3 часа
Групповая
до 15 чел.
Усадьба Лосевых в Воронеже: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу XVIII века, посетив усадьбу Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн. Уникальное культурное наследие ждет вас
Начало: Пл. Ленина, 2
Расписание: ежемесячно, по расписанию
27 сен в 09:00
1 окт в 09:00
1 500₽ за человека
3 часа
Групповая
Тайны Рамонского дворца: путешествие в историю Воронежа
Откройте для себя великолепие Рамонского дворца. Исследуйте историю и архитектуру, погрузитесь в жизнь императорской свиты
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 окт в 09:00
20 окт в 09:00
1 700₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рамонь «Замок Ольденбургских»
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Новоживотинное
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 августа 2024Экскурсия была очень интересной и увлекательной, узнали много нового, экскурсовод Вячеслав мастер своего дела. Фирме хочется пожелать дальнейшего развития, новых маршрутов экскурсий, побольше экскурсантов. Обязательно поедем с Вами ещё и будем рекомендовать родным и знакомым.
- ЮЮлия14 августа 2024Экскурсия очень интересная, красивая. Узнала много нового. С удовольствием поеду ещё. Экскурсовод-супер!!! Спасибо огромное.
- ННаталья12 августа 2024Замечательный заповедник в соснах, березах и дубах. Красивая старинная церковь и большой дом. Отдыхали и телом и душой!!!
- ССеврюкова12 августа 2024Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия в усадьбу Лосевых-Шатиловых! Давно хотели туда попасть и впечатления превзошли все ожидания! Прекрасная организация, замечательные экскурсоводы, доступная и познавательная информация!
- ДДарья25 июня 2024Экскурсия замечательная, очень понравилась. Единственное: маловато времени на осмотр парка и достопримечательностей.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Парки и усадьбы»
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