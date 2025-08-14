Индивидуальная
до 3 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив уникальные усадьбы Воронежа. Откройте для себя тайны Ольденбургских и Веневитиновых
«А я расскажу о знаменитых личностях, связанных с этим местом: сподвижнике Петра I Антоне Веневитинове, английской писательнице Этель Войнич, историке и краеведе Михаиле Веневитинове»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Веневитиновых - путешествие в дворянскую эпоху
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
«История и архитектура усадьбы В селе Новоживотинное сохранилась усадьба знаменитого рода Веневитиновых — прекрасный пример дворянской архитектуры XVIII–XIX веков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцы Воронежской земли
Путешествие по усадьбам Ольденбургских и Веневитиновых подарит вам уникальную возможность ощутить дух русского дворянства и прикоснуться к истории
Начало: На площади Ленина
«Элегантная атмосфера этого места вдохновляет на размышления о литературном наследии России, жизни и творчестве выдающегося поэта Веневитинова, филолога и преподавателя»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ЕЕвгения14 августа 2025Поездка прошла просто отлично! Столько впечатлений за короткий промежуток времени еще надо поискать. Интересные истории, живописные локации и приятное общение
- ООльга30 июля 2025Спасибо! Прекрасная экскурсия!!
- ООлег21 июля 2025Удобно, когда все организовано "под ключ". Забрали от дома, рассказали общую подготовительную информацию о месте посещения по дороге, все время
- ССемисорина9 июля 2025Огромное спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за увлекательную интересную познавательную экскурсию, очень понравилось! Рекомендую!
- ККсения6 июня 2025Нам посчастливилось в свое первое знакомство с Воронежем и его окрестностями выбрать Светлану и её великолепную экскурсию "Воронежские усадьбы". В
- ССветлана25 мая 2025Я очень рада нашему знакомству,общение было легким,,,информация очень интересная,,,столько знаний,,на все вопросы есть ответы! мы провели прекрасный день,.. после экскурсии решили,,,что поедем еще и на другие экскурсии!!! очень рекомендую ♥️
- ММарина17 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо организатору Светлане и команде tripster. Видно, что человек с душой и любовью относится к своему
- ДДмитрий12 апреля 2025Понравилось экскурсия: гид Светлана рассказала об истории поселения Ромонь, и становления города Воронеж интересно и увлекательно. Красивая природа и усадьба
- ММария23 марта 2025Получился очень насыщенный и интересный день 👍 спасибо!
- ТТатьяна5 января 2025Очень понравилась экскурсия от Светланы, чувствуется, что она очень любит свой край и с удовольствием делится информацией о нём. Узнали
- ЕЕкатерина4 января 2025Отличная экскурсия!!!! Мы в восторге от погружения в историю Воронжских усадеб, от профессионализма экскурсовод на местах и от Светланы в частности! Огромное спасибо!!!!
- ГГалина16 октября 2024Всё было отлично. Восхищены Светланой её эрудицией, глубокими
знаниями родного края, талантом организатора и ораторским искусством.
- ММарина9 октября 2024Прекрасная Светлана! Грамотная, образованная, энергичная, скромная и доброжелательная. Умница! Спасибо.
- ТТатьяна10 сентября 2024Спасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многое. Надеюсь, что город будет
- ССветлана19 августа 2024Интересный маршрут по усадьбам Воронежской области. Гид Светлана рассказала очень грамотно и подробно об истории этих усадьб и людях живших
- ИИрина3 августа 2024Прекрасный маршрут по замечательным усадьбам Воронежской области. Светлана очень интересно рассказала об истории и людях, живших в усадьбах, по пути
- ВВадим19 июня 2024Светлана - прекрасный гид, знающая Воронеж и ближайшие окрестности - усадьбу Герцога Ольденбургского и усадьбу Венивитинова. В Воронеже она поводила
- ММарина10 июня 2024Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию. Знание материала,много информации,легкое общение,по маршруту предлагала показать даже то,что не входило в экскурсию. Большое спасибо,буду рекомендовать друзьям и знакомым. Светлане всяческих благ и успеха!
- ГГалина15 мая 2024Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
- ТТатьяна21 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.
