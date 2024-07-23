Легкая прогулка по Вологде, где можно полюбоваться основными достопримечательностями города. Остатки кремля Ивана Грозного, резной палисад, купеческие дома и арт объекты. Экскурсия расскажет о быте купцов и истории города.
Участники узнают,
Участники узнают,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Исторические достопримечательности
- 🏛 Купеческие дома
- 🎨 Арт объекты
- 📜 Интересные факты о великих личностях
- 🏰 Остатки кремля Ивана Грозного
- 🔔 Самое высокое здание города
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Остатки кремля
- Резной палисад
- Купеческие дома
- Арт объекты
- Воскресенский собор
- Колокольня
Описание экскурсии
Самое важное в городе для гостей — узнать историю. Кто основал город? Когда? Какие великие личности пребывали здесь в разные времена? А Вологда пользовалась популярностью у правителей. Что вас ждет:• Здесь мы найдем следы Ивана Грозного, Петра Первого, Александра Второго, Иосифа Сталина и многих других.
- Увидим красивейшие здания. Самое высокое здание города — колокольню. Маленькое барочное чудо — Воскресенский собор. Купеческие дома — богатые, шикарные, со своими загадками и тайнами.
- Заглянем в невероятно уютную лавочку ручных сувениров «Резной палисад», где можно купить что-то на память.
• Обязательно побываем в местах, где все загадывают желания. И они, конечно, сбываются! Важная информация:
- Обратите внимание, если на улице по прогнозу будет дождь — захватите зонт, потому что мы будем гулять по улице. А если холодно, одевайтесь теплее.
- На маршруте не предусмотрено употребление пищи, возьмите с собой воду.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремлевский ансамбль: стены, Софийский собор, колокольня, Воскресенский собор
- Купеческие дома: Мясникова и Пателеева
- Остатки кремля Ивана Грозного: рвы, курган (при желании зайдем в ресторан, где стеклянный пол, через который видно основание кремля времен Ивана Грозного)
- Памятник основателю города Преподобному Герасиму
- Памятник деревянного зодчества - настоящий Вологодский классицизм
- Дом, о котором поется в песне «В Вологде-где»
- Арт-объект «Дверь В»
- Памятник предшественнику Пушкина А. С - Константину Николаевичу Батюшкову
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Помощь в выборе сувениров
- Помощь в ориентировании по городу
- Помощь в выборе/поиске места питания
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маяковского, 1
Завершение: Музей Кружева, Кремлевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Дорогой друг! Благодарю за доверие. Обратите внимание
- Если на улице по прогнозу будет дождь - захватите зонт
- Потому что мы будем гулять по улице. А если холодно
- Одевайтесь теплее. На маршруте не предусмотрено употребление пищи
- Возьмите с собой воду. До встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
23 июл 2024
h
hi+79621
23 июл 2024
Прекрасная экскурсия.
П
Павел
22 июл 2024
С
Сергей
22 июл 2024
Наш гид Людмила провела экскурсию просто великолепно! Мы увидели не только исторические достопримечательности Вологды, но и ощутили дух города, особый характер вологжан. Очень интересно и очень душевно. Экскурсия понравилась и нам и нашему внуку. Спасибо огромное!
Ю
Юлия
18 июл 2024
Познавательная экскурсия, а особенно душевной была часть экскурсии, посвященная деревянному зодчеству и купеческой жизни Вологды. Людмила - открытый к общению и доброжелательный гид, не перегружающий свой рассказ научной терминологией и
Т
Татьяна
17 июл 2024
Нам очень повезло с экскурсоводом.
Правда не очень с погодой.
Но под дождём мы гуляли по городу, узнали много интересного. Очень позитивный человек, любит свой город, знает историю. Спасибо большое!!!
Правда не очень с погодой.
Но под дождём мы гуляли по городу, узнали много интересного. Очень позитивный человек, любит свой город, знает историю. Спасибо большое!!!
И
Ирина
16 июл 2024
Людмила -начинающий гид позитивно удивила нас своим профессионализмом и чувством юмора! Экскурсия по Вологде была насыщенной и интересной, а идеи для фотографий помогли запечатлеть самые яркие моменты. Спасибо за отлично проведенное время!
Ю
Юлия
14 июл 2024
Душевная, неспешная прогулка по историческому центру. Живое общение, нескучная информация, приятные впечатления.
Я
Яна
13 июл 2024
Прогулялись по центру. Посмотрели. Послушали. Экскурсия понравилась. Как будто хорошая знакомая взялась нас проводить по своему городу, рассказывая интересно и неутомительно. Такой формат очень подходит Вологде. Милый городок и такой
Н
Наталья
10 июл 2024
Экскурсию нам провела Людмила. Время пролетело незаметно. Историю города, легенды и просто курьёзные случаи Людмила рассказывала с большим вдохновением, со знанием своего дела. Всем рекомендую данную экскурсию! Спасибо Людмиле за прекрасно проведённое время, которого как всегда не хватило
Входит в следующие категории Вологды
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