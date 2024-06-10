1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
1 100₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
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