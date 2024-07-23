2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Воронеж с чистого листа (в мини-группе)
Познакомиться с городом и его жителями в разные исторические эпохи
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник в 18:00, в субботу в 10:00
13 авг в 18:00
17 авг в 10:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария23 июля 2024Посетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетили все самые интересные места города. Спасибо!
- ААнна21 июля 2024Прекрасный экскурсовод❤️
- ММария20 июля 2024Недавно были проездом в Воронеже и решили познакомиться с городом поближе. Мы прекрасно провели время! Нагрузки на голову и ноги
- ЕЕлена16 июля 2024Вчера у нас состоялась чудесная прогулка по центру Воронежа с гидом Леной. Это было увлекательно, Воронеж открылся для нас с
- ЕЕвгения11 июля 2024Чудесная экскурсия! На автомобиле - самый удобный формат. Мы объехали все достопримечательности города, побывали в местах, о существовании которых даже не догадывались. Светлана прекрасный экскурсовод- рассказывала очень интересно. Очень рекомендую взять экскурсию для знакомства с городом.
- ННаталья30 июня 2024Светлана вчера, 29 июня, проводила нам - 4 взрослым экскурсию по центру Воронежа. Нам очень понравилась экскурсия, очень интересная и
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Театр оперы и балета»
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