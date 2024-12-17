Это место является одним из самых древних поселений человека, где сохранились жилища из костей мамонта, датируемые 50-40 тысячелетиями
5 причин купить эту экскурсию
- 🦣 Уникальные жилища из костей мамонта
- 🗿 Древние артефакты и орудия
- 🌋 Следы древнего вулканического пепла
- 🏛 Историческая значимость, отмеченная Петром I
- 📚 Глубокое погружение в историю человечества
Что можно увидеть
- Археологический музей-заповедник «Костенки»
- Жилища из костей мамонта
Описание экскурсии
Приглашение в археологический музей-заповедник «Костенки»
Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию в археологический музей-заповедник «Костенки». Здесь вы сможете погрузиться в историю древнейших людей, которые жили на нашей планете более 20 000 лет назад.
Уникальное место
Музей построен прямо над стоянкой древних людей, где сохранилось жилище, сделанное из костей мамонта. Этот комплекс признан во всем мире как одно из самых древних мест обитания человека европеоидной расы, датируемое 50-40 тысячелетиями до н. э.
Что вас ждет
Во время экскурсии вы увидите уникальные находки, такие как:
- Каменные и костяные орудия труда
- Предметы искусства
- Следы вулканического пепла, оставшегося от извержения, произошедшего 40 тысяч лет назад
Историческая значимость
Интересно, что сам Пётр I положил начало изучению этих древних находок, посетив Костёнки в начале XVIII века. Он отправил первые находки в Кунсткамеру, что дало старт археологическим исследованиям в этом регионе.
Прикоснитесь к истории
Экскурсия в музей-заповедник «Костенки» позволит вам прикоснуться к удивительным свидетельствам древнейшей истории человечества. Это не просто путешествие в прошлое, а возможность увидеть, как жили наши предки и какие следы они оставили на земле.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается посещение музея
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Важная информация
- Если Вас больше 4-х человек
- Есть возможность проведения экскурсии на минивэне (до 7 мест)
- Микроавтобусе (до 18 мест) и автобусе (до 49 мест)
- Стоимость по запросу