Приглашаю вместе пройти по Кружевной линии — самому популярному пешеходному маршруту города. Местный «не Кремль», палисады, деревянные дома, старинные храмы и площади — всё это встретится на нашем пути. Я расскажу, как Вологда росла и развивалась, какие знаменитые люди в ней бывали и чем она живет сегодня.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинная Вологда

На Кремлевской площади вы увидите «титульные» достопримечательности Вологды: Софийский и Воскресенский соборы, колокольню, храм Александра Невского. Гуляя по старинным улицам, полюбуетесь деревянными купеческими домами с кружевными наличниками и оцените знаменитый резной палисад. Познакомитесь с разнообразием архитектурных стилей города и проникнетесь его неспешной атмосферой.

Вологда вчера и сегодня

Вы узнаете, как складывалась многовековая история города, какие люди прославляли его в разные эпохи и какие важные события здесь происходили. Услышите вологодский диалект и попробуете угадать, что означают забавные местные словечки. А также отыщете причудливые образцы современного искусства: арт-объект «Дверь в…», памятник букве О и скамейку «Посидим-поокаем».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.