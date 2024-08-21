Е Екатерина Тайны Рамонского дворца Экскурсия была очень интересной и увлекательной, узнали много нового, экскурсовод Вячеслав мастер своего дела. Фирме хочется пожелать дальнейшего развития, новых маршрутов экскурсий, побольше экскурсантов. Обязательно поедем с Вами ещё и будем рекомендовать родным и знакомым.

Ю Юлия Тайны Рамонского дворца Экскурсия очень интересная, красивая. Узнала много нового. С удовольствием поеду ещё. Экскурсовод-супер!!! Спасибо огромное.

Н Наталья Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн Замечательный заповедник в соснах, березах и дубах. Красивая старинная церковь и большой дом. Отдыхали и телом и душой!!!

С Севрюкова Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия в усадьбу Лосевых-Шатиловых! Давно хотели туда попасть и впечатления превзошли все ожидания! Прекрасная организация, замечательные экскурсоводы, доступная и познавательная информация!