Экскурсии по паркам и усадьбам Воронежа

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
На автобусе
6 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Усадьба Лосевых в Воронеже: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу XVIII века, посетив усадьбу Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн. Уникальное культурное наследие ждет вас
Начало: Пл. Ленина, 2
Расписание: ежемесячно, по расписанию
27 сен в 09:00
1 окт в 09:00
1 500 за человека
Тайны Рамонского дворца
На автобусе
43 отзыва
3 часа
Групповая
Тайны Рамонского дворца: путешествие в историю Воронежа
Откройте для себя великолепие Рамонского дворца. Исследуйте историю и архитектуру, погрузитесь в жизнь императорской свиты
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 окт в 09:00
20 окт в 09:00
1 700 за человека
Рамонь «Замок Ольденбургских»
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рамонь «Замок Ольденбургских»
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Новоживотинное
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Новоживотинное
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 августа 2024
    Тайны Рамонского дворца
    Экскурсия была очень интересной и увлекательной, узнали много нового, экскурсовод Вячеслав мастер своего дела. Фирме хочется пожелать дальнейшего развития, новых маршрутов экскурсий, побольше экскурсантов. Обязательно поедем с Вами ещё и будем рекомендовать родным и знакомым.
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2024
    Тайны Рамонского дворца
    Экскурсия очень интересная, красивая. Узнала много нового. С удовольствием поеду ещё. Экскурсовод-супер!!! Спасибо огромное.
  • Н
    Наталья
    12 августа 2024
    Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
    Замечательный заповедник в соснах, березах и дубах. Красивая старинная церковь и большой дом. Отдыхали и телом и душой!!!
  • С
    Севрюкова
    12 августа 2024
    Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
    Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия в усадьбу Лосевых-Шатиловых! Давно хотели туда попасть и впечатления превзошли все ожидания! Прекрасная организация, замечательные экскурсоводы, доступная и познавательная информация!
  • Д
    Дарья
    25 июня 2024
    Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
    Экскурсия замечательная, очень понравилась. Единственное: маловато времени на осмотр парка и достопримечательностей.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
  2. Тайны Рамонского дворца
  3. Рамонь «Замок Ольденбургских»
  4. Путешествие в Новоживотинное
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Набережная
  4. Замок принцессы Ольденбургской
  5. Каменный Мост
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
  8. Старый город
  9. Гото Предестинация
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в сентябре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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