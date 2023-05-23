Красоты провинциального города и Асеевский дворец (XVIII в)

Красоты провинциального города и Асеевский дворец

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Мы приглашаем Вас посетить один из самых красивых провинциальных городов Центрального Черноземья, являющийся символом плодородия и трудолюбия Русской Земли — город Тамбов, основанный в начале XVII века. Кроме этого, мы отправимся в усадьбу Асеевых — филиал музея-заповедника «Петергоф».
Красоты провинциального города и Асеевский дворец (XVIII в)
Красоты провинциального города и Асеевский дворец (XVIII в)
Красоты провинциального города и Асеевский дворец (XVIII в)
Красоты провинциального города и Асеевский дворец (XVIII в)
Красоты провинциального города и Асеевский дворец (XVIII в)
Красоты провинциального города и Асеевский дворец (XVIII в)
Красоты провинциального города и Асеевский дворец (XVIII в)
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы пройдемся с вами по пешеходному Тамбовскому Арбату с купеческими старинными особняками, увидим разнообразные храмовые комплексы и прогуляемся по уютным скверам, красиво украшенным к новогодним праздникам.
Мы отправимся в усадьбу Асеевых – филиал музея-заповедника «Петергоф».
Асеевский дворец построен в XIX веке в стилистике барокко, классицизма и модерна одновременно. Он состоит из основного здания, фонтанного комплекса и парка. Усадьба расположена на набережной, с которой открывается прекрасный вид на реку Цна и противоположный берег. У нас будет уникальная возможность посетить выставку ледовых скульптур, которая работает в новогодние праздники.
Продолжительность экскурсии «Красоты провинциального города + Асеевский дворец (XVIII век)» – 11-12 часов. За это время Вы узнаете много интересного от профессиональных гидов. Экскурсия проходит в легкой увлекательной форме.
Все экскурсии проводятся с использованием Радиогидов,радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 м. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и Вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Отдыхать с нами надежно, так как Вы обсуживаетесь профессиональной туроператорской компанией, осуществляющей свою деятельность с 2004 года;
  • Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании;
  • Форма электронного бронирования доступна круглосуточно.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия
  • Экскурсия по усадьбе
  • Обед
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
площадь Ленина, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 м. Поэтому у Вас всегда есть время на фотографии, и Вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы
  • Отдыхать с нами надежно, так как Вы обсуживаетесь профессиональной туроператорской компанией, осуществляющей свою деятельность с 2004 года
  • Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании
  • Форма электронного бронирования доступна круглосуточно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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