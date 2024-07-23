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было именно столько сколько нужно. И ещё хочу отдельно заметить, активное привлечение наших детей,а то витают обычно в облаках, а тут им было интересно, включались в беседу,рассуждали. Прогулка была увлекательная и познавательная, нашли красивые ракурсы и локации. Спасибо Елене за помощь в этом деле!