В гостях у мамонтов

Посетите музей-заповедник «Костенки» и узнайте о жизни древних людей. Жилища из костей мамонта и уникальные артефакты ждут вас
Экскурсия в археологический музей-заповедник «Костенки» предлагает уникальную возможность познакомиться с древней историей человечества.

Это место является одним из самых древних поселений человека, где сохранились жилища из костей мамонта, датируемые 50-40 тысячелетиями
читать дальше

до Н.Э. Посетители увидят каменные и костяные орудия, предметы искусства и следы вулканического пепла. История изучения Костёнок началась с визита Петра I, который отправил первые находки в Кунсткамеру. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦣 Уникальные жилища из костей мамонта
  • 🗿 Древние артефакты и орудия
  • 🌋 Следы древнего вулканического пепла
  • 🏛 Историческая значимость, отмеченная Петром I
  • 📚 Глубокое погружение в историю человечества
В гостях у мамонтов
В гостях у мамонтов
В гостях у мамонтов
Ближайшие даты:
16
дек17
дек18
дек19
дек20
дек21
дек22
дек
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Археологический музей-заповедник «Костенки»
  • Жилища из костей мамонта

Описание экскурсии

Приглашение в археологический музей-заповедник «Костенки»

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию в археологический музей-заповедник «Костенки». Здесь вы сможете погрузиться в историю древнейших людей, которые жили на нашей планете более 20 000 лет назад.

Уникальное место

Музей построен прямо над стоянкой древних людей, где сохранилось жилище, сделанное из костей мамонта. Этот комплекс признан во всем мире как одно из самых древних мест обитания человека европеоидной расы, датируемое 50-40 тысячелетиями до н. э.

Что вас ждет

Во время экскурсии вы увидите уникальные находки, такие как:

  • Каменные и костяные орудия труда
  • Предметы искусства
  • Следы вулканического пепла, оставшегося от извержения, произошедшего 40 тысяч лет назад

Историческая значимость

Интересно, что сам Пётр I положил начало изучению этих древних находок, посетив Костёнки в начале XVIII века. Он отправил первые находки в Кунсткамеру, что дало старт археологическим исследованиям в этом регионе.

Прикоснитесь к истории

Экскурсия в музей-заповедник «Костенки» позволит вам прикоснуться к удивительным свидетельствам древнейшей истории человечества. Это не просто путешествие в прошлое, а возможность увидеть, как жили наши предки и какие следы они оставили на земле.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается посещение музея
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Если Вас больше 4-х человек
  • Есть возможность проведения экскурсии на минивэне (до 7 мест)
  • Микроавтобусе (до 18 мест) и автобусе (до 49 мест)
  • Стоимость по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.