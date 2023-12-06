Описание

Обзорная прогулка по Вологде Ваш путь начнется от Вологодского Кремля и величественного Софийского собора, чья история уходит в XVII-XVIII века. Посетите Архиерейский двор, с его впечатляющими каменными стенами. Откройте для себя Церковь Покрова XVIII века и прогуляйтесь по Соборной горке, где располагалась библиотека Ивана Грозного. Завершите обзорную часть исследуя купеческие особняки и архитектурные стили от классицизма до модерна. Экскурсия по Дому Вологодского Масла Продолжите свое путешествие посещением Дома Вологодского Масла — места, где культура и история сливаются с современностью. Размещенный в историческом здании купца Бурлова, этот культурный центр оживляет традиции вологодского сливочного масла. Здесь вы найдете увлекательные интерактивные экспозиции, посвященные искусству производства масла, творческие мастер-классы для всех возрастов и ресторан, где можно попробовать блюда местной кухни.