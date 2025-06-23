Вологда - это город, который поражает своим историческим наследием и культурным богатством.
На экскурсии "7 чудес Вологды" участники познакомятся с Софийским собором, увидят одну из самых высоких колоколен России и узнают
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая значимость
- 🏛️ Уникальные памятники
- 🧒 Подходит для детей
- 🎤 Использование громкоговорителя
- 🍬 Сладкий сувенир включён
Что можно увидеть
- Софийский собор
- Колокольня
- Памятник букве «О»
- Резной палисад
- Храм Варлаама Хутынского
- Двухэтажные деревянные дома
- Вологодское лакомство
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Софийский собор — главный храм опричнины, построенный по распоряжению Ивана Грозного.
- Колокольню — одну из самых высоких в России.
- Памятник букве «О» — символ северного говора.
- Резной палисад из знаменитого советского хита.
- Храм Варлаама Хутынского, который не имеет архитектурных аналогов в России.
- Двухэтажные деревянные дома — характерные здания с угловыми балконами и уникальной резьбой.
- Вологодское лакомство — седьмое чудо нашей программы.
А ещё вы:
- Познакомитесь с историей и культурой города.
- Узнаете легенды и любопытные факты.
- Услышите стихи вологодских поэтов — Батюшкова, Рубцова, Шаламова.
- Угоститесь сладким сувениром.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет.
- Если группа больше 10 человек, мы используем громкоговоритель.
- Сладкий сувенир каждому участнику входит в стоимость — дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кремлёвской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Вологде
Провели экскурсии для 6194 туристов
Гиды нашей команды – настоящие профессионалы. Все мы имеем одно или два высших образования, как правило, это историки, филологи и богословы. Каждый из нас прошел обязательную аттестацию на право ведения
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Е
Елена
23 июн 2025
Все очень понравилось, много интересной информации, спасибо
Дата посещения: 12 июня 2025
Т
Татьяна
12 мая 2025
Были на экскурсии 10.05.2025г. "7 чудес Вологды" Спасибо огромное замечательному экскурсоводу Алексею за интересную, познавательную экскурсию, заряжающего своими знаниями и позитивом! Хорошо поставленная речь, что тоже немаловажно, для экскурсовода. Узнали много интересного, очень довольны! Отдельное Спасибо за вологодские подарки-вкусняшки) Желаем Вам успехов в дальнейшей работе!
Дата посещения: 10 мая 2025
М
Марина
5 ноя 2025
Спасибо Алексею за то, что поделился частичкой любви к своему городу, прекрасным настроением и вологодской клюквой в сахаре!)
к
калинин
4 ноя 2025
Однозначно рекомендую. Очень живое общение. Но не торопитесь в Вологду. Общегородской ремонт закончится в 2027 году. Там увидите новодел вовсей красе
Р
Руслан
4 ноя 2025
Замечательная экскурсия, нескушная, Алексей разбавлял факты увлекательными и забавными историями, необычными вопросами.
Е
Елена
4 ноя 2025
Добрый день. Посетили экскурсию с Алексеем 3 ноября. Очень интересная подача информации, немного юмора, знания истории, небольшая группа, все сложилось. При следующем посещении Вологды надеемся на следующую не менее интересную экскурсию. Успехов Вам))))
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия в сопровождении Алексея. Рассказывал интересно, с юмором, не скучно. Была возможность задать вопросы. Он на них с удовольствием отвечал. Рекомендую данного экскурсовода 🙌👌
Н
Нина
26 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Коротко и содержательно. Буду рекомендовать друзьям! Ещё и подарочки раздали в виде вкусняшки:)))
Анна
20 окт 2025
Алексей это не гид, это кладезь знаний в области истории Вологодской области экскурсию проводил для нас двоих, 2 часа пролетело как 15 мин. Я сам и все мои предки до
И
Ирина
19 окт 2025
Замечательная, наполненная, структурированная экскурсия! Сложилось понимание истории города, экскурсовод Алексей - отличный рассказчик!
Царева
18 окт 2025
Я в первый раз в Вологде и мне очень нужна была именно такая экскурсия. С Алексеем мы прошлись по основным темам и достопримечательностям. Прогулка была насыщенная, рассказ очень увлекательный. С благодарностью пересматриваю сейчас видео, программа продуманная и очень живая. Спасибо!
Татьяна
13 окт 2025
Очень интересный рассказ! Экскурсовод Алексей смог заинтересовать даже человека, который вообще не увлекается историей. Нам понравился маршрут, но очень большая проблема, что никто не предупредил о том, что Вологда перекопана до ноября. В городе нет почти ни одной «целой» улицы. Перестройка - это хорошо, но в меру…
D
Dmitry
13 окт 2025
Содержательная экскурсия.
Очень компетентный гид Алексей.
Несколько мешает экскурсии обширная реставрация, проводимая в Вологде, но общее впечатление от экскурсии это нисколько не испортило.
С удовольствием буду рекомендовать моим знакомым.
Спасибо за экскурсию, Алексей.
Ирина
10 авг 2025
Алексей - искрометный рассказчик! Вот именно так поданные факты, подробности укладываются у меня в голове лучше всего. Гид с удовольствием общается и отвечает на вопросы - за это тоже респект!
Алексей
9 авг 2025
Содержательно, интересно и с юмором!!!
