Начнём нашу экскурсию прогулкой по Большой Дворянской улице (проспекту Революции). Увидим сохранившиеся до наших дней и отреставрированные архитектурные памятники XIX века. Осмотрим Воронежский дворец XVIII века и визитную карточку Воронежа, здание ЮВЖД. Этот величественный символ эпохи в стиле конструктивизма построен в 20-х года талантливым архитектором Троицких.
Пройдём мимо Благовещенского Кафедрального собора. Посетим площадь Победы и Петровский сквер с его памятником Петру I работы Кюи. Далее проследуем к театру драмы им А. Кольцова (старейшему театру России). Увидим Каменный мост и Воскресенский храм, построенный на месте разрушенной Космодемьянской церкви.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля (такси)
Входные билеты.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.