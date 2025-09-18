А Арина Питейный Воронеж (18+) Отличная экскурсия, прекрасная Валерия! Нам очень понравилась экскурсия, подборка баров и, в целом, рассказ) было супер интересно и душевно! Валерия однозначно влюбила нас в Воронеж, хотим еще! Спасибо 🙏

В Владислав Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+) Отлично все понравилось!!!

Спасибо большое)))

E Evgenii Питейный Воронеж (18+) Великолепно!

Идеальный рассказ, идеальный маршрут, замечательные бары и вкусные оригинальные настойки! Однозначно рекомендую, уникальный формат и отличный гид.

Валерия, спасибо!

М Марина Питейный Воронеж (18+) Валерия прекрасна. Мы не попадали ни во время начала, нас было больше в 2 раза. Валерия очень интересно рассказывает, гибко планирует маршрут под наши потребности. Всем рекомендую. Интересно, живо, свежо и неизбито

С Светлана Питейный Воронеж (18+) Это было очень интересно и весело, необычный формат, очень душевный. Рекомендую всем, послушали истории о питейных заведениях, продегустировали настойки и наливки, прогулялись по Воронежу, нашли отличное место для ужина.