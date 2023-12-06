Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла

Индивидуальная экскурсия в Вологде
Откройте для себя Вологду — жемчужину Русского Севера, город знаменитый своими деревянными сооружениями, кружевами и церквями. Окунитесь в атмосферу города, ощутив себя частью этого уникального культурного наследия.
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
Ближайшие даты:
6
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Что вас ожидает:

  • Вологодский кремль
  • Софийский собор
  • Комплекс Архиерейского двора
  • Церковь Покрова XVIII века
  • Соборная горка
  • Купеческие и дворянские особняки
  • Дом Вологодского масла

Описание

Обзорная прогулка по Вологде Ваш путь начнется от Вологодского Кремля и величественного Софийского собора, чья история уходит в XVII-XVIII века. Посетите Архиерейский двор, с его впечатляющими каменными стенами. Откройте для себя Церковь Покрова XVIII века и прогуляйтесь по Соборной горке, где располагалась библиотека Ивана Грозного. Завершите обзорную часть исследуя купеческие особняки и архитектурные стили от классицизма до модерна. Экскурсия по Дому Вологодского Масла Продолжите свое путешествие посещением Дома Вологодского Масла — места, где культура и история сливаются с современностью. Размещенный в историческом здании купца Бурлова, этот культурный центр оживляет традиции вологодского сливочного масла. Здесь вы найдете увлекательные интерактивные экспозиции, посвященные искусству производства масла, творческие мастер-классы для всех возрастов и ресторан, где можно попробовать блюда местной кухни.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
  • Стоимость экскурсионной программы — 550 руб. /чел
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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