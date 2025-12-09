Это прогулка по старому Воронежу, где история станет фоном для ваших снимков. Мы заглянем в уютные дворы и переходы, которые сами раскроют прошлое. Поговорим о жителях и городских легендах. И конечно, остановимся в самых фотогеничных местах, чтобы сделать живые стильные фото.
Описание фото-прогулки
Наш маршрут будет таким:
Благовещенский кафедральный собор — парк «Орлёнок» — здание ЮВЖД — площадь Победы — театр кукол — Воронежский Арбат — каменный мост — Кольцовский сквер — театр оперы и балета
По пути поговорим об истории и легендах города. Я расскажу, как здесь жили дворяне, и покажу интересные современные локации. А профессиональный фотограф поймает в кадр моменты нашей прогулки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я и профессиональный фотограф
- Он снимает на камеру Nikon
- Вы получите 10 обработанных фото и все исходники на почту в течение 4 рабочих дней
- По вашему желанию маршрут можно изменить
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 763 туристов
Я коренная жительница Воронежа. Изучаю историю и краеведение, собираю открытки города. С радостью познакомлю вас с Воронежем и влюблю в него.
