Знакомьтесь, Вологда

Погулять по историческому центру и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом

Приглашаю вместе пройти по Кружевной линии — самому популярному пешеходному маршруту города.

Местный «не Кремль», палисады, деревянные дома, старинные храмы и площади — всё это встретится на нашем пути.

Я расскажу, как Вологда росла и развивалась, какие знаменитые люди в ней бывали и чем она живет сегодня.
Знакомьтесь, Вологда
Знакомьтесь, Вологда
Знакомьтесь, Вологда
Знакомьтесь, Вологда
Знакомьтесь, Вологда
Знакомьтесь, Вологда
Знакомьтесь, Вологда
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинная Вологда

На Кремлевской площади вы увидите «титульные» достопримечательности Вологды: Софийский и Воскресенский соборы, колокольню, храм Александра Невского. Гуляя по старинным улицам, полюбуетесь деревянными купеческими домами с кружевными наличниками и оцените знаменитый резной палисад. Познакомитесь с разнообразием архитектурных стилей города и проникнетесь его неспешной атмосферой.

Вологда вчера и сегодня

Вы узнаете, как складывалась многовековая история города, какие люди прославляли его в разные эпохи и какие важные события здесь происходили. Услышите вологодский диалект и попробуете угадать, что означают забавные местные словечки. А также отыщете причудливые образцы современного искусства: арт-объект «Дверь в…», памятник букве О и скамейку «Посидим-поокаем».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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