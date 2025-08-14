Мои заказы

Экскурсии к усадьбе Усадьба Веневитиновых в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Веневитиновых» в Воронеже, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Воронежские усадьбы: история и легенды
На машине
6.5 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив уникальные усадьбы Воронежа. Откройте для себя тайны Ольденбургских и Веневитиновых
«А я расскажу о знаменитых личностях, связанных с этим местом: сподвижнике Петра I Антоне Веневитинове, английской писательнице Этель Войнич, историке и краеведе Михаиле Веневитинове»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Усадьба Веневитиновых - путешествие в дворянскую эпоху
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Веневитиновых - путешествие в дворянскую эпоху
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
«История и архитектура усадьбы В селе Новоживотинное сохранилась усадьба знаменитого рода Веневитиновых — прекрасный пример дворянской архитектуры XVIII–XIX веков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Дворцы Воронежской земли: от Ольденбургских до Веневитиновых
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцы Воронежской земли
Путешествие по усадьбам Ольденбургских и Веневитиновых подарит вам уникальную возможность ощутить дух русского дворянства и прикоснуться к истории
Начало: На площади Ленина
«Элегантная атмосфера этого места вдохновляет на размышления о литературном наследии России, жизни и творчестве выдающегося поэта Веневитинова, филолога и преподавателя»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    14 августа 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Поездка прошла просто отлично! Столько впечатлений за короткий промежуток времени еще надо поискать. Интересные истории, живописные локации и приятное общение
    читать дальше

    – все это про Светлану и эту поездку. Спасибо большое за проведенное время с нами, надеюсь на дальнейшие встречи в такой приятной компании! ❤️

    Поездка прошла просто отлично! Столько впечатлений за короткий промежуток времени еще надо поискать. Интересные истории, живописные локации и приятное общение – все это про Светлану и эту поездку. Спасибо большое за проведенное время с нами, надеюсь на дальнейшие встречи в такой приятной компании! ❤️
  • О
    Ольга
    30 июля 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Спасибо! Прекрасная экскурсия!!
  • О
    Олег
    21 июля 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Удобно, когда все организовано "под ключ". Забрали от дома, рассказали общую подготовительную информацию о месте посещения по дороге, все время
    читать дальше

    сопровождают, привезли обратно. Хорошее сочетание пеших прогулок и поездок на машине. Нигде ничего не ждали. В общем, познавательный отдых без проблем - то, что я хотел.

    Удобно, когда все организовано "под ключ". Забрали от дома, рассказали общую подготовительную информацию о месте посещения по дороге, все время сопровождают, привезли обратно. Хорошее сочетание пеших прогулок и поездок на машине. Нигде ничего не ждали. В общем, познавательный отдых без проблем - то, что я хотел.
  • С
    Семисорина
    9 июля 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Огромное спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за увлекательную интересную познавательную экскурсию, очень понравилось! Рекомендую!
  • К
    Ксения
    6 июня 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Нам посчастливилось в свое первое знакомство с Воронежем и его окрестностями выбрать Светлану и её великолепную экскурсию "Воронежские усадьбы". В
    читать дальше

    удушающую жару было очень приятно путешествовать на частном автомобиле, а увлекательный рассказ сопровождал нас на протяжении всего пути. Удобно построенный маршрут позволил посетить множество мест, а в особо значимых задержаться с дополнительными экскурсиями. Светлана умело отвечала на все возникающие вопросы, не оставив белых пятен. Спасибо большое за великолепно проведённое время!

    Нам посчастливилось в свое первое знакомство с Воронежем и его окрестностями выбрать Светлану и её великолепнуюНам посчастливилось в свое первое знакомство с Воронежем и его окрестностями выбрать Светлану и её великолепнуюНам посчастливилось в свое первое знакомство с Воронежем и его окрестностями выбрать Светлану и её великолепную
  • С
    Светлана
    25 мая 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Я очень рада нашему знакомству,общение было легким,,,информация очень интересная,,,столько знаний,,на все вопросы есть ответы! мы провели прекрасный день,.. после экскурсии решили,,,что поедем еще и на другие экскурсии!!! очень рекомендую ♥️
  • М
    Марина
    17 апреля 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо организатору Светлане и команде tripster. Видно, что человек с душой и любовью относится к своему
    читать дальше

    делу. Интересное изложение информации об истории Воронежской области. Сотрудники музеев компетентные, доброжелательные и интересные люди. Знакомство с Воронежем нужно начинать именно с этой экскурсии. Рекомендую всем, не пожалеете, 6 часов истинного наслаждения!

    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо организатору Светлане и команде tripster. Видно, что человек с душой и любовью относится к своему делу. Интересное изложение информации об истории Воронежской области. Сотрудники музеев компетентные, доброжелательные и интересные люди. Знакомство с Воронежем нужно начинать именно с этой экскурсии. Рекомендую всем, не пожалеете, 6 часов истинного наслаждения!
  • Д
    Дмитрий
    12 апреля 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Понравилось экскурсия: гид Светлана рассказала об истории поселения Ромонь, и становления города Воронеж интересно и увлекательно. Красивая природа и усадьба
    читать дальше

    Ольденбургских- Романовых и Веневитеновых. Получили эстетическое удовольствие от сохранившейся старины. Впечатлил дуб, расположенный на территории усадьбы, которому 160 лет. Светлана порекомендовала интересные места в Воронеже. Мы остались довольны.

