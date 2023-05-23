Мы пройдемся с вами по пешеходному Тамбовскому Арбату с купеческими старинными особняками, увидим разнообразные храмовые комплексы и прогуляемся по уютным скверам, красиво украшенным к новогодним праздникам.

Мы отправимся в усадьбу Асеевых – филиал музея-заповедника «Петергоф».

Асеевский дворец построен в XIX веке в стилистике барокко, классицизма и модерна одновременно. Он состоит из основного здания, фонтанного комплекса и парка. Усадьба расположена на набережной, с которой открывается прекрасный вид на реку Цна и противоположный берег. У нас будет уникальная возможность посетить выставку ледовых скульптур, которая работает в новогодние праздники.

Продолжительность экскурсии «Красоты провинциального города + Асеевский дворец (XVIII век)» – 11-12 часов. За это время Вы узнаете много интересного от профессиональных гидов. Экскурсия проходит в легкой увлекательной форме.

Все экскурсии проводятся с использованием Радиогидов,радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии.

Важная информация: