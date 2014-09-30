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Описание
Роман проведет мастер-класс на уникальном токарном станке 19 века, здесь мы побываем на чаепитии с медом в музеи истории Русской бани, посмотрим театрализованное представление.
Вы увидите:
Липецкая и Воронежская область.
Пейзажи Рамонь.
Замок принцессы Ольденбургской.
Дом народного творчества «Бирюльки».
Музей истории Русской бани.
По субботам с 08:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Экскурсия
Мастер-класс
Услуги фотографа
Что не входит
Сувениры
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Гагарина, 106 парковка Ж/Д вокзала г. Липецка
Завершение: ул. Гагарина, 106
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам с 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Взять сменную одежду «холодно-жарко»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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