочное чудо — Воскресенский собор. Купеческие дома — богатые, шикарные, со своими загадками и тайнами.
  • Заглянем в невероятно уютную лавочку ручных сувениров «Резной палисад», где можно купить что-то на память.

• Обязательно побываем в местах, где все загадывают желания. И они, конечно, сбываются! Важная информация:

  • Обратите внимание, если на улице по прогнозу будет дождь — захватите зонт, потому что мы будем гулять по улице. А если холодно, одевайтесь теплее.
  • На маршруте не предусмотрено употребление пищи, возьмите с собой воду.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремлевский ансамбль: стены, Софийский собор, колокольня, Воскресенский собор
  • Купеческие дома: Мясникова и Пателеева
  • Остатки кремля Ивана Грозного: рвы, курган (при желании зайдем в ресторан, где стеклянный пол, через который видно основание кремля времен Ивана Грозного)
  • Памятник основателю города Преподобному Герасиму
  • Памятник деревянного зодчества - настоящий Вологодский классицизм
  • Дом, о котором поется в песне «В Вологде-где»
  • Арт-объект «Дверь В»
  • Памятник предшественнику Пушкина А. С - Константину Николаевичу Батюшкову
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Помощь в выборе сувениров
  • Помощь в ориентировании по городу
  • Помощь в выборе/поиске места питания
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маяковского, 1
Завершение: Музей Кружева, Кремлевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Дорогой друг! Благодарю за доверие. Обратите внимание
  • Если на улице по прогнозу будет дождь - захватите зонт
  • Потому что мы будем гулять по улице. А если холодно
  • Одевайтесь теплее. На маршруте не предусмотрено употребление пищи
  • Возьмите с собой воду. До встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Е
23 июл 2024
h
23 июл 2024
Прекрасная экскурсия.
П
22 июл 2024
С
22 июл 2024
Наш гид Людмила провела экскурсию просто великолепно! Мы увидели не только исторические достопримечательности Вологды, но и ощутили дух города, особый характер вологжан. Очень интересно и очень душевно. Экскурсия понравилась и нам и нашему внуку. Спасибо огромное!
Ю
18 июл 2024
Познавательная экскурсия, а особенно душевной была часть экскурсии, посвященная деревянному зодчеству и купеческой жизни Вологды. Людмила - открытый к общению и доброжелательный гид, не перегружающий свой рассказ научной терминологией и
читать дальше

бесконечными датами, в своем повествовании она ориентирована на истории людей - и в этом прелесть экскурсии. Действительно, как кем-то было написано ранее в отзыве, это больше похоже на приятную дружескую прогулку.

Т
17 июл 2024
Нам очень повезло с экскурсоводом.
Правда не очень с погодой.
Но под дождём мы гуляли по городу, узнали много интересного. Очень позитивный человек, любит свой город, знает историю. Спасибо большое!!!
И
16 июл 2024
Людмила -начинающий гид позитивно удивила нас своим профессионализмом и чувством юмора! Экскурсия по Вологде была насыщенной и интересной, а идеи для фотографий помогли запечатлеть самые яркие моменты. Спасибо за отлично проведенное время!
Ю
14 июл 2024
Душевная, неспешная прогулка по историческому центру. Живое общение, нескучная информация, приятные впечатления.
Я
13 июл 2024
Прогулялись по центру. Посмотрели. Послушали. Экскурсия понравилась. Как будто хорошая знакомая взялась нас проводить по своему городу, рассказывая интересно и неутомительно. Такой формат очень подходит Вологде. Милый городок и такой
читать дальше

же приятный рассказ-прогулка. Людмила нам показала старинные постройки и храмы и с любовью рассказала о Вологде и основных её достопримечательностях. Замечательно прогулялись. Получили прекрасные впечатления. Вместо заявленного часа экскурсия длилась почти два. Мы остались очень довольны экскурсией и гидом. Спасибо!

Н
10 июл 2024
Экскурсию нам провела Людмила. Время пролетело незаметно. Историю города, легенды и просто курьёзные случаи Людмила рассказывала с большим вдохновением, со знанием своего дела. Всем рекомендую данную экскурсию! Спасибо Людмиле за прекрасно проведённое время, которого как всегда не хватило

Входит в следующие категории Вологды

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыВологодский КремльПопулярные места

Похожие экскурсии из Вологды

Неповторимая Вологда
Пешая
68 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
11 авг в 08:00
29 авг в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Вологда - первое знакомство
Пешая
21 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Завтра в 14:00
4 авг в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Благодатная Вологда
На машине
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
11 авг в 08:00
29 авг в 08:30
8 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вологде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вологде
ХорошоТам