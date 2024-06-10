Найдено 3 экскурсии в категории « Памятник Петру I » в Воронеже, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 6 чел. 🚶 Пешая Групповая 1.5 часа Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги Начало: На площади Ленина 1 100 ₽ за человека 🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 5.5 часов Гуляем по Воронежу - по суше и воде Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки 14 999 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Воронежа

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Памятник Петру I»

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