Театр оперы и балета

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр оперы и балета» в Воронеже, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Воронеж
На машине
32 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.
Воронеж с чистого листа
Пешая
7 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Воронеж с чистого листа (в мини-группе)
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Воронеж с чистого листа (в мини-группе)
Познакомиться с городом и его жителями в разные исторические эпохи
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник в 18:00, в субботу в 10:00
13 авг в 18:00
17 авг в 10:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    23 июля 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Посетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетили все самые интересные места города. Спасибо!
    Посетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетили
  • А
    Анна
    21 июля 2024
    Воронеж с чистого листа
    Прекрасный экскурсовод❤️
  • М
    Мария
    20 июля 2024
    Воронеж с чистого листа
    Недавно были проездом в Воронеже и решили познакомиться с городом поближе. Мы прекрасно провели время! Нагрузки на голову и ноги
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    было именно столько сколько нужно. И ещё хочу отдельно заметить, активное привлечение наших детей,а то витают обычно в облаках, а тут им было интересно, включались в беседу,рассуждали. Прогулка была увлекательная и познавательная, нашли красивые ракурсы и локации. Спасибо Елене за помощь в этом деле!

    Недавно были проездом в Воронеже и решили познакомиться с городом поближе. Мы прекрасно провели время! НагрузкиНедавно были проездом в Воронеже и решили познакомиться с городом поближе. Мы прекрасно провели время! НагрузкиНедавно были проездом в Воронеже и решили познакомиться с городом поближе. Мы прекрасно провели время! Нагрузки
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Воронеж с чистого листа
    Вчера у нас состоялась чудесная прогулка по центру Воронежа с гидом Леной. Это было увлекательно, Воронеж открылся для нас с
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    новой стороны. Лена отлично знает историю своего города и с душой делится ею. Спасибо большое за экскурсию от всей нашей семьи!

  • Е
    Евгения
    11 июля 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Чудесная экскурсия! На автомобиле - самый удобный формат. Мы объехали все достопримечательности города, побывали в местах, о существовании которых даже не догадывались. Светлана прекрасный экскурсовод- рассказывала очень интересно. Очень рекомендую взять экскурсию для знакомства с городом.
  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Светлана вчера, 29 июня, проводила нам - 4 взрослым экскурсию по центру Воронежа. Нам очень понравилась экскурсия, очень интересная и
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    насыщенная! Светлана прекрасный экскурсовод и рассказчик! Маршрут хорошо продуман! А то что экскурсия проходила и пешком и на машине - это, вообще, замечательно и удобно!

    Светлана вчера, 29 июня, проводила нам - 4 взрослым экскурсию по центру Воронежа. Нам очень понравиласьСветлана вчера, 29 июня, проводила нам - 4 взрослым экскурсию по центру Воронежа. Нам очень понравилась

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Театр оперы и балета»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Театр оперы и балета" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 4 400. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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