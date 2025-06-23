Е Елена Все очень понравилось, много интересной информации, спасибо

Т Татьяна Были на экскурсии 10.05.2025г. "7 чудес Вологды" Спасибо огромное замечательному экскурсоводу Алексею за интересную, познавательную экскурсию, заряжающего своими знаниями и позитивом! Хорошо поставленная речь, что тоже немаловажно, для экскурсовода. Узнали много интересного, очень довольны! Отдельное Спасибо за вологодские подарки-вкусняшки) Желаем Вам успехов в дальнейшей работе!

М Марина Спасибо Алексею за то, что поделился частичкой любви к своему городу, прекрасным настроением и вологодской клюквой в сахаре!)

к калинин Однозначно рекомендую. Очень живое общение. Но не торопитесь в Вологду. Общегородской ремонт закончится в 2027 году. Там увидите новодел вовсей красе

Р Руслан Замечательная экскурсия, нескушная, Алексей разбавлял факты увлекательными и забавными историями, необычными вопросами.

Е Елена Добрый день. Посетили экскурсию с Алексеем 3 ноября. Очень интересная подача информации, немного юмора, знания истории, небольшая группа, все сложилось. При следующем посещении Вологды надеемся на следующую не менее интересную экскурсию. Успехов Вам))))

Ю Юлия Очень понравилась экскурсия в сопровождении Алексея. Рассказывал интересно, с юмором, не скучно. Была возможность задать вопросы. Он на них с удовольствием отвечал. Рекомендую данного экскурсовода 🙌👌

Н Нина Очень понравилась экскурсия. Коротко и содержательно. Буду рекомендовать друзьям! Ещё и подарочки раздали в виде вкусняшки:)))

Анна читать дальше 3 колена вологодские крестьяне. В н. в. живу в Москве. До экскурсии думал что про Вологду знаю всё, Алексей настолько глубоко знает быт вологжан, что мы не переставали удивляться. Интересные и увлекательные рассказы о строительстве храмов, кремля. Деревянное зодчество это его особая тема в представлении быта людей… Деревянные дома и сегодня как новые хотя построены более 100 лет назад для различных сословий. Освещены вопросы патриотичности, что вызывает гордость за наших предков, наш непобедимый русский дух - вот он откуда берётся! Мальчика в 5 лет сажали на коня, а в 16 он был должен уметь построить дом! Спасибо Алексей и дай Вам бог творческих удач и больших исторических свершений. Алексей это не гид, это кладезь знаний в области истории Вологодской области экскурсию проводил для нас двоих, 2 часа пролетело как 15 мин. Я сам и все мои предки до

И Ирина Замечательная, наполненная, структурированная экскурсия! Сложилось понимание истории города, экскурсовод Алексей - отличный рассказчик!

Царева Я в первый раз в Вологде и мне очень нужна была именно такая экскурсия. С Алексеем мы прошлись по основным темам и достопримечательностям. Прогулка была насыщенная, рассказ очень увлекательный. С благодарностью пересматриваю сейчас видео, программа продуманная и очень живая. Спасибо!

Татьяна Очень интересный рассказ! Экскурсовод Алексей смог заинтересовать даже человека, который вообще не увлекается историей. Нам понравился маршрут, но очень большая проблема, что никто не предупредил о том, что Вологда перекопана до ноября. В городе нет почти ни одной «целой» улицы. Перестройка - это хорошо, но в меру…

D Dmitry Содержательная экскурсия.

Очень компетентный гид Алексей.

Несколько мешает экскурсии обширная реставрация, проводимая в Вологде, но общее впечатление от экскурсии это нисколько не испортило.

С удовольствием буду рекомендовать моим знакомым.

Спасибо за экскурсию, Алексей.

Ирина читать дальше Благодаря ему сложился наш дальнейший день в Вологде - мы пошли рассматривать снаружи и изнутри разные деревянные дома - доходные мещанкие, купеческие, дворянские…

Несмотря на то, что центр города на реставрации, маршрут прогулки не пострадал и даже выиграл. С удовольствием рекомендую Алексея и его подход: ярко, весело, структурированно и с большой любовью к людям и городу)) Алексей - искрометный рассказчик! Вот именно так поданные факты, подробности укладываются у меня в голове лучше всего. Гид с удовольствием общается и отвечает на вопросы - за это тоже респект!