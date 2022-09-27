На Кремлевской площади вы увидите «титульные» достопримечательности Вологды: Софийский и Воскресенский соборы, колокольню, храм Александра Невского. Гуляя по старинным улицам, полюбуетесь деревянными купеческими домами с кружевными наличниками и оцените знаменитый резной палисад. Познакомитесь с разнообразием архитектурных стилей города и проникнетесь его неспешной атмосферой.
Вы узнаете, как складывалась многовековая история города, какие люди прославляли его в разные эпохи и какие важные события здесь происходили. Услышите вологодский диалект и попробуете угадать, что означают забавные местные словечки. А также отыщете причудливые образцы современного искусства: арт-объект «Дверь в…», памятник букве О и скамейку «Посидим-поокаем».
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.