Экскурсия в археологический музей-заповедник «Костенки» предлагает уникальную возможность познакомиться с древней историей человечества.Это место является одним из самых древних поселений человека, где сохранились жилища из костей мамонта, датируемые 50-40 тысячелетиями

до Н.Э. Посетители увидят каменные и костяные орудия, предметы искусства и следы вулканического пепла. История изучения Костёнок началась с визита Петра I, который отправил первые находки в Кунсткамеру. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание истории

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашение в археологический музей-заповедник «Костенки»

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию в археологический музей-заповедник «Костенки». Здесь вы сможете погрузиться в историю древнейших людей, которые жили на нашей планете более 20 000 лет назад.

Уникальное место

Музей построен прямо над стоянкой древних людей, где сохранилось жилище, сделанное из костей мамонта. Этот комплекс признан во всем мире как одно из самых древних мест обитания человека европеоидной расы, датируемое 50-40 тысячелетиями до н. э.

Что вас ждет

Во время экскурсии вы увидите уникальные находки, такие как:

Каменные и костяные орудия труда

Предметы искусства

Следы вулканического пепла, оставшегося от извержения, произошедшего 40 тысяч лет назад

Историческая значимость

Интересно, что сам Пётр I положил начало изучению этих древних находок, посетив Костёнки в начале XVIII века. Он отправил первые находки в Кунсткамеру, что дало старт археологическим исследованиям в этом регионе.

Прикоснитесь к истории

Экскурсия в музей-заповедник «Костенки» позволит вам прикоснуться к удивительным свидетельствам древнейшей истории человечества. Это не просто путешествие в прошлое, а возможность увидеть, как жили наши предки и какие следы они оставили на земле.