Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу

Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу — родине военно-морского и воздушно-десантных войск.

Город славен не только этим, но и богатой историей.
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу

Что вы увидите 🤩

  • ул. Большая Дворянская улице
  • Воронежский дворец
  • здание ЮВЖД
  • Благовещенский Кафедральный собор
  • площадь Победы
  • Петровский сквер
  • театр драмы им А. Кольцова
  • Каменный мост
  • Воскресенский храм

Что вас ожидает:

  • Начнём нашу экскурсию прогулкой по Большой Дворянской улице (проспекту Революции). Увидим сохранившиеся до наших дней и отреставрированные архитектурные памятники XIX века. Осмотрим Воронежский дворец XVIII века и визитную карточку Воронежа, здание ЮВЖД. Этот величественный символ эпохи в стиле конструктивизма построен в 20-х года талантливым архитектором Троицких.
  • Пройдём мимо Благовещенского Кафедрального собора. Посетим площадь Победы и Петровский сквер с его памятником Петру I работы Кюи. Далее проследуем к театру драмы им А. Кольцова (старейшему театру России). Увидим Каменный мост и Воскресенский храм, построенный на месте разрушенной Космодемьянской церкви.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа

🎩Индивидуальные👣Пешком🔭Обзорные

Гиды В. проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия в Костомарово и Дивногорье
Цена за всё – до 10 чел.
10 000
за 1-10 чел.
Экскурсия в Костомарово и Дивногорье
1 отзыв
Ежедневно

Еще несколько похожих предложений в Воронеже

Обзорная экскурсия по Воронежу
Цена за всё – до 10 чел.
3 750
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу
10 отзывов
по запросу туриста
Воронеж — город мировой истории
1 500
за 1 чел.
Воронеж — город мировой истории
27 отзывов
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
Пешком по Воронежу
Цена за всё – до 6 чел.
3 000
за 1-6 чел.
2ч 30м
Пешком по Воронежу
113 отзывов
Прогулка по историческим местам «столицы Черноземья»
«Нескучный квадрат» Воронежа
от 1 950
за 1-15 чел.
«Нескучный квадрат» Воронежа
62 отзыва
Атмосферная прогулка от памятника Петру I до Первой мужской гимназии
Знакомый незнакомый Воронеж
Цена за всё – до 5 чел.
3 000
за 1-5 чел.
2ч 30м
Знакомый незнакомый Воронеж
67 отзывов
Прогулка-путешествие во времени с занимательными историями города
Вечерний Воронеж
Цена за всё – до 5 чел.
3 000
за 1-5 чел.
Вечерний Воронеж
42 отзыва
Неспешный променад с увлекательными историями о воронежских достопримечательностях
Удивительный Воронеж
Цена за всё – до 10 чел.
3 000
за 1-10 чел.
2ч 30м
Удивительный Воронеж
6 отзывов
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
Воронеж — гостеприимный, исторический, удивительный
Цена за всё – до 10 чел.
2 500
за 1-10 чел.
Воронеж — гостеприимный, исторический, удивительный
17 отзывов
по запросу туриста
Воронеж вдоль и поперек
Цена за всё – до 10 чел.
3 250
за 1-10 чел.
Воронеж вдоль и поперек
3 отзыва
Прогуляться по улицам старого города под истории о выдающихся личностях и увидеть «воронежское море»
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Цена за всё – до 3 чел.
12 000
за 1-3 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
1 отзыв
Заповедные места, монастыри и музеи на юге от «столицы Черноземья» с гидом-историком
Город мировой истории
1 500
за 1 чел.
Город мировой истории
8 отзывов
По запросу туристов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
8 000
за 1 чел.
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
3 отзыва
Суббота и воскресенье в 8:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Воронеже
🇷🇺