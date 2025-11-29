Добро пожаловать в Вологду — город, который славится деревянным зодчеством, кружевом, церковной архитектурой. Вы увидите главные символы города — кремль, Софийский собор, Соборную горку и не только. Узнаете, как формировался его характер. А затем прикоснётесь к производству легендарного сливочного масла.
Описание экскурсии
Прогулка по центру Вологды
- Мы увидим Вологодский кремль, Софийский собор, комплекс Архиерейского двора и церковь Покрова 18 века
- Пройдём по Соборной горке на правом берегу реки Вологды
- Посмотрим на купеческие и дворянские особняки, торговые ряды и гостиницы
- Познакомимся с основными архитектурными стилями 18–20 вв. от классицизма и ампира до модерна и рационализма
Экскурсия по Дому вологодского масла
Заглянем культурный центр в историческом здании купца Бурлова, где оживают традиции производства вологодского сливочного масла. Вы узнаете, как делали масло в крестьянских избах, как работали ранние заводы, что скрывалось за масляными подделками 19 века и как продукт стал мировым брендом.
Организационные детали
- Входные билеты в музей масла оплачиваются дополнительно — 600 ₽ за чел.
- Экскурсию в музее проводит сотрудник, с вами в группе будут другие люди
- Экскурсию по городу для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Вологде
Провела экскурсии для 17761 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