    Понравилось экскурсия: гид Светлана рассказала об истории поселения Ромонь, и становления города Воронеж интересно и увлекательно. Красивая природа и усадьба Ольденбургских- Романовых и Веневитеновых. Получили эстетическое удовольствие от сохранившейся старины. Впечатлил дуб, расположенный на территории усадьбы, которому 160 лет. Светлана порекомендовала интересные места в Воронеже. Мы остались довольны.
  • М
    Мария
    23 марта 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Получился очень насыщенный и интересный день 👍 спасибо!
  • Т
    Татьяна
    5 января 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Очень понравилась экскурсия от Светланы, чувствуется, что она очень любит свой край и с удовольствием делится информацией о нём. Узнали
    читать дальше

    много нового. Организовано всё также прекрасно, в машине есть колонка, на заднем ряду всё хорошо слышно. У нас осталось немного свободного времени после основной программы и Светлана дополнительно отвезла нас на улицу Лизюкова к знаменитому котёнку и в Благовещенский собор, спасибо большое за такой бонус!

  • Е
    Екатерина
    4 января 2025
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Отличная экскурсия!!!! Мы в восторге от погружения в историю Воронжских усадеб, от профессионализма экскурсовод на местах и от Светланы в частности! Огромное спасибо!!!!
    Отличная экскурсия!!!! Мы в восторге от погружения в историю Воронжских усадеб, от профессионализма экскурсовод на местах и от Светланы в частности! Огромное спасибо!!!!
  • Г
    Галина
    16 октября 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Всё было отлично. Восхищены Светланой её эрудицией, глубокими
    знаниями родного края, талантом организатора и ораторским искусством.
  • М
    Марина
    9 октября 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Прекрасная Светлана! Грамотная, образованная, энергичная, скромная и доброжелательная. Умница! Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    10 сентября 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Спасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многое. Надеюсь, что город будет
    читать дальше

    и дальше развиваться в туристическом плане, потому что потенциал большой. Единственное замечание у меня – это то, что в машине было ну очень жарко 🥵 В 30 градусную жару, кондиционер не справлялся + не было воды (но потом удалось уладить этот вопрос). В остальном все отлично, Светлана очень увлекательно рассказывала 👍🏻 Благодарю!

    Спасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многое. Надеюсь, что город будет и дальше развиваться в туристическом плане, потому что потенциал большой. Единственное замечание у меня – это то, что в машине было ну очень жарко 🥵 В 30 градусную жару, кондиционер не справлялся + не было воды (но потом удалось уладить этот вопрос). В остальном все отлично, Светлана очень увлекательно рассказывала 👍🏻 Благодарю!
  • С
    Светлана
    19 августа 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Интересный маршрут по усадьбам Воронежской области. Гид Светлана рассказала очень грамотно и подробно об истории этих усадьб и людях живших
    читать дальше

    в этих усадьбах. По дороге показала и рассказала о местности и истории возникновения города Воронеж. Родом из этих мест, даже не знала, что в моем родном крае есть такие замечательные усадьбы- дворец Ольденбургских и усадьба Веневитиновых. Светлана очень хороший водитель. Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию.

  • И
    Ирина
    3 августа 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Прекрасный маршрут по замечательным усадьбам Воронежской области. Светлана очень интересно рассказала об истории и людях, живших в усадьбах, по пути
    читать дальше

    обратила внимание на некоторые дополнительные объекты, не входящие в программу, рекомендовала для фото природные красоты. Спасибо огромное за экскурсию! Рекомендую всем!

    Прекрасный маршрут по замечательным усадьбам Воронежской области. Светлана очень интересно рассказала об истории и людях, живших в усадьбах, по пути обратила внимание на некоторые дополнительные объекты, не входящие в программу, рекомендовала для фото природные красоты. Спасибо огромное за экскурсию! Рекомендую всем!
  • В
    Вадим
    19 июня 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Светлана - прекрасный гид, знающая Воронеж и ближайшие окрестности - усадьбу Герцога Ольденбургского и усадьбу Венивитинова. В Воронеже она поводила
    читать дальше

    нас по нижней части города, на которую заглядывает, думаю, мало кто из туристов. Показала место, откуда пошел Воронеж. Рассказ она вела своими словами, не придерживаясь стандартной, заученной по методичкам, подачей материала. Легко переходит на интерактивную беседу на любую тему. Категорически рекомендую Светлану!!!

    Светлана - прекрасный гид, знающая Воронеж и ближайшие окрестности - усадьбу Герцога Ольденбургского и усадьбу Венивитинова. В Воронеже она поводила нас по нижней части города, на которую заглядывает, думаю, мало кто из туристов. Показала место, откуда пошел Воронеж. Рассказ она вела своими словами, не придерживаясь стандартной, заученной по методичкам, подачей материала. Легко переходит на интерактивную беседу на любую тему. Категорически рекомендую Светлану!!!
  • М
    Марина
    10 июня 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию. Знание материала,много информации,легкое общение,по маршруту предлагала показать даже то,что не входило в экскурсию. Большое спасибо,буду рекомендовать друзьям и знакомым. Светлане всяческих благ и успеха!
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.

