Откройте для себя Вологду — жемчужину Русского Севера, город знаменитый своими деревянными сооружениями, кружевами и церквями. Окунитесь в атмосферу города, ощутив себя частью этого уникального культурного наследия.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вологодский кремль
- Софийский собор
- Комплекс Архиерейского двора
- Церковь Покрова XVIII века
- Соборная горка
- Купеческие и дворянские особняки
- Дом Вологодского масла
Описание
Обзорная прогулка по Вологде Ваш путь начнется от Вологодского Кремля и величественного Софийского собора, чья история уходит в XVII-XVIII века. Посетите Архиерейский двор, с его впечатляющими каменными стенами. Откройте для себя Церковь Покрова XVIII века и прогуляйтесь по Соборной горке, где располагалась библиотека Ивана Грозного. Завершите обзорную часть исследуя купеческие особняки и архитектурные стили от классицизма до модерна. Экскурсия по Дому Вологодского Масла Продолжите свое путешествие посещением Дома Вологодского Масла — места, где культура и история сливаются с современностью. Размещенный в историческом здании купца Бурлова, этот культурный центр оживляет традиции вологодского сливочного масла. Здесь вы найдете увлекательные интерактивные экспозиции, посвященные искусству производства масла, творческие мастер-классы для всех возрастов и ресторан, где можно попробовать блюда местной кухни.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание по городу
- Что не входит
- Стоимость экскурсионной программы — 550 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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