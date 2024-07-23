Е Елизавета

h hi+79621 Прекрасная экскурсия.

П Павел

С Сергей Наш гид Людмила провела экскурсию просто великолепно! Мы увидели не только исторические достопримечательности Вологды, но и ощутили дух города, особый характер вологжан. Очень интересно и очень душевно. Экскурсия понравилась и нам и нашему внуку. Спасибо огромное!

Ю Юлия читать дальше бесконечными датами, в своем повествовании она ориентирована на истории людей - и в этом прелесть экскурсии. Действительно, как кем-то было написано ранее в отзыве, это больше похоже на приятную дружескую прогулку. Познавательная экскурсия, а особенно душевной была часть экскурсии, посвященная деревянному зодчеству и купеческой жизни Вологды. Людмила - открытый к общению и доброжелательный гид, не перегружающий свой рассказ научной терминологией и

Т Татьяна Нам очень повезло с экскурсоводом.

Правда не очень с погодой.

Но под дождём мы гуляли по городу, узнали много интересного. Очень позитивный человек, любит свой город, знает историю. Спасибо большое!!!

И Ирина Людмила -начинающий гид позитивно удивила нас своим профессионализмом и чувством юмора! Экскурсия по Вологде была насыщенной и интересной, а идеи для фотографий помогли запечатлеть самые яркие моменты. Спасибо за отлично проведенное время!

Ю Юлия Душевная, неспешная прогулка по историческому центру. Живое общение, нескучная информация, приятные впечатления.

Я Яна читать дальше же приятный рассказ-прогулка. Людмила нам показала старинные постройки и храмы и с любовью рассказала о Вологде и основных её достопримечательностях. Замечательно прогулялись. Получили прекрасные впечатления. Вместо заявленного часа экскурсия длилась почти два. Мы остались очень довольны экскурсией и гидом. Спасибо! Прогулялись по центру. Посмотрели. Послушали. Экскурсия понравилась. Как будто хорошая знакомая взялась нас проводить по своему городу, рассказывая интересно и неутомительно. Такой формат очень подходит Вологде. Милый городок и такой