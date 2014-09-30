Таинственная и ремесленная Рамонь

Рамонь - это Резиденция Императорской фамилии Романовых

Рамонь — это Резиденция Императорской фамилии Романовых, в 30 км от Воронежа. Здесь замок Евгении Ольденбургской, принцессы, племянница Императора Александра 2. Здесь и дом творчества «Бирюльки», где радушные хозяева Елена и Роман познакомят вас с бытом и ремеслом России 19 начала 20 века.
Таинственная и ремесленная Рамонь
Таинственная и ремесленная Рамонь
Таинственная и ремесленная Рамонь
Таинственная и ремесленная Рамонь
Таинственная и ремесленная Рамонь
Таинственная и ремесленная Рамонь
Ближайшие даты:
24
сен
1
окт
8
окт
15
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Липецкая и Воронежская область
  • Пейзажи Рамонь
  • Замок принцессы Ольденбургской
  • Дом народного творчества «Бирюльки»
  • Музей истории Русской бани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Роман проведет мастер-класс на уникальном токарном станке 19 века, здесь мы побываем на чаепитии с медом в музеи истории Русской бани, посмотрим театрализованное представление.

Вы увидите:

  • Липецкая и Воронежская область.
  • Пейзажи Рамонь.
  • Замок принцессы Ольденбургской.
  • Дом народного творчества «Бирюльки».
  • Музей истории Русской бани.

По субботам с 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсия
  • Мастер-класс
  • Услуги фотографа
Что не входит
  • Сувениры
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Гагарина, 106 парковка Ж/Д вокзала г. Липецка
Завершение: ул. Гагарина, 106
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам с 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Взять сменную одежду «холодно-жарко»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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