Красоты провинциального города и Асеевский дворец
Мы приглашаем Вас посетить один из самых красивых провинциальных городов Центрального Черноземья, являющийся символом плодородия и трудолюбия Русской Земли — город Тамбов, основанный в начале XVII века. Кроме этого, мы отправимся в усадьбу Асеевых — филиал музея-заповедника «Петергоф».
Ближайшие даты:
23
мая
мая
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы пройдемся с вами по пешеходному Тамбовскому Арбату с купеческими старинными особняками, увидим разнообразные храмовые комплексы и прогуляемся по уютным скверам, красиво украшенным к новогодним праздникам.
Мы отправимся в усадьбу Асеевых – филиал музея-заповедника «Петергоф».
Асеевский дворец построен в XIX веке в стилистике барокко, классицизма и модерна одновременно. Он состоит из основного здания, фонтанного комплекса и парка. Усадьба расположена на набережной, с которой открывается прекрасный вид на реку Цна и противоположный берег. У нас будет уникальная возможность посетить выставку ледовых скульптур, которая работает в новогодние праздники.
Продолжительность экскурсии «Красоты провинциального города + Асеевский дворец (XVIII век)» – 11-12 часов. За это время Вы узнаете много интересного от профессиональных гидов. Экскурсия проходит в легкой увлекательной форме.
Все экскурсии проводятся с использованием Радиогидов,радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 м. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и Вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
- Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
- Отдыхать с нами надежно, так как Вы обсуживаетесь профессиональной туроператорской компанией, осуществляющей свою деятельность с 2004 года;
- Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
- Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании;
- Форма электронного бронирования доступна круглосуточно.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная экскурсия
- Экскурсия по усадьбе
- Обед
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- площадь Ленина, Воронеж
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 м. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и Вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии
- Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы
- Отдыхать с нами надежно, так как Вы обсуживаетесь профессиональной туроператорской компанией, осуществляющей свою деятельность с 2004 года
- Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей
- Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании
- Форма электронного бронирования доступна круглосуточно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа
Групповые
На автобусе
На весь день
Дворцы, замки и особняки
Похожие туры из Воронежа
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
«Нескучный квадрат» Воронежа
Атмосферная прогулка от памятника Петру I до Первой мужской гимназии
Завтра
29 мая
30 мая
31 мая
2 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
7 июня
8 июня
10 июня
11 июня
8 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
по согласованию с гидом
24 мая
25 мая
26 мая
27 мая
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании