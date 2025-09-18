Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Питейный Воронеж (18+): индивидуальная экскурсия по барам и истории
Погрузитесь в атмосферу Воронежа 19 века, посетив старинные и современные питейные заведения, узнайте их историю и секреты
Начало: На Кольцовской улице
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
6175 ₽
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческим улицам Воронежа
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, прогуливаясь по его центральным улицам и скрытым переулкам. Откройте для себя исторические здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2400 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, посещая рюмочные и пивные. Откройте для себя крафтовое пиво и авторские настойки, участвуя в увлекательном квесте
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина18 сентября 2025Отличная экскурсия, прекрасная Валерия! Нам очень понравилась экскурсия, подборка баров и, в целом, рассказ) было супер интересно и душевно! Валерия однозначно влюбила нас в Воронеж, хотим еще! Спасибо 🙏
- ВВладислав21 июля 2025Отлично все понравилось!!!
Спасибо большое)))
- EEvgenii23 февраля 2025Великолепно!
Идеальный рассказ, идеальный маршрут, замечательные бары и вкусные оригинальные настойки! Однозначно рекомендую, уникальный формат и отличный гид.
Валерия, спасибо!
- ММарина30 сентября 2024Валерия прекрасна. Мы не попадали ни во время начала, нас было больше в 2 раза. Валерия очень интересно рассказывает, гибко планирует маршрут под наши потребности. Всем рекомендую. Интересно, живо, свежо и неизбито
- ССветлана14 августа 2024Это было очень интересно и весело, необычный формат, очень душевный. Рекомендую всем, послушали истории о питейных заведениях, продегустировали настойки и наливки, прогулялись по Воронежу, нашли отличное место для ужина.
- ККим19 июля 2024Очень понравилась экскурсия, Валерия чудесный рассказчик. Видно, что основательно поработала над программой и вложила душу. Решили сходить на другие её экскурсии, уверены, что тоже будем в восторге
